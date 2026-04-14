Karwów. Tu urodził się Wincenty Kadłubek

Karwów to wieś w województwie świętokrzyskim, leży nad rzeką Opatówką. W latach 1954–1956 wieś należała i była siedzibą władz gromady Karwów, po przeniesieniu siedziby i zmianie nazwy gromady w gromadzie Oficjałów. Miejscowość jest prawdopodobnym miejscem urodzenia Wincentego Kadłubka – pierwszego polskiego kronikarza. We wsi znajduje się uznawane przez wiernych za cudowne źródło błogosławionego Wincentego.

Wincenty Kadłubek. Pierwszy kronikarz polski

Wincenty Kadłubek (1208 – 1218) Błogosławiony Wincenty Kadłubek – pierwszy polski kronikarz, autor Kroniki Polskiej, przez kilkanaście lat pełnił urząd biskupa krakowskiego, jednak zrzekł się tej funkcji i resztę życia spędził jako mnich w opactwie cysterskim w Jędrzejowie.

Karwów. Lazurowe jezioro

Na południowym krańcu wsi znajduje się kamieniołom, obecnie nieczynny (zalany wodą), używany do końca lat 80. XX wieku. W tym miejscu powstał Zalew Karwów. To miejsce zapomniane, ale piękne. Jest wciąż dziki, niedostępny i mało znany w regionie. To istny raj dla wędkarzy, którzy mogą tu złowić amura, karpia i leszcza.

Zdjęcia. Zalew Karwów

Karwów. Ciekawostki

Karwów jest prawdopodobnym miejscem urodzenia Wincentego Kadłubka

Został on beatyfikowany w 1764 przez papieża Klemensa XIII

W Karwowie znajduje się źródło błogosławionego Wincentego uznawane za cudowne Obok źródełka stoi kapliczka Wincentego Kadłubka.

Cudowne źródełko Wincentego Kadłubka w Karwowie

Karwów pod Opatowem wśród okolicznej ludności słynie ze źródełka, którego woda ma ponoć właściwości lecznicze. Źródełko to bije w miejscu, gdzie według przekazów miał stać dom, w którym w II połowie XII wieku urodził się błogosławiony Wincenty Kadłubek, pierwszy polski kronikarz.

Karwów to malowniczo położona miejscowość w dolinie rzeki Opatówki. Dom Wincentego Kadłubka oczywiście nie przetrwał do naszych czasów. Niedaleko tego miejsca, w pobliżu źródełka, stoi też figura błogosławionego oraz kapliczka, wybudowana dla uczczenia 800 rocznicy objęcia przez Kadłubka zwierzchnictwa nad kolegiatą sandomierską. Dziś jest on patronem diecezji sandomierskiej.

Słynny kronikarz na ziemi świętokrzyskiej spędził również ostatnie lata swojego życia. Po rezygnacji z urzędu biskupa krakowskiego wstąpił do jędrzejowskiego klasztoru cystersów. Tam zmarł i tam spoczywają jego szczątki.

Jak dojechać do Karwowa?

Jadąc krajową 9 od Sandomierza, trzeba we Włostowie skręcić w prawo. Po niespełna 2 kilometrach pojawi się zalany wodą, stary kamieniołom w Karwowie, zwany "Skałką". Przebiega tamtędy żółty szlak rowerowy z Sandomierza do Opatowa (35 km). Latem można zażywać kąpieli, ale tylko słonecznych.

Karwów w liczbach

Wieś Karwów to wieś leżąca w gminie Opatów. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu opatowskiego. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku liczba ludności we wsi Karwów to 124 z czego 56,5% mieszkańców stanowią kobiety, a 43,5% ludności to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 1,1% mieszkańców gminy.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wikipedia. Polska w Liczbach