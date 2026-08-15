Gdzie na grzyby w Świętokrzyskiem? Sprawdź polecane miejsca

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-08-15 8:16

Gdzie w województwie świętokrzyskim iść na grzyby? Które miejