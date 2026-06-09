Wypadek w Starachowicach na Kopalnianej. Zderzyły się dwa auta, jeden z kierowców jechał na "podwójnym gazie"

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-06-09 18:38

Do groźnego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło dziś (9 czerwca) po godzinie 18:00 na ul. Kopalnianej w Starachowicach. Jak się okazało jeden z kierowców prowadził pod wpływem alkoholu. Na miejscu pracują służby ratunkowe, które prowadzą działania i ustalają okoliczności wypadku.

Wypadek na Kopalnianej w Starachowicach

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Autor: Manicz Bartosz

Do groźnego wypadku drogowego doszło dziś na ul. Kopalnianej w Starachowicach. Zderzyły się dwa samochody osobowe - Hyundai i Volkswagen. 

Zdjęcia z miejsca zdarzenia zobaczycie w naszej galerii

Wypadek na Kopalnianej w Starachowicach 9.06.2026
Galeria zdjęć 11

Z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 30-letni kierowca samochodu marki Hyundai, z przyczyn, które są jeszcze wyjaśniane, wjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z prawidłowo poruszającym się Volkswagenem prowadzonym przez 40-latka. Kontrola trzeźwości wykazała, że młodszy z uczestników zdarzenia miał około 1 promila alkoholu we krwi. Jak przekazał asp. Paweł Kusiak z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, mimo groźnie wyglądającej kolizji żaden z kierowców nie odniósł obrażeń.

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