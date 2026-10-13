Przez dziesięciolecia ten niezwykły zielony zakątek pozostawał w cieniu, zarastając i powoli odchodząc w zapomnienie. Dziś — dzięki niezwykłej mobilizacji lokalnej społeczności oraz wsparciu samorządu — aleja i otaczający ją park odzyskują swój dawny blask, stając się jedną z najciekawszych, nieoczywistych atrakcji województwa świętokrzyskiego

Zielone sklepienie w sercu Gór Świętokrzyskich

Chocimowski zespół dworsko-parkowy zajmuje powierzchnię 2,32 hektara. Sercem tego założenia krajobrazowego jest dawna rezydencja ziemiańska, wokół której rosną dziesiątki zabytkowych drzew — w tym okazałe lipy oraz rzadki, dwupniowy wiąz syberyjski. Tuż obok dworku od 1890 roku stoi zabytkowa figura Matki Bożej.

Prawdziwym wyróżnikiem Chocimowa jest jednak otaczająca majątek aleja grabowa. Drzewa posadzone w zwarte rzędy utworzyły naturalny, żywy tunel, który najlepiej prezentuje się z lotu ptaka. W dawnej kompozycji parku udokumentowano ponad pół setki drzew alejowych oraz liczny drzewostan parkowy. Niezwykła długość oraz zwarta struktura sprawiają, że regionaliści i znawcy krajobrazu określają tutejsze grabowisko mianem jednego z najdłuższych tego typu założeń w Europie.

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Śladami Popielów i Ośniałowskich. Historia wpisana w zieleń

Aleja grabowa nie powstała w próżni — stanowi integralną część majątku ziemskiego o bogatej przeszłości. W XIX wieku wieś należała do szlacheckiego rodu Popielów. To z inicjatywy Antoniego Popiela w 1868 roku wzniesiono tu klasycystyczny, murowany dwór, wcielony w istniejący już wcześniej układ parkowy. Na początku XX wieku majątek przeszedł w ręce rodziny Ośniałowskich.

Pod cienistymi koroną chocimowskich grabów i lip wychowywał się Marian Ośniałowski (urodzony w 1920 roku) — wybitny, choć tragicznie zmarły poeta pokolenia „Współczesności”. Jako nieśmiały i wrażliwy chłopiec stronił od typowych rozrywek ziemiańskich, wybierając samotne spacery po parku i pobliskich wąwozach. To właśnie urok chocimowskiej przyrody ukształtował jego wrażliwość poetycką, a pamiątkowa tablica na elewacji odrestaurowanego budynku przypomina dziś o jego związkach z tym miejscem.

Społeczne odrodzenie i nowa ścieżka edukacyjna

Jeszcze do niedawna tereny wokół dworku wymagały pilnych prac pielęgnacyjnych. Przełom przyniósł autorski projekt Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chocimów pod przewodnictwem prezes Barbary Domagały, zrealizowany we współpracy z burmistrzem gminy Kunów, Lechem Łodejem, oraz przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach inicjatywy „Dbamy o nasze korzenie” ruszyły prace porządkowe, w które włączyli się wolontariusze z Chocimowa, Ostrowca Świętokrzyskiego i okolicznych miejscowości. Celem społeczników jest odsłonięcie całej alei grabowej i utworzenie w niej ścieżki edukacyjno-spacerowej wyposażonej w tablice informacyjne i ławeczki. Organizowane tu spacery krajoznawcze pod hasłem „O czym milczą graby”, prowadzone przez regionalistów, przyciągają turystów poszukujących ciszy i autentycznej historii.

Odrestaurowany dwór i nieoczywisty szlak turystyczny

Rewitalizacja parku stanowi naturalną kontynuację spektakularnej odnowy samego dworku Ośniałowskich. Kosztem około 2,3–2,5 miliona złotych — pozyskanych m.in. z konkursu „Nasz Zabytek” Fundacji Most the Most oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków — historyczny budynek przeszedł gruntowną renowację. Dziś mieści się w nim m.in. Izba Pamięci, Dom Środowisk Twórczych, Uniwersytet Ludowy oraz świetlica dla dzieci.

Chocimów znajduje się na trasie zielonego Szlaku Turystycznego im. Witolda Gombrowicza. Odwiedziny w alei grabowej warto połączyć z poznawaniem innych atrakcji gminy Kunów i Doliny Świśliny — takich jak ruiny zabytkowej walcowni w Nietulisku Dużym, dawna fabryka tektury „Witulin” w Dołach Biskupich czy najstarsza wolnostojąca kaplica w Polsce z 1430 roku w miejscowości Kaplica.

Wizyta w Chocimowie to doskonała propozycja na niebanalny spacer i lekcję żywej historii w otoczeniu świętokrzyskiej przyrody

Świętokrzyskie. W jakiej miejscowości znajduje się obiekt ze zdjecia? Pytanie 1 z 12 W której miejscowości w Świętokrzyskiem zobaczyć można słynny Dąb Bartek? Zagnańsk Masłów Chęciny Następne pytanie

źródła: naOSTRO.info, Ostrowiec Travel, Gmina Kunów – Stowarzyszenie LGD Krzemienny Krąg