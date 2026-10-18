Niczym scenografia do filmu o upadku dynastii. Ten świętokrzyski zamek zachował arkadę dawnego mostu, z rezydencji zostały ruiny

Wąwóz prowadzący w próżnię

Współczesny krajobraz tej niewielkiej wsi w gminie Klimontów jest wyciszony i niespieszny. Trudno na pierwszy rzut oka uwierzyć, że w XVII wieku tętniło tu serce magnackiej polityki, a na zamkowym dziedzińcu gościły koronowane głowy. Tutejsze wzgórze odcięte naturalnym wąwozem stwarzało idealne warunki do stworzenia bezpiecznej i obronnej siedziby. Z dawnego rozmachu pozostał jednak tylko dramatyczny akcent architektoniczny w postaci samotnego łuku mostowego, stanowiący milczące przypomnienie o całkowitym przemijaniu dawnej potęgi.

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Widok ten uderza surowym kontrastem. Misternie wymurowana arkada, stworzona do dźwigania ciężaru bogatych karoc i rycerskich orszaków, kończy się dziś w pustce. Brama, z której ocalały zaledwie relikty wspierających ją niegdyś kolumn, otwiera się na odsłonięty plac. Historia nie oszczędziła tego miejsca, ale właśnie ta fragmentaryczność nadaje ruinom szczególnego charakteru.

Gdy Rzym zazdrościł polskiemu magnatowi

Dzieje rezydencji sięgają czternastego wieku, kiedy ród Toporczyków wzniósł na obronnym cyplu pierwszą murowaną warownię. O średniowiecznym obiekcie wspominał w swoich kronikach Jan Długosz. To od nazwy tej miejscowości potomkowie dawnych rycerzy przyjęli znane w całej Rzeczypospolitej nazwisko Ossolińskich.

Prawdziwy przełom i wspaniały rozdział w historii wsi przyniósł jednak wiek siedemnasty. W 1621 roku majątek przeszedł w ręce Jerzego Ossolińskiego, późniejszego kanclerza wielkiego koronnego oraz wojewody sandomierskiego. Był to człowiek o niezwykłych ambicjach i dyplomatycznym rozmachu. Sławę w całej Europie przyniosło mu poselstwo do Rzymu w 1633 roku, kiedy to wjechał do Wiecznego Miasta z niesłychaną ostentacją, gubiąc na bruk złotą podkowę. W tym samym okresie postanowił wznieść siedzibę, która odzwierciedlałaby jego pozycję oraz nowo uzyskane tytuły książęce.

W latach 1633–1640 na miejscu dawnej warowni wyrosła wspaniała wczesnobarokowa rezydencja. Opracowanie projektu przypisuje się architektowi Wawrzyńcowi Senesowi, twórcy słynnego zamku Krzyżtopór. Ossoliński stworzył obiekt elegancki i nowatorski, który stał się dumą całej Sandomierszczyzny. W 1638 roku w zamkowych murach gościł sam król Władysław IV Waza.

Autor: Agnieszka Jędrasik

Marmury, attyki i kamienna arkada

Zamkowa kompozycja opierała się na planie czworoboku. Cztery trzykondygnacyjne skrzydła mieszkalne otaczały kameralny dziedziniec. Całość wzniesiono z miejscowej wypalanej cegły oraz piaskowca sprowadzanego z pobliskiego Podola. W narożniku od strony wjazdowej wznosiła się wysoka, cylindryczna wieża, która mieściła wewnątrz kaplicę zamkową. Zarówno korpus główny, jak i wieżę wieńczyła ozdobna attyka.

Dostęp do rezydencji chroniony był murem obwodowym biegnącym po krawędziach wzgórza, suchą fosą oraz bastionowymi fortyfikacjami na przedzamczu. To właśnie ponad fosą przerzucono murowany most arkadowy, prowadzący przez budynek bramny wprost na dziedziniec. Wnętrza obfitowały w bogate dekoracje, marmurowe posadzki, malowane stropy oraz obrazy przedstawiające triumfalne poselstwo fundatora.

