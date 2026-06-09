Wypadek w Starachowicach na Kopalnianej. Zderzyły się dwa auta, jeden z kierowców jechał na "podwójnym gazie"

Do groźnego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło dziś (9 czerwca) po godzinie 18:00 na ul. Kopalnianej w Starachowicach. Jak się okazało jeden z kierowców prowadził pod wpływem alkoholu. Na miejscu pracują służby ratunkowe, które prowadzą działania i ustalają okoliczności wypadku.

i Autor: Manicz Bartosz