Gwara świętokrzyska. Rozszyfrujesz znaczenie tych słów? Dla mieszkańców województwa to pestka! QUIZ

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-03-05 12:35

Mieszkańcy Kielc, Starachowic czy Ostrowca na co dzień używają słów, które dla wielu osób z innych regionów Polski mogą być zupełnie obce. Regionalizmy ze świętokrzyskiego mają bogatą tradycję i wiele wspólnego z gwarą świętokrzyską. Część z nich jest wciąż żywa, podczas gdy inne odeszły w zapomnienie. Czy potrafisz odgadnąć ich znaczenie? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!

Kielce

i

Autor: Fotopolska.eu/ Archiwum prywatne

Gwara w regionie świętokrzyskim

Gwara kielecka (gwara sandomierska, gwara świętokrzyska) to zbiór gwar języka polskiego, dialektu małopolskiego charakterystycznych dla mieszkańców ziemi sandomierskiej. Można wyróżnić spośród zbioru gwar, gwary:

  • kielecko-miechowską
  • sandomierską
  • lasowską (w widłach Wisły i Sanu)

Gwary świętokrzyskie podobnie jak inne gwary polskie, różnią się od języka ogólnego i innych gwar słownictwem. Pozostaje to w związku z odmiennymi realiami życia wiejskiego, pracą na roli, odrębnościami kultury materialnej, duchowej i społecznej mieszkańców wsi. Charakterystyczną cechą leksyki gwarowej w porównaniu z polszczyzną ogólną są synonimiczne ciągi wyrazowe lub odmienne znaczenia wyrazów.

Starachowice Radio ESKA Google News

Bez to - Przez to. Czy ma takie samo znaczenie?

Oczywiście, że ma takie samo znaczenie choć pierwsza forma we współczesnych czasach nie jest już powszechnie używana. Zwrot "bez to" można jeszcze usłyszeć wśród starszego pokolenia, szczególnie zamieszkującego świętokrzyskie wsie. Takich zapomnianych wyrazów i zwrotów jest dość sporo. Postanowiliśmy sprawdzić, czy ktoś z Was jeszcze je pamięta.

Quiz. Czy znasz świętokrzyską gwarę?

Quiz: Świętokrzyska gwara. Jak dobrze ją znasz?
Pytanie 1 z 14
Co znaczyło słowo BACZYĆ?

Zapomniana gwara regionu świętokrzyskiego

Niestety, coraz mniej osób potrafi posługiwać się gwarą świętokrzyską, coraz mniej osób ją rozumie. To naturalny proces dążenia ojczystego języka do jednolitych form i zwartego, zrozumiałego dla wszystkich słownika. Warto jednak zrobić, co się da, żeby gwarę ocalić od zapomnienia.

źródło.Wikipedia

Ulica Sienkiewicza w Kielcach na archiwalnych zdjęciach

Sienkiewka na archiwalnych zdjęciach
Galeria zdjęć 8
świętokrzyskie
Quiz