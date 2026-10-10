90 lat I LO w Starachowicach. Od tajnego nauczania po jubileuszowe spotkanie pokoleń

W sobotę, 10 października 2026 roku, mury starachowickiej „Jedynki” ponownie wypełniły się absolwentami, byłymi i obecnymi nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi. Uroczystości zorganizowały Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół I LO „Nasza Jedynka” oraz dyrekcja szkoły.

Jubileusz „Jedynki” w Starachowicach. Była msza, wspomnienia i Bal Absolwenta

Obchody rozpoczęły się o godz. 9.00 mszą świętą w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach. Nabożeństwo odprawiono w intencji żyjących i zmarłych absolwentów, dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników liceum.

O godz. 10.30 uczestnicy przenieśli się do budynku szkoły przy ul. Radomskiej 37. Tam odbyła się główna część jubileuszu, podczas której nie zabrakło przemówień, wspomnień i spotkań po latach. Wieczorem świętowanie przeniosło się do lokalu ImprezArt, gdzie zorganizowano tradycyjny Bal Absolwenta.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w tym poseł Krzysztof Lipiec, starosta starachowicki Piotr Babicki wraz z przedstawicielami Zarządu Powiatu, radni, reprezentanci kuratorium oświaty oraz dyrektorzy lokalnych placówek.

Szczególną wymowę miała obecność władz miasta. Prezydent Starachowic Marek Materek oraz jego zastępcy, Elżbieta Gralec i Marcin Gołębiowski, są absolwentami I LO. Szkołą kieruje obecnie dyrektor Dariusz Lipiec.

Jubileusz był okazją do spotkania kilku pokoleń ludzi, których łączy wspólna szkolna historia.

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Zdjęcia na analogowej kliszy. Uczeń pokazał współczesne życie szkoły w niezwykły sposób

Jubileuszowi towarzyszyły również wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Jednym z nich była wystawa fotografii „Zatrzymane na kliszy – 90 lat I LO im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach”, otwarta 7 września 2026 roku w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach.

Autorem zdjęć dokumentujących współczesne życie liceum jest Filip Magiera, uczeń klasy III D. Do uchwycenia szkolnej codzienności i uroczystych chwil wykorzystał tradycyjne aparaty analogowe z lat 70. i 80. XX wieku.

Wybór analogowej fotografii nadał wystawie szczególny charakter. W czasach, gdy zdjęcia wykonuje się przede wszystkim telefonami, obrazy zapisane na kliszy pozwalają spojrzeć na szkolną rzeczywistość z innej perspektywy.

Ekspozycja stała się częścią obchodów 90-lecia i sposobem na połączenie współczesności z historią placówki.

90 lat historii starachowickiej „Jedynki” (1936–2026)

1 września 1936 r. – Rozpoczęcie działalności przez Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne w Starachowicach. Pierwsze egzaminy wstępne odbyły się 24 czerwca i 2 września 1936 r..

– Rozpoczęcie działalności przez Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne w Starachowicach. Pierwsze egzaminy wstępne odbyły się 24 czerwca i 2 września 1936 r.. 1939–1945 r. – Okres okupacji niemieckiej. Nauczanie prowadzono w formie tajnych kompletów do 5 lutego 1945 r..

– Okres okupacji niemieckiej. Nauczanie prowadzono w formie tajnych kompletów do 5 lutego 1945 r.. 1 lipca 1945 r. – Utworzenie Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego decyzją ministra oświaty.

– Utworzenie Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego decyzją ministra oświaty. 15 maja 1964 r. – Nadanie wspólnocie szkolnej imienia Tadeusza Kościuszki przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach.

– Nadanie wspólnocie szkolnej imienia Tadeusza Kościuszki przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach. 15 lutego 1994 r. – Przyjęcie liceum do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO. W murach szkoły rozwijała się 111 Artystyczna Drużyna Harcerska prowadzona przez druhnę Ludmiłę Mazurkiewicz.

Poczet Dyrektorów I LO w Starachowicach: