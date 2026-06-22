Groźne burze w Świętokrzyskiem. Podtopienia i powalone drzewa, które blokowały drogi

Walka z żywiołem w Świętokrzyskiem. Powalone drzewa i podtopienia

Większość zgłoszeń, dotyczyła silnego wiatru. Wichura łamała konary i powalała drzewa, które blokowały drogi oraz tarasowały prywatne posesje. Strażacy musieli na bieżąco usuwać gałęzie, aby przywrócić drożność szlaków komunikacyjnych.

Pozostałe interwencje były związane z intensywnymi opadami deszczu. Jednostki ochrony przeciwpożarowej pompowały wodę z zalanych budynków i podwórek. Woda wdarła się m.in. do części pomieszczeń Szkoły Podstawowej oraz Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. Na szczęście w wyniku tych zdarzeń nikt nie odniósł obrażeń.

Świętokrzyscy strażacy odnotowali do godziny 16:30, 74 interwencje. Większość zdarzeń dotyczyło wiatrołomów, podczas których strażacy usuwali połamane konary drzew z dróg i posesji. Interwencje dotyczyły też wypompowywania wody z zalanych posesji i budynków, w tym z części pomieszczeń szkoły podstawowej i Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. Mocno ucierpiał powiat ostrowiecki gdzie było 31 interwencji, w tym 27 w samym Ostrowcu Świętokrzyskim. Podczas zdarzeń nikt nie został poszkodowany. - informuje Marcin Bajur z KW PSP w Kielcach.

Skutki burzy w Świętokrzyskiem. Zdjęcia

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W związku z ulewnymi opadami deszczu, które wystąpiły 22 czerwca, trudna sytuacja w miejscowościach Grójec i Brzóstowa została już opanowana. Na miejscu nieprzerwanie pracują służby gminne, druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Państwowa Straż Pożarna, podejmując działania mające na celu dalsze opanowanie sytuacji i ograniczenie skutków żywiołu. W tym momencie udrażniany jest przepust na rzece Ćmielówce w Brzóstowej - informuje Gmina Ćmielów.

Burze w Świętokrzyskiem. Apel o rozwagę i bezpieczeństwo

Służby ratunkowe przypominają o zasadach bezpieczeństwa podczas burz. Apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie przebywania pod drzewami oraz zabezpieczenie wolnych przedmiotów na balkonach i tarasach.