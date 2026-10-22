Dzień Edukacji Narodowej 2026 w Starachowicach. Lista wyróżnionych nauczycieli

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-10-22 14:17

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowy moment w kalendarzu każdego miasta, ale w Starachowicach obchody te zawsze mają szczególny wymiar. Podczas tegorocznej uroczystości doceniono trud, pasję oraz codzienne zaangażowanie pedagogów, dyrektorów i pracowników lokalnych placówek oświatowych.

W swoim oficjalnym wpisie Prezydent Starachowic, Marek Materek, skierował do nauczycieli i wychowawców ciepłe słowa wdzięczności:

Dziękuję za pasję, zaangażowanie i codzienną pracę. To dzięki Państwa wiedzy, doświadczeniu i pasji szkoły oraz przedszkola są miejscami, w których dzieci i młodzież nie tylko zdobywają wiedzę, ale również uczą się odpowiedzialności, współpracy i szacunku dla innych - napisał Prezydent Marek Materek.

Marek Materek wręcza dyplom i gratuluje nauczycielce. O Dniu Edukacji Narodowej przeczytasz na Eska Starachowice.
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Uroczystość była przede wszystkim okazją do uhonorowania osób, które w minionym roku szkolnym wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi.

Medal Komisji Edukacji Narodowej

To jedno z najważniejszych odznaczeń resortowych w polskiej oświacie. W tym roku trafiło do rąk wybitnych pedagogów ze Starachowic i okolic:

  • Joanna Nartowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Starachowicach
  • Wioletta Pajączkowska – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach
  • Anna Sulińska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Starachowicach

Nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Wyjątkowe wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim otrzymali:

  • Marzena Kalisz – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Starachowicach
  • Paweł Niemczyński – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
  • Grażyna Senderowska – nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego
  • Monika Szemeczko – kierownik w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Nagrody Prezydenta Miasta Starachowice

Wśród wyróżnionych przez gospodarza miasta znaleźli się dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz nauczyciele starachowickich szkół podstawowych i przedszkoli:

  • Barbara Wrzosowska – Szkoła Podstawowa nr 1
  • Marzena Biskupska – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Terapeutycznymi
  • Eliza Kostrzewa oraz Dariusz Bogacz – Szkoła Podstawowa nr 6
  • Agnieszka Wybraniec (dyrektor) oraz Jadwiga Kania-Pastuszka – Szkoła Podstawowa nr 12
  • Monika Słowak-Brzezińska (dyrektor), Joanna Kumon (SP nr 9) oraz Agata Borcuch (PM nr 2) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
  • Anna Petrykowska (wicedyrektor) oraz Małgorzata Słaby (SP nr 10) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
  • Zofia Kuska-Jakubowska (dyrektor), Lidia Woźniakowska (PM nr 13) oraz Magdalena Adamiec (SP nr 11) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
  • Iwona Łojek (SP nr 13) oraz Alicja Gruszczyńska (PM nr 10) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
  • Marzena Ryska – Przedszkole Miejskie nr 6
  • Agnieszka Fura – Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
  • Renata Grzegorska – Przedszkole Miejskie nr 14
  • Monika Zegadło (dyrektor) oraz Monika Żłobecka – Przedszkole Miejskie nr 15

Nagrody Starosty Starachowickiego

Podczas wydarzenia doceniono również kadry szkół ponadpodstawowych i placówek powiatowych. Nagrody Starosty odebrali:

  • I LO: Małgorzata Orczyk, Katarzyna Serafin, Robert Słoka, Przemysław Wolszczak
  • II LO: Justyna Stanecka, Beata Szczepańska, Beata Żeber
  • III LO z Oddziałami Integracyjnymi: Joanna Ogórek, Aleksandra Koźbiel, Wioleta Kłusek
  • ZSZ nr 1: Agata Musiałowska, Anita Jabłońska, Anna Sadłos
  • ZSZ nr 2: Marta Zacharska, Katarzyna Zawadzka, Elżbieta Dwojak, Sławomir Gwardyś, Magdalena Półtorak
  • ZSZ nr 3: Marcin Kot, Lidia Tokarska, Dariusz Majewski, Jerzy Wołczyński
  • Placówki Oświatowe: Joanna Kędziora (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna), Izabela Linek (MOGKiK), Agnieszka Pacek oraz Bożena Nitychoruk (SOSW), Aleksandra Michalska-Szwagierczak (Państwowe Ognisko Plastyczne)

Na zakończenie Prezydent Marek Materek złożył wszystkim pedagogom życzenia dalszych sukcesów zawodowych oraz osobistej satysfakcji z codziennego kształtowania kolejnych pokoleń starachowiczan.

 

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