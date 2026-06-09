Wypadek w Starachowicach na Kopalnianej. Zderzyły się dwa auta, jeden z kierowców jechał na "podwójnym gazie"

Do groźnego wypadku drogowego doszło dziś na ul. Kopalnianej w Starachowicach. Zderzyły się dwa samochody osobowe - Hyundai i Volkswagen.
Zdjęcia z miejsca zdarzenia zobaczycie w naszej galerii
Z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 30-letni kierowca samochodu marki Hyundai, z przyczyn, które są jeszcze wyjaśniane, wjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z prawidłowo poruszającym się Volkswagenem prowadzonym przez 40-latka. Kontrola trzeźwości wykazała, że młodszy z uczestników zdarzenia miał około 1 promila alkoholu we krwi. Jak przekazał asp. Paweł Kusiak z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, mimo groźnie wyglądającej kolizji żaden z kierowców nie odniósł obrażeń.