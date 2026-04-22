To nie będzie wymarzona majówka. Pogoda w Świętokrzyskiem spłata nam figla

W majówkę pogodowy rollercoaster w Świętokrzyskiem

Tegoroczny długi weekend majowy może wystawić naszą cierpliwość na ciężką próbę. Według wstępnych prognoz zamiast wymarzonego powiewu lata, czeka nas powrót kapryśnej wiosny w jej chłodniejszym wydaniu. Choć przyroda budzi się do życia, termometry wskażą wartości niższe jakich oczekujemy, a parasole staną się nieodzownym elementem majówkowych spacerów.

Prognoza pogody na majówkę 2026 w Świętokrzyskiem

Podczas długiego majowego weekendu najchłodniej ma być 2 maja, kiedy w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 9 stopni. Święto Konstytucji 3 Maja zapowiada się z nieco wyższą temperaturą oscylującą w okolicach 13 stopni.

1 maja (Święto Pracy)

Prognozy na pierwszy dzień majówki są bezlitosne. Szykują się opady deszczu, a termometry wskażą 10 stopni. Spodziewane są jedynie chwilowe przebłyski słońca.

2 maja (Dzień Flagi)

Pogoda nie będzie nas rozpieszczać również w Dzień Flagi. 2 maja w regionie świętokrzyskim będzie się chmurzyć, parasole i kurtki z kapturem mogą okazać się niezbędne.

3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja)

Zdecydowanie najbardziej przyjemna pogoda szykuje się w Święto Konstytucji 3 Maja, kiedy z za chmur dość często ma wyglądać słońce, a temperatura wzrośnie do 13 stopni.

Przez cały majowy weekend musimy liczyć się z silnymi podmuchami wiatru, które będą potęgować odczucie chłodu. Najmocniej w województwie świętokrzyskim ma dmuchać w piątek 1 maja, do 50 km/h.

Majówka 2026 w Świętokrzyskiem bez grilla?

Choć dla wielu z nas symboliczne odpalenie rusztu to niemal narodowa tradycja, tegoroczna majówka może wystawić cierpliwość amatorów biesiadowania pod chmurką na ciężką próbę. Zamiast sielankowego popołudnia w oparach aromatycznego dymu, scenariusz na nadchodzące dni przypomina raczej pogodowy rollercoaster, w którym główną rolę grają porywisty wiatr i opady deszczu. Kapryśna aura skutecznie studzi entuzjazm tych, którzy już zdążyli odkurzyć ogrodowe meble i zrobić zapasy węgla drzewnego. Wiele wskazuje na to, że zamiast walki o idealny stopień wysmażenia karkówki, czeka nas walka o utrzymanie parasoli, a grillowy debiut sezonu będzie musiał przenieść się do domowych kuchni lub zostać odłożony na bardziej łaskawe dni.

Majówka 2026. Pogoda nie będzie nas rozpieszczać

Warto pamiętać, że sukces majówkowych wyjazdów nie jest zapisany w słupkach temperatury, lecz w naszej umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków. Zamiast z irytacją zerkać na prognozy w telefonie, potraktujmy deszczową aurę jako pretekst do aktywności, na które brakuje nam czasu na co dzień. Kiepska pogoda to tak naprawdę idealne tło dla szczerych rozmów przy herbacie, nadrobienia zaległości w lekturze czy po prostu wspólnego, niespiesznego bycia z bliskimi.

