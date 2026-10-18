Starachowicki Rynek przejdzie metamorfozę. Usuną granitową nawierzchnię i posadzą ponad 1,4 tys. roślin

1456 nowych roślin na Rynku w Starachowicach

Planowane roboty obejmą rozbiórkę 577 metrów kwadratowych nawierzchni z kostki granitowej oraz 16,6 metra kwadratowego nawierzchni poliuretanowej. Z placu zniknie murek oporowy z siedziskiem i pięć starych donic, a siedem istniejących ławek oraz koszy zostanie przeniesionych w nowe miejsca.

Wzdłuż Rynku zaplanowano nasadzenie 16 drzew, 928 krzewów, 446 bylin oraz 66 pnączy. Ściółkowanie nowych rabat korą sosnową zajmie 577 metrów kwadratowych, a renowacja trawnika obejmie kolejne 336 metrów kwadratowych.

Inwentaryzacja wykazała też konieczność usunięcia dwóch schorowanych klonów, podczas gdy pozostałe istniejące drzewa przejdą zabiegi pielęgnacyjne.

Jakie rośliny pojawią się na rynku?

Na starachowickim Rynku zaplanowano nasadzenie łącznie 1456 roślin. W projekcie uwzględniono następujące grupy i gatunki:

Drzewa (16 sztuk) : klon jesionolistny, jesiony pensylwańskie odmiany 'Crispa', wierzby kruche oraz świerki kłujące w formie srebrzystej.

: klon jesionolistny, jesiony pensylwańskie odmiany 'Crispa', wierzby kruche oraz świerki kłujące w formie srebrzystej. Krzewy (928 sztuk): berberysy Thunberga, irgi Dammera, róże okrywowe, tawuły brzozolistne i japońskie, barwinek pospolity oraz kosodrzewina.

Byliny (446 sztuk) : trzcinnik krótkowłosy, turzyca oszimska odmiany 'Everest' oraz rozplenica japońska 'Hameln'.

: trzcinnik krótkowłosy, turzyca oszimska odmiany 'Everest' oraz rozplenica japońska 'Hameln'. Pnącza (66 sztuk): bluszcz pospolity

Ponadto istniejąca zieleń przejdzie zabiegi pielęgnacyjne, z wyjątkiem dwóch schorowanych klonów jesionolistnych wyznaczonych do usunięcia.

Altany i zacienione miejsca do odpoczynku

Przestrzeń dopełnią nowe elementy małej architektury. Projekt przewiduje montaż sześciu niezwiązanych trwale z gruntem altan modułowych, dziesięciu trejaży dających cień po północnej stronie placu oraz stalowej konstrukcji z blachy kortenowskiej o nawiązujących do historycznego układu Wierzbnika ażurowych wzorach.

Wykonawca zainstaluje ponadto system automatycznego nawadniania kroplowego, nowe oświetlenie i przyłącze wodociągowe.

Zakres prac obejmujących rozbiórki, montaż nowej małej architektury

Oprócz wprowadzenia nowej zieleni, na starachowickim Rynku zaplanowano szeroki zakres prac obejmujących rozbiórki, montaż nowej małej architektury oraz budowę podziemnych instalacji technicznych:

Rozbiórki i zmiana zagospodarowania terenu:

Demontaż nawierzchni: Z placu zniknie 577 m² nawierzchni z kostki granitowej oraz 16,6 m² nawierzchni poliuretanowej. Usunięcie starych konstrukcji: Zaplanowano rozbiórkę murku oporowego z siedziskiem (o powierzchni 10,06 m²) oraz usunięcie 5 starych donic. Przeniesienie mebli miejskich: 7 istniejących ławek oraz 7 koszy na odpady zostanie przeniesionych w nowe miejsca.

Nowa mała architektura i miejsca do wypoczynku:

Altany modułowe: Powstanie 6 altan modułowych (4 wyposażone w siedziska i 2 pełniące funkcję przejścia). Konstrukcje nie będą trwale połączone z gruntem, co pozwoli na ich ewentualne przestawienie lub demontaż. Trejaże zacieniające: Po północnej stronie placu zamontowanych zostanie 10 trejaży z pnącymi roślinami, które zapewnią cień nad siedziskami. Ażurowa ściana z kortenu: Zaprojektowano stalową konstrukcję wykończoną blachą kortenowską (o wymiarach: 25,15 m szerokości, 0,62 m grubości i 3,35 m wysokości) z ażurowymi wzorami nawiązującymi do historycznej pierzei i dawnego układu urbanistycznego Wierzbnika. Dodatkowe wyposażenie: Na Rynku pojawią się 2 siedziska na schodach, żeliwna studnia, 10 nowych donic, osłony i kraty pod drzewa oraz nowe kosze w strefach przyobiektowych.

Instalacje i infrastruktura techniczna:

Wykonana zostanie nowa instalacja wodociągowa wraz z przyłączem. Zaplanowano budowę instalacji elektroenergetycznej i nowego oświetlenia. Zamontowany zostanie automatyczny system nawadniania roślin oparty na liniach kroplujących.

Całość prac prowadzona jest z uwzględnieniem opinii konserwatorskiej, ponieważ obszar Rynku znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej XVII–XIX-wiecznego układu urbanistycznego Wierzbnika.

Miasto szuka wykonawcy

Zazielenienie Placu Rynku jest częścią projektu „Zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Starachowice – kompleksowe działania dostosowujące do zmian klimatu”. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021–2027.

Miasto ogłosiło przetarg na realizację zadania. Oferty można składać do 27 października 2026 roku, do godziny 11.00. Zgodnie z dokumentacją wykonawca będzie miał 10 miesięcy na przeprowadzenie prac od dnia podpisania umowy.

Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z projektem, starachowicki Rynek zyska więcej zieleni, nowe elementy małej architektury i dodatkowe miejsca odpoczynku. To kolejna próba dostosowania miejskiej przestrzeni do coraz większego znaczenia zieleni w centrach miast.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 2 265 540 zł netto, a przy wyborze oferty pod uwagę brane będą cena, okres gwarancji oraz wysokość kar umownych. Przetarg stanowi część przedsięwzięcia „Zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Starachowice – kompleksowe działania dostosowujące do zmian klimatu”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w sercu miasta ułatwi retencję wód opadowych i ograniczy efekt miejskiej wyspy ciepła.

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