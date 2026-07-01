Kazali im wracać na Ukrainę. Siedem osób na celowniku prokuratury po bójce nad Lubianką w Starachowicach

Znamy przebieg awantury pomiędzy młodymi Polakami i Ukraińcami nad starachowickim zalewem Lubianka. Do zdarzenia doszło 27 czerwca wieczorem, tego dnia dwóch Polaków w wieku około 30 lat zaatakowało słownie grupę pięciu obywateli Ukrainy nakazując im powrót do kraju. Następnie doszło do wzajemnej szarpaniny i bójki. Siedem osób na celowniku prokuratury.

Autor: Bartosz Manicz Gorący wieczór nad Lubianką. Awantura polsko-ukraińskiej młodzieży, w ruch poszło ostre narzędzie!