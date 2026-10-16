Więcej pociągów z woj. świętokrzyskiego do Warszawy. Nowy rozkład jazdy od połowy grudnia

Częstsze kursy z Sandomierza, Ostrowca i Starachowic

Od 13 grudnia mieszkańcy Sandomierza, Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Starachowic zyskają dostęp do dwóch nowych par połączeń. Pociągi IC Banach oraz IC Siarkowiec, kursujące na trasie Warszawa – Przemyśl, zapewnią dojazd m.in. do stolicy, Radomia, Tarnobrzega, Rzeszowa i Przemyśla w regularnym cyklu co 4 godziny. Do tej pory na tej trasie dostępne były jedynie dwie pary pociągów w ciągu doby.

Dodatkowo centrum województwa zyska kolejne bezpośrednie połączenie z Pomorzem. Pociąg IC Lubomirski pojedzie z Krakowa przez Kielce, Skarżysko-Kamienną, Radom i Warszawę aż do Trójmiasta oraz Kołobrzegu. Będzie to już trzecie takie połączenie dla regionu.

Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy uruchomione zostaną nowe połączenia przez stację Włoszczowa Północ. IC Zamenhof relacji Kraków – Białystok zapewni dojazd z Włoszczowy do Warszawy w godzinach porannych. Skład będzie odjeżdżał z Włoszczowy o godz. 5:02, a w stolicy będzie już na 6:40. Na stacji Włoszczowa Północ będzie on także skomunikowany z pociągiem regionalnym z Kielc, umożliwiając wczesnoporanne podróże z Kielc do stolicy. IC Górnik relacji Bielsko-Biała – Warszawa wyjedzie z Włoszczowy o godz. 8:22, a do stolicy dojedzie na 9:54. Ponadto TLK Wit Stwosz relacji Białystok – Zakopane/Krynica-Zdrój, będzie pociągiem łączącym Włoszczowę z Warszawą w godzinach popołudniowych - informuje PKP Intercity.

Wrześniowe nowości. PesaDart do Wrocławia

Od września rozpocznie kursowanie IC Boznańska relacji Lublin – Wrocław przez m.in. Radom, Skarżysko-Kamienną, Kielce, Włoszczowę, Częstochowę i Opole. Dzięki temu między Kielcami a Wrocławiem pociągi będą kursowały przez cały dzień co 4 godziny. Połączenie będzie obsługiwane elektrycznym zespołem trakcyjnym PesaDart zapewniającym komfortową podróż. Pojazd jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, posiada strefę gastronomiczną, miejsca do przewozu rowerów czy Strefę Ciszy.

Prace modernizacyjne i możliwe utrudnienia

W czasie obowiązywania nowego rozkładu jazdy zarządca infrastruktury będzie kontynuował modernizację linii kolejowej nr 8. Prace prowadzone będą na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce, a także Kielce – Sędziszów. Spowoduje to, że pociągi przejeżdżające przez Kielce mogą mieć wydłużony czas jazdy, mogą zostać skierowane na trasy objazdowe lub na niektórych odcinkach wprowadzana będzie zastępcza komunikacja autobusowa.