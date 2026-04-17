Mieli blisko 3 promile i zmieniali się za kółkiem. Pijacki rajd Skody zakończyli na ścianie domu

Bartosz Manicz
2026-04-17 10:48

To, co wydarzyło się w środowy wieczór w Starachowicach, brzmi jak opis scen z gry komputerowej, ale działo się naprawdę. Dwaj 34-latkowie, mając we krwi rekordowe dawki alkoholu, urządzili sobie rajd, który cudem nie skończył się tragedią. Ich podróż przerwała dopiero ściana budynku.

Autor: KPP Starachowice/ Materiały prasowe

Początek demolki. Ucieczka po stłuczce

Wszystko zaczęło się kilka minut przed godziną 21:00 na ulicy Ostrowieckiej. To tam pijani kompani zaliczyli pierwszą wpadkę – podczas cofania Skodą uderzyli w zaparkowanego Seata, po czym, jak gdyby nigdy nic, odjechali z miejsca zdarzenia.

Zamiast jednak wrócić do domu i wytrzeźwieć, mężczyźni ruszyli w trasę. Już chwilę później policja otrzymała sygnał o kolejnej kolizji, tym razem na drodze wojewódzkiej w miejscowości Szerzawy. Tam sprawca nie tylko doprowadził do stłuczki, ale zanim uciekł, zdążył jeszcze grozić poszkodowanemu kierowcy.

Drastyczny finał. Auto wbiło się w dom

Kulminacja pijackiego rajdu nastąpiła po godzinie 22:00 na ulicy Pogodnej. Kierowca Skody stracił panowanie nad rozpędzonym autem, które z impetem staranowało ogrodzenie i wjechało na prywatną posesję. Siła uderzenia była tak potężna, że samochód stracił koło, a jego lot zakończył się dopiero na elewacji domu.Kiedy na miejsce dotarli policjanci, zastali totalne pobojowisko. Jeden z mężczyzn siedział jeszcze w rozbitym aucie, drugi był już na zewnątrz.

Szokujące wyniki alkomatu

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości obu mężczyzn. Pierwszy z nich miał blisko trzy promile alkoholu w organizmie i brak uprawnień do kierowania. Natomiast drugi, 34-latek, ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Wstępne ustalenia wskazywały, że w chwili pierwszej kolizji, tej podczas cofania, za kierownicą siedział mężczyzna, który w chwili zatrzymania miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Potem panowie przesiedli się. Za kółkiem siadł 34-latek bez uprawnień, który później, w chwili zatrzymania, miał blisko 3 promila alkoholu w organizmie - relacjonuje Paweł Kusiak oficer prasowy KPP Starachowice

Jakie kary czekają „rajdowców”?

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Ten, który był bardziej agresywny, odpowie dodatkowo za groźby karalne. Teraz grozi im:

  • do 3 lat więzienia,
  • wysokie grzywny,
  • zakaz prowadzenia pojazdów

"Na szczęście w żadnym ze zdarzeń drogowych nikomu nic się nie stało” – podsumowują starachowiccy policjanci, choć straty materialne są ogromne. Samochód sprawców wylądował na policyjnym parkingu, a oni sami w areszcie.

