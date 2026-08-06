Oblał samochód nieznaną substancją, straty 10 tys. zł. Co kierowało 38-letnim mieszkańcem powiatu starachowickiego?

Oblał samochód nieznaną substancją i spowodował straty na 10 tys. zł. 38-latek w rękach policji

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach rozwiązali sprawę dewastacji auta, do której doszło na jednym z parkingów. Intensywne działania śledczych doprowadziły do ustalenia tożsamości oraz zatrzymania 38-letniego mieszkańca powiatu starachowickiego.

Jak wynikało z relacji pokrzywdzonej, nieznany sprawca, oblewając pojazd nieznaną substancją, uszkodził powłokę lakierniczą samochodu. Wartość strat auta kobieta wyceniła na kwotę blisko 10 000 złotych. Sprawą zajęli się funkcjonariusze ze starachowickiej policji. Ich skrupulatna praca doprowadziła do ustalenia podejrzanego o uszkodzenie tego auta. 38-letni mieszkaniec powiatu starachowickiego w wtorek został zatrzymany, a wczoraj usłyszał zarzuty związane z uszkodzeniem mienia - powiedział nam Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.

Autor: KPP w Starachowicach/ Materiały prasowe

Jakie były motywy postępowania 38-latka?

Motywy działania sprawcy pozostają nieznane. Podczas przesłuchania 38-letni mężczyzna odmówił podania jakichkolwiek powodów swojego postępowania i nie wyjaśnił, co skłoniło go do zniszczenia powłoki lakierniczej pojazdu. Za popełnione przestępstwo mężczyzna odpowie teraz przed sądem. Za uszkodzenie cudzej rzeczy kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.