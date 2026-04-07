Tragedia na drodze pod Starachowicami. 33-letni kierowca Audi zginął po dramatycznym wypadku

Bartosz Manicz
2026-04-07 19:44

We wtorkowe popołudnie, 7 kwietnia, na leśnym odcinku drogi wojewódzkiej w rejonie miejscowości Tychów Stary (gmina Mirzec), doszło do wypadku, który zakończył się śmiercią młodego mężczyzny. Chwila nieuwagi lub błąd podczas manewru wyprzedzania doprowadziły do zdarzeń, których skutki okazały się nieodwracalne.

Autor: KPP Starachowice/ Materiały prasowe Tragedia na drodze pod Starachowicami. 33-letni kierowca Audi zginął po dramatycznym wypadku

Feralny manewr na leśnym odcinku

Do zdarzenia doszło po godzinie 17:00 na remontowanym odcinku trasy relacji Starachowice – Tychów Stary. 33-letni kierowca Audi, jadąc w stronę Starachowic, zdecydował się wyprzedzić busa. Jak relacjonuje aspirant Paweł Kusiak, rzecznik prasowy starachowickiej policji „Nieszczęście się wydarzyło, gdy już go kończył”

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w momencie kończenia manewru z naprzeciwka nadjechał inny pojazd – prawdopodobnie Fiat. Kierowca Audi, próbując ratować sytuację i uniknąć czołowego zderzenia, gwałtownie odbił na pobocze.

33-latek stracił panowanie nad Audi, samochód koziołkował, podróż zakończył w rowie – opisuje przebieg wypadku asp. Paweł Kusiak.

Mężczyzna podróżował sam. Gdy służby ratunkowe dotarły na miejsce i wydobyły go z wraku, był jeszcze przytomny. Został bezzwłocznie przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze rozpoczęli walkę o jego życie.

Tragiczny finał w szpitalu

Niestety, mimo wysiłków personelu medycznego, życia 33-latka nie udało się uratować. „Przed godziną 18 dostaliśmy tragiczną informację, mężczyzna zmarł” – przekazał rzecznik mundurowych.

Na miejscu tragedii pracowali śledczy, którzy zabezpieczyli ślady niezbędne do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Jak zapowiada policja, teraz funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury będą dokładnie „odtwarzać przebieg wypadku i ustalać jego przyczyny”.

