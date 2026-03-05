Gwara w regionie świętokrzyskim

Gwara kielecka (gwara sandomierska, gwara świętokrzyska) to zbiór gwar języka polskiego, dialektu małopolskiego charakterystycznych dla mieszkańców ziemi sandomierskiej. Można wyróżnić spośród zbioru gwar, gwary:

kielecko-miechowską

sandomierską

lasowską (w widłach Wisły i Sanu)

Gwary świętokrzyskie podobnie jak inne gwary polskie, różnią się od języka ogólnego i innych gwar słownictwem. Pozostaje to w związku z odmiennymi realiami życia wiejskiego, pracą na roli, odrębnościami kultury materialnej, duchowej i społecznej mieszkańców wsi. Charakterystyczną cechą leksyki gwarowej w porównaniu z polszczyzną ogólną są synonimiczne ciągi wyrazowe lub odmienne znaczenia wyrazów.

Bez to - Przez to. Czy ma takie samo znaczenie?

Oczywiście, że ma takie samo znaczenie choć pierwsza forma we współczesnych czasach nie jest już powszechnie używana. Zwrot "bez to" można jeszcze usłyszeć wśród starszego pokolenia, szczególnie zamieszkującego świętokrzyskie wsie. Takich zapomnianych wyrazów i zwrotów jest dość sporo. Postanowiliśmy sprawdzić, czy ktoś z Was jeszcze je pamięta.

Quiz. Czy znasz świętokrzyską gwarę?

Zapomniana gwara regionu świętokrzyskiego

Niestety, coraz mniej osób potrafi posługiwać się gwarą świętokrzyską, coraz mniej osób ją rozumie. To naturalny proces dążenia ojczystego języka do jednolitych form i zwartego, zrozumiałego dla wszystkich słownika. Warto jednak zrobić, co się da, żeby gwarę ocalić od zapomnienia.

