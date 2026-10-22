W swoim oficjalnym wpisie Prezydent Starachowic, Marek Materek, skierował do nauczycieli i wychowawców ciepłe słowa wdzięczności:

Dziękuję za pasję, zaangażowanie i codzienną pracę. To dzięki Państwa wiedzy, doświadczeniu i pasji szkoły oraz przedszkola są miejscami, w których dzieci i młodzież nie tylko zdobywają wiedzę, ale również uczą się odpowiedzialności, współpracy i szacunku dla innych - napisał Prezydent Marek Materek.

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Uroczystość była przede wszystkim okazją do uhonorowania osób, które w minionym roku szkolnym wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi.

Medal Komisji Edukacji Narodowej

To jedno z najważniejszych odznaczeń resortowych w polskiej oświacie. W tym roku trafiło do rąk wybitnych pedagogów ze Starachowic i okolic:

Joanna Nartowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Starachowicach

– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Starachowicach Wioletta Pajączkowska – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach

– III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach Anna Sulińska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Starachowicach

Nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Wyjątkowe wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim otrzymali:

Marzena Kalisz – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Starachowicach

– nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Starachowicach Paweł Niemczyński – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

– nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Grażyna Senderowska – nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego

– nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego Monika Szemeczko – kierownik w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Nagrody Prezydenta Miasta Starachowice

Wśród wyróżnionych przez gospodarza miasta znaleźli się dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz nauczyciele starachowickich szkół podstawowych i przedszkoli:

Barbara Wrzosowska – Szkoła Podstawowa nr 1

– Szkoła Podstawowa nr 1 Marzena Biskupska – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Terapeutycznymi

– Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Terapeutycznymi Eliza Kostrzewa oraz Dariusz Bogacz – Szkoła Podstawowa nr 6

– Szkoła Podstawowa nr 6 Agnieszka Wybraniec (dyrektor) oraz Jadwiga Kania-Pastuszka – Szkoła Podstawowa nr 12

– Szkoła Podstawowa nr 12 Monika Słowak-Brzezińska (dyrektor), Joanna Kumon (SP nr 9) oraz Agata Borcuch (PM nr 2) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

(dyrektor), (SP nr 9) oraz (PM nr 2) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Anna Petrykowska (wicedyrektor) oraz Małgorzata Słaby (SP nr 10) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

(wicedyrektor) oraz (SP nr 10) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zofia Kuska-Jakubowska (dyrektor), Lidia Woźniakowska (PM nr 13) oraz Magdalena Adamiec (SP nr 11) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

(dyrektor), (PM nr 13) oraz (SP nr 11) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Iwona Łojek (SP nr 13) oraz Alicja Gruszczyńska (PM nr 10) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

(SP nr 13) oraz (PM nr 10) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Marzena Ryska – Przedszkole Miejskie nr 6

– Przedszkole Miejskie nr 6 Agnieszka Fura – Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

– Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi Renata Grzegorska – Przedszkole Miejskie nr 14

– Przedszkole Miejskie nr 14 Monika Zegadło (dyrektor) oraz Monika Żłobecka – Przedszkole Miejskie nr 15

Nagrody Starosty Starachowickiego

Podczas wydarzenia doceniono również kadry szkół ponadpodstawowych i placówek powiatowych. Nagrody Starosty odebrali:

I LO: Małgorzata Orczyk, Katarzyna Serafin, Robert Słoka, Przemysław Wolszczak

II LO: Justyna Stanecka, Beata Szczepańska, Beata Żeber

III LO z Oddziałami Integracyjnymi: Joanna Ogórek, Aleksandra Koźbiel, Wioleta Kłusek

ZSZ nr 1: Agata Musiałowska, Anita Jabłońska, Anna Sadłos

ZSZ nr 2: Marta Zacharska, Katarzyna Zawadzka, Elżbieta Dwojak, Sławomir Gwardyś, Magdalena Półtorak

ZSZ nr 3: Marcin Kot, Lidia Tokarska, Dariusz Majewski, Jerzy Wołczyński

Placówki Oświatowe: Joanna Kędziora (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna), Izabela Linek (MOGKiK), Agnieszka Pacek oraz Bożena Nitychoruk (SOSW), Aleksandra Michalska-Szwagierczak (Państwowe Ognisko Plastyczne)

Na zakończenie Prezydent Marek Materek złożył wszystkim pedagogom życzenia dalszych sukcesów zawodowych oraz osobistej satysfakcji z codziennego kształtowania kolejnych pokoleń starachowiczan.