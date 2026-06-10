Dni Starachowic 2026 z ESKA Music Tour. Poznaliśmy pierwsze gwiazdy wydarzenia

Dni Starachowic 2026 z ESKA Music Tour

Trwa kolejna edycja „ESKA Music Tour” – największej i najdłuższej radiowej trasy koncertowej w Polsce, organizowanej przez Promotor United Entertainment - producenta wydarzeń muzycznych i formatów telewizyjnych, wchodzącego w skład Grupy ZPR Media. Radiowe ekipy Radia ESKA i ESKA2 odwiedzą tego lata m.in. Oborniki Śląskie, Zduńską Wolę, Buczek, Ustronie Morskie, Dębicę, Trzcinicę, Giżycko, Ełk, Ciechocinek oraz Mielec. Na scenie zaprezentuje się plejada gwiazd, w tym Agnieszka Chylińska, Bryska, Dżem, Dawid Kwiatkowski, TEDE, Paktofonika, Skolim, T.LOVE czy Miü. Wydarzenia prowadzą Wasi ulubieni prezenterzy, tacy jak Kasia Węsierska, Michu Sobkowski, Ola Kot i Kamil Nosel. Poza dawką świetnej muzyki, na uczestników czekać będą specjalne strefy radiowe pełne atrakcji i unikalnych gadżetów, co gwarantuje niezapomnianą letnią atmosferę. Do Starachowic „ESKA Music Tour”, zawita w ostatni weekend sierpnia, aby wspólnie z mieszkańcami świętować Dni Miasta.

ESKA Music Tour na Dniach Starachowic 2026. Jedną z gwiazd Bryska

Jedną z gwiazd tegorocznej trasy ESKA Music Tour, która pojawi się na scenie w Starachowicach będzie Bryska. To polska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, tworząca muzykę z pogranicza indie popu, synthpopu i elektroniki. Absolwentka londyńskiej The Institute of Contemporary Music Performance zyskała ogólnopolską popularność w 2021 roku dzięki hitom takim jak „Panika”, „Lato (pocałuj mnie)” czy „Odbicie”. Początkowo, ze względu na introwertyzm, ukrywała swój wizerunek w teledyskach. W 2022 roku wydała dobrze przyjęty debiutancki album Moja ciemność, a jej utwór „You Were In Love” trafił na globalne listy przebojów. Artystka regularnie tworzy również dla innych gwiazd (m.in. dla Dody) oraz rozwija karierę poprzez prestiżowe współprace – nagrała m.in. duet z Marylą Rodowicz, a w 2026 roku związała się z wytwórnią Warner Music Poland.

i Autor: AKPA

ESKA Music Tour 2026. T. LOVE - rockowa legenda na Dniach Starachowic

T.Love to jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiego rocka, założony w 1982 roku w Częstochowie przez Zygmunta „Muńka” Staszczyka. Początkowo grupa działała pod nazwą Teenage Love Alternative i była mocno osadzona w stylistyce punk rocka, by z czasem wzbogacić brzmienie o elementy reggae, rock and rolla, pop-rocka oraz glam rocka. Formacja wylansowała dziesiątki ogólnopolskich przebojów, takich jak „Warszawa”, „King”, „Chłopaki nie płaczą” czy „Jest super”, zdobywając za sprzedaż swoich płyt liczne złote i platynowe certyfikaty. Choć przez skład zespołu na przestrzeni dekad przewinęło się wielu wybitnych instrumentalistów (m.in. Jan Benedek czy Maciej Majchrzak), liderem i głosem grupy niezmiennie pozostaje Muniek Staszczyk. Po kilkuletnim zawieszeniu działalności w 2017 roku, T.Love powróciło na scenę w 2022 roku z dobrze przyjętym albumem Hau Hau!, udowadniając swoją niesłabnącą pozycję na rodzimej scenie muzycznej.

i Autor: AKPA

Dni Starachowic 2026 z ESKA Music Tour

Dni Starachowic 2026 odbędą się tradycyjnie już na terenach zielonych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Szkolnej w Starachowicach. Impreza od lat stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w regionie, przyciągając tysiące mieszkańców oraz gości. W poprzednich edycjach starachowicka publiczność mogła podziwiać tak różnorodnych i uznanych artystów, jak Agnieszka Chylińska, Quebonafide, KęKę, Enej czy Wanda i Banda. Wyjątkowo widowiskowy okazał się również rok 2024, kiedy miasto świętowało swoje 400-lecie z udziałem m.in. Dawida Kwiatkowskiego, Margaret i Sylwii Grzeszczak, a także edycja z 2025 roku, którą uświetniły występy Krzysztofa Zalewskiego, duetu Smolik // Kev Fox oraz legendarnej formacji Bajm z Beatą Kozidrak.

Podczas tegorocznych Dni Starachowic wystąpi m. in. zespół T.Love z Muńkiem Staszczykiem, ale będzie także Bryska i wielu innych artystów, wykonawców, którzy sprawią, że zakończenie wakacji w Starachowicach będzie należało do udanych. Będzie również Zlot autobusów zabytkowych. Będziemy organizowali oczywiście linie specjalne DS, które będą dowoziły pasażerów i odwoziły z imprezy, która będzie odbywała się tradycyjnie na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Szkolnej. Bardzo zapraszam wszystkich państwa do tego, żeby uczestniczyć w tej paradzie. Było to wydarzenie bardzo popularne rok temu i dwa lata temu i myślę, że tak będzie również w tym roku - powiedział nam Prezydent Starachowic Marek Materek.

Dni Starachowic 2026. III Zlot Zabytkowych Autobusów

Trzeci Zlot Zabytkowych Autobusów w Starachowicach odbędzie się w weekend 29–30 sierpnia 2026 roku. Wydarzenie to tradycyjnie gromadzi kilkadziesiąt historycznych pojazdów z całej Polski i obejmuje wystawę, bezpłatne przejazdy dla mieszkańców na specjalnych liniach oraz efektowną paradę.

Zlot Zabytkowych Autobusów w Starachowicach. Zdjęcia

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Szczegółowy program nadchodzących Dni Starachowic, które są organizowane wspólnie z Radiem ESKA i ESKA 2 poznamy wkrótce.