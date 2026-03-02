Wyobraźcie sobie scenerię: jedziecie drogą krajową nr 9, mijając pola i pagórki. Wjeżdżacie do wioski, która liczy zaledwie około 300 mieszkańców. Z zewnątrz budynek wygląda jak typowa, solidna stodoła, jakich wiele w tym regionie. Jednak po przekroczeniu progu, rzeczywistość gwałtownie się zmienia. Zamiast siana i rolniczych maszyn, Waszym oczom ukazuje się widok zapierający dech w piersiach: gigantyczny, drewniany regał o wysokości 6 metrów, który pnie się niemal do samego dachu konstrukcji. Półki uginają się pod ciężarem tysięcy woluminów, a aby dotrzeć do tych najwyższych, niezbędna jest solidna drabina. To prawdziwy raj dla moli książkowych, „azyl dla książek-emerytek” i miejsce, gdzie czas zwalnia bieg przy darmowej kawie lub herbacie.

Historia i budowa. Jak stodoła stała się świątynią słowa

Powstanie Domu Spokojnej Książki to historia czystej pasji i lokalnej inicjatywy, która narodziła się kilka lat temu. Rżuchów to wieś z bogatą przeszłością – wspominana już przez Jana Długosza w XV wieku, była świadkiem rozkwitu fabryk fajansu w XIX stuleciu. Dzisiaj ta historyczna energia została przekuta w miłość do literatury. Pomysłodawcami tego niezwykłego przedsięwzięcia są właściciele - Monika i Piotr Kogutowie, którzy postanowili dać drugie życie nie tylko starej stodole, ale przede wszystkim tysiącom książek, które często nie znajdowały już miejsca w domowych biblioteczkach czy publicznych placówkach.

Kluczowym elementem wnętrza jest wspomniany już regał. Jego parametry techniczne są imponujące: 6 metrów wysokości sprawia, że jest on uznawany za jeden z największych (jeśli nie największy) tego typu mebel w Polsce. Konstrukcja została zaprojektowana tak, by maksymalnie wykorzystać przestrzeń dawnej stodoły, tworząc unikalną, pionową bibliotekę. Liczba półek idzie w dziesiątki, a każda z nich jest szczelnie wypełniona. Atmosfera tego miejsca jest niepodrabialna – zapach starego papieru miesza się z aromatem drewna i parzonej kawy, tworząc klimat sprzyjający refleksji.

Piotr Kogut

Co znajdziemy na regale? Azyl dla „książek-emerytek”

Tematyka zbiorów w Domu Spokojnej Książki jest tak szeroka, jak wysoki jest jego główny regał. To miejsce nazywane jest „azylem dla książek-emerytek” z bardzo konkretnego powodu. Trafiają tu pozycje, które „zasłużyły na odpoczynek” – stare wydania klasyki, książki, które przez dekady towarzyszyły czytelnikom, a teraz szukają nowego domu lub po prostu godnego miejsca na półce. Znajdziemy tu wszystko: od literatury pięknej, polskiej i światowej, przez kryminały i bestsellery sprzed lat, aż po bogate zbiory literatury dla dzieci i młodzieży.

Pytanie retoryczne nasuwa się samo: czy warto wspinać się na samą górę? Oczywiście! To właśnie na górnych półkach, do których dostęp wymaga odrobiny gimnastyki na drabinie, często kryją się największe perełki. Można tam natrafić na rzadkie wydania, książki z autografami poprzednich właścicieli czy zapomniane poradniki, które dzisiaj czyta się z ogromnym sentymentem. Właściciele chętnie dzielą się anegdotami o tym, jak niektóre tomy trafiały do Rżuchowa – historie wymian bywają równie fascynujące, co sama lektura. Możliwość wymiany własnych książek na te z regału sprawia, że kolekcja jest w ciągłym ruchu, a każdy odwiedzający dokłada swoją cegiełkę do budowy tego literackiego pomnika.

Monika Kowalczyk Kogut

8

Odwiedź Rżuchów i przeżyj literacką przygodę

Jeśli czujecie się zainspirowani, czas na garść praktycznych informacji. Rżuchów położony jest w gminie Sadowie, w powiecie opatowskim. Lokalizacja jest bardzo korzystna dla podróżnych: wieś leży tuż przy drodze krajowej nr 9. Dojazd z Kielc zajmuje około 60 minut autem, natomiast z pobliskiego Ostrowca Świętokrzyskiego czy Opatowa to zaledwie kilkanaście minut drogi. Jeśli podróżujecie z Warszawy, czeka Was komfortowa jazda drogami szybkiego ruchu i autostradą w kierunku południowym.

Wizytę w Domu Spokojnej Książki najlepiej zaplanować z wyprzedzeniem. Najlepiej skontaktować się z właścicielami poprzez oficjalny profil na Facebooku, aby umówić się na konkretną godzinę. Na miejscu czeka na Was darmowa kawa i herbata, a co najważniejsze – nieograniczony czas na przeglądanie półek. To idealny przystanek dla rodzin z dziećmi (które uwielbiają buszować wśród książek) oraz dla prawdziwych bookloverów szukających spokoju. Pamiętajcie, aby zabrać ze sobą własną książkę do wymiany – to piękna tradycja tego miejsca.

5 powodów, dla których warto odwiedzić Dom Spokojnej Książki:

Gigantyczny regał: Zobaczenie na własne oczy 6-metrowej ściany książek to doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. Darmowa kawa i herbata: Gościnność gospodarzy sprawia, że poczujecie się tu jak w domu. Unikalna atmosfera: Połączenie zapachu starej stodoły z literaturą tworzy magiczny klimat. Wymiana książek: Możecie zostawić coś od siebie i zabrać nową lekturę w dalszą drogę. Odkrywanie regionu: Przy okazji wizyty możecie poznać historię gminy Sadowie i urokliwe zakątki Wyżyny Sandomierskiej.

Magia ukryta w świętokrzyskiej stodole

Dom Spokojnej Książki w Rżuchowie to dowód na to, że wielka kultura nie potrzebuje marmurów i szklanych wieżowców. Czasem wystarczy stara stodoła, pasja i tysiące kartek papieru, by stworzyć miejsce, które przyciąga ludzi z całego kraju. To tutaj „książki-emerytki” odnajdują spokój, a czytelnicy – radość z powolnego odkrywania literackich skarbów.

W województwie świętokrzyskim, na styku historii i współczesności, czeka na Was największy regał w Polsce. Czy jesteście gotowi, by wejść na drabinę i sięgnąć po swoją kolejną ulubioną historię? Odwiedźcie Rżuchów już dziś i dajcie się porwać magii Domu Spokojnej Książki!

