90 lat I LO w Starachowicach. Od tajnego nauczania po jubileuszowe spotkanie pokoleń

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-10-10 21:42

Pokolenia absolwentów, wspomnienia sprzed lat i wyjątkowe historie zapisane w szkolnych kronikach. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach świętowało 90-lecie rozpoczęcia nauczania. Jubileusz stał się okazją nie tylko do spotkań dawnych uczniów i nauczycieli, ale także do przypomnienia dziejów placówki, która od dekad zajmuje ważne miejsce w życiu miasta.

W sobotę, 10 października 2026 roku, mury starachowickiej „Jedynki” ponownie wypełniły się absolwentami, byłymi i obecnymi nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi. Uroczystości zorganizowały Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół I LO „Nasza Jedynka” oraz dyrekcja szkoły.

Jubileusz „Jedynki” w Starachowicach. Była msza, wspomnienia i Bal Absolwenta

Obchody rozpoczęły się o godz. 9.00 mszą świętą w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach. Nabożeństwo odprawiono w intencji żyjących i zmarłych absolwentów, dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników liceum.

O godz. 10.30 uczestnicy przenieśli się do budynku szkoły przy ul. Radomskiej 37. Tam odbyła się główna część jubileuszu, podczas której nie zabrakło przemówień, wspomnień i spotkań po latach. Wieczorem świętowanie przeniosło się do lokalu ImprezArt, gdzie zorganizowano tradycyjny Bal Absolwenta.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w tym poseł Krzysztof Lipiec, starosta starachowicki Piotr Babicki wraz z przedstawicielami Zarządu Powiatu, radni, reprezentanci kuratorium oświaty oraz dyrektorzy lokalnych placówek.

Szczególną wymowę miała obecność władz miasta. Prezydent Starachowic Marek Materek oraz jego zastępcy, Elżbieta Gralec i Marcin Gołębiowski, są absolwentami I LO. Szkołą kieruje obecnie dyrektor Dariusz Lipiec.

Jubileusz był okazją do spotkania kilku pokoleń ludzi, których łączy wspólna szkolna historia.

Marek Materek z kobietą na jubileuszu 90-lecia I LO w Starachowicach. O szczegółach wydarzenia przeczytasz na Eska Starachowice.
Galeria zdjęć 52

Zdjęcia na analogowej kliszy. Uczeń pokazał współczesne życie szkoły w niezwykły sposób

Jubileuszowi towarzyszyły również wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Jednym z nich była wystawa fotografii „Zatrzymane na kliszy – 90 lat I LO im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach”, otwarta 7 września 2026 roku w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach.

Autorem zdjęć dokumentujących współczesne życie liceum jest Filip Magiera, uczeń klasy III D. Do uchwycenia szkolnej codzienności i uroczystych chwil wykorzystał tradycyjne aparaty analogowe z lat 70. i 80. XX wieku.

Wybór analogowej fotografii nadał wystawie szczególny charakter. W czasach, gdy zdjęcia wykonuje się przede wszystkim telefonami, obrazy zapisane na kliszy pozwalają spojrzeć na szkolną rzeczywistość z innej perspektywy.

Ekspozycja stała się częścią obchodów 90-lecia i sposobem na połączenie współczesności z historią placówki.

90 lat historii starachowickiej „Jedynki” (1936–2026)

  • 1 września 1936 r. – Rozpoczęcie działalności przez Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne w Starachowicach. Pierwsze egzaminy wstępne odbyły się 24 czerwca i 2 września 1936 r..
  • 1939–1945 r. – Okres okupacji niemieckiej. Nauczanie prowadzono w formie tajnych kompletów do 5 lutego 1945 r..
  • 1 lipca 1945 r. – Utworzenie Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego decyzją ministra oświaty.
  • 15 maja 1964 r. – Nadanie wspólnocie szkolnej imienia Tadeusza Kościuszki przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach.
  • 15 lutego 1994 r. – Przyjęcie liceum do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO. W murach szkoły rozwijała się 111 Artystyczna Drużyna Harcerska prowadzona przez druhnę Ludmiłę Mazurkiewicz.

Poczet Dyrektorów I LO w Starachowicach:

  1. Stanisław Francuz (1936–1940)
  2. Jan Kajfasz (1943–1945)
  3. Tadeusz Winnicki (1945–1946)
  4. Piotr Nytko (1946–1952)
  5. Zofia Dobner (1952–1955)
  6. Władysław Karkocha (1952–1958 oraz 1959–1972)
  7. Helena Stawarska (1958–1959)
  8. Edward Żłobecki (1972–1983)
  9. Bogdan Dobrowolski (1983–1991)
  10. Urszula Anielska (1991–2002)
  11. Grażyna Senderowska (2002–2007)
  12. Dariusz Lipiec (od 2007 r.)

ROLKI

I LO STARACHOWICE
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liceum ogólnokształcące