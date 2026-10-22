W swoim oficjalnym wpisie Prezydent Starachowic, Marek Materek, skierował do nauczycieli i wychowawców ciepłe słowa wdzięczności:
Dziękuję za pasję, zaangażowanie i codzienną pracę. To dzięki Państwa wiedzy, doświadczeniu i pasji szkoły oraz przedszkola są miejscami, w których dzieci i młodzież nie tylko zdobywają wiedzę, ale również uczą się odpowiedzialności, współpracy i szacunku dla innych - napisał Prezydent Marek Materek.
Uroczystość była przede wszystkim okazją do uhonorowania osób, które w minionym roku szkolnym wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi.
Medal Komisji Edukacji Narodowej
To jedno z najważniejszych odznaczeń resortowych w polskiej oświacie. W tym roku trafiło do rąk wybitnych pedagogów ze Starachowic i okolic:
- Joanna Nartowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Starachowicach
- Wioletta Pajączkowska – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach
- Anna Sulińska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Starachowicach
Nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
Wyjątkowe wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim otrzymali:
- Marzena Kalisz – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Starachowicach
- Paweł Niemczyński – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
- Grażyna Senderowska – nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego
- Monika Szemeczko – kierownik w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
Nagrody Prezydenta Miasta Starachowice
Wśród wyróżnionych przez gospodarza miasta znaleźli się dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz nauczyciele starachowickich szkół podstawowych i przedszkoli:
- Barbara Wrzosowska – Szkoła Podstawowa nr 1
- Marzena Biskupska – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Terapeutycznymi
- Eliza Kostrzewa oraz Dariusz Bogacz – Szkoła Podstawowa nr 6
- Agnieszka Wybraniec (dyrektor) oraz Jadwiga Kania-Pastuszka – Szkoła Podstawowa nr 12
- Monika Słowak-Brzezińska (dyrektor), Joanna Kumon (SP nr 9) oraz Agata Borcuch (PM nr 2) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
- Anna Petrykowska (wicedyrektor) oraz Małgorzata Słaby (SP nr 10) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
- Zofia Kuska-Jakubowska (dyrektor), Lidia Woźniakowska (PM nr 13) oraz Magdalena Adamiec (SP nr 11) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
- Iwona Łojek (SP nr 13) oraz Alicja Gruszczyńska (PM nr 10) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
- Marzena Ryska – Przedszkole Miejskie nr 6
- Agnieszka Fura – Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
- Renata Grzegorska – Przedszkole Miejskie nr 14
- Monika Zegadło (dyrektor) oraz Monika Żłobecka – Przedszkole Miejskie nr 15
Nagrody Starosty Starachowickiego
Podczas wydarzenia doceniono również kadry szkół ponadpodstawowych i placówek powiatowych. Nagrody Starosty odebrali:
- I LO: Małgorzata Orczyk, Katarzyna Serafin, Robert Słoka, Przemysław Wolszczak
- II LO: Justyna Stanecka, Beata Szczepańska, Beata Żeber
- III LO z Oddziałami Integracyjnymi: Joanna Ogórek, Aleksandra Koźbiel, Wioleta Kłusek
- ZSZ nr 1: Agata Musiałowska, Anita Jabłońska, Anna Sadłos
- ZSZ nr 2: Marta Zacharska, Katarzyna Zawadzka, Elżbieta Dwojak, Sławomir Gwardyś, Magdalena Półtorak
- ZSZ nr 3: Marcin Kot, Lidia Tokarska, Dariusz Majewski, Jerzy Wołczyński
- Placówki Oświatowe: Joanna Kędziora (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna), Izabela Linek (MOGKiK), Agnieszka Pacek oraz Bożena Nitychoruk (SOSW), Aleksandra Michalska-Szwagierczak (Państwowe Ognisko Plastyczne)
Na zakończenie Prezydent Marek Materek złożył wszystkim pedagogom życzenia dalszych sukcesów zawodowych oraz osobistej satysfakcji z codziennego kształtowania kolejnych pokoleń starachowiczan.