Z tego bogatego programu architektonicznego do naszych czasów przetrwały jedynie skromne relikty. Przyglądając się zachowanej arkadzie oraz fragmentom piaskowcowych kolumn, można łatwo dostrzec precyzję dawnych kamieniarzy. To właśnie te drobne detale pozwalają wyobrazić sobie pierwotną elegancję portalu wjazdowego.

Proch, skarby i wojskowe czołgi

Cienie nad ossolińskim zamkiem zaczęły gęstnieć w osiemnastym wieku. Częste zmiany właścicieli oraz przeniesienie głównych centrów rodowych w inne strony doprowadziły budowlę do zaniedbania. Inwentarz z 1732 roku ukazuje smutny obraz opuszczonego gmachu bez dachu, okien i drzwi, choć we wnętrzach wciąż lśniły posadzki i złocone ramy. Próbę ratowania struktury podjął Józef Kanty Ossoliński, wzmacniając słabnące mury potężnymi przyporami sięgającymi drugiego piętra.

Tragiczny w skutkach zwrot nastąpił pod koniec wieku, gdy majątek przeszedł na własność rodu Ledóchowskich. W 1816 roku Antoni Ledóchowski podjął brzemienną w skutki decyzję i nakazał wysadzić zamek w powietrze. Według jednego z lokalnych przekazów kierowała nim chciwość i chęć odnalezienia ukrytych w murach skarbów. Inne źródła sugerują, że chciał w ten sposób uchronić swoich synów przed pokusą zaciągania długów pod zastaw imponującej siedziby.

Potężna eksplozja zrównała z ziemią skrzydła mieszkalne, pozostawiając jedynie cylindryczną wieżę, bramę oraz most. Syn Antoniego, generał Ignacy Ledóchowski – późniejszy bohater powstania listopadowego i obrońca Modlina – zaczął pozyskiwać z ruin kamień na budowę pałacu w pobliskich Górkach. Przez cały wiek dziewiętnasty pozostałości budowli służyły okolicznym mieszkańcom jako darmowy łom budowlany.

Samotna wieża przetrwała jeszcze ponad sto lat, stanowiąc charakterystyczny punkt w krajobrazie. W latach dwudziestych dwudziestego wieku nowy właściciel terenu, Michał Karski z Włostowa, uruchomił na zamkowych błoniach gorzelnię. Ostateczną zagładę przyniósł rok 1944. Wycofujące się wojska niemieckie wysadziły w powietrze zabytkową wieżę, obawiając się, że posłuży armii radzieckiej jako doskonały punkt obserwacyjny. Gruz z rozbitych murów posłużył do utwardzenia podmokłych dróg dla czołgów.

Ślad potęgi pośród świętokrzyskich pól

Dzisiejsze wzgórze w Ossolinie jest miejscem wyciszonym, lecz pełnym czytelnych śladów dawnej historii. Prace uporządkowujące przeprowadzone w ostatnich latach pozwoliły odsłonić zarys dawnych konstrukcji oraz zabezpieczyć jedyną ocalałą arkadę mostową. Wokół ruin pielęgnowana jest pamięć o rodzie fundatorów, między innymi dzięki lokalnym inicjatywom i wydarzeniom historycznym organizowanym przez mieszkańców oraz Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo Ossolin”.

Widok samotnego ceglanego łuku wspartego na piaskowcowych ciosach pozostaje przejmującym obrazem. To miejsce nie potrzebuje odbudowanych ścian, by opowiadać o przeszłości. Wystarczy stanąć na krawędzi dawnej fosy, by zrozumieć, jak niewiele zostaje z ludzkiej pychy i jak trwały ślad w krajobrazie potrafi zostawić wielka architektura.

Świętokrzyskie. W jakiej miejscowości znajduje się obiekt ze zdjecia? Pytanie 1 z 12 W której miejscowości w Świętokrzyskiem zobaczyć można słynny Dąb Bartek? Zagnańsk Masłów Chęciny Następne pytanie

źródła: Wikipedia, Polskie zamki, Głos Klimontowa, Gmina Klimontów