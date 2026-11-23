Koniec z patrzeniem w prognozę pogody. Kryta tafla w Starachowicach

Dotychczasowe sezony zimowe bywały dla łyżwiarzy w Starachowicach nieprzewidywalne – odwilże i opady wielokrotnie krzyżowały plany amatorom aktywnego wypoczynku. Obiekt na terenie MOSiR-u całkowicie zmienia zasady gry. Dzięki współpracy ośrodka ze spółką Lodowiska.pl, w mieście stawiają już w pełni zadaszoną i sztucznie mrożoną halę.

Obiekt konstrukcyjnie nie jest ogrzewany, co pozwala na utrzymanie doskonałej jakości lodu przez cały dzień, bez względu na warunki panujące na zewnątrz. Wiceprezydent Starachowic Marcin Gołębiowski zapowiedział, że "celem i zamierzeniem władz miasta jest uruchomienie obiektu na dogodnych warunkach, z zachowaniem sprawdzonych rozwiązań znanych mieszkańcom."

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600 m² lodu, brak limitu czasu i pełne zaplecze

Obiekt przy ul. Szkolnej to 600 metrów kwadratowych tafli, która jest w stanie pomieścić jednocześnie nawet 190 osób. To wystarczająca przestrzeń, by komfortowo i bezpiecznie czuli się zarówno doświadczeni łyżwiarze, jak i stawiające pierwsze kroki dzieci.

Na miejscu przygotowano pełną infrastrukturę towarzyszącą:

Profesjonalną wypożyczalnię sprzętu – łyżwy i akcesoria pomocnicze dla najmłodszych będą dostępne od ręki, więc brak własnego sprzętu nie stanowi żadnej przeszkody.

– łyżwy i akcesoria pomocnicze dla najmłodszych będą dostępne od ręki, więc brak własnego sprzętu nie stanowi żadnej przeszkody. Strefę odpoczynku – komfortowe miejsce, w którym można zregenerować siły, ogrzać się i wygodnie obserwować osoby jeżdżące na tafli, co docenią zwłaszcza rodzice i opiekunowie.

– komfortowe miejsce, w którym można zregenerować siły, ogrzać się i wygodnie obserwować osoby jeżdżące na tafli, co docenią zwłaszcza rodzice i opiekunowie. Jazdę bez presji zegarka – kluczową wiadomością dla odwiedzających jest brak limitu czasowego na tafli w ramach pojedynczego wejścia.

Naszym celem jest to żeby uruchomić lodowisko miejskie na podobnych warunkach jak w zeszłym roku - powiedział wiceprezydent Starachowic, Marcin Gołębiowski. Szczegóły bodziemy podawać w najbliższych dniach.

Jak będzie funkcjonować lodowisko? Tak było w ubiegłym roku

Obiekt zaplanowano tak, aby łączyć dostępność dla starachowickich szkół z rekreacją dla wszystkich mieszkańców i całych rodzin:

Od poniedziałku do piątku: 9:00 – 14:00 – przedpołudniowe wejścia zorganizowanych grup szkolnych, 14:00 – 21:00 – wejścia ogólnodostępne dla wszystkich chętnych.

W weekendy: 9:00 – 21:00 – tafla dostępna przez cały dzień dla mieszkańców i gości.



Jak będzie w roku bieżącym będziemy Was informować na bieżąco.

W zeszłym roku bilet wstępu na lodowisko kosztował 5 złotych, cenę tegoroczną poznamy niebawem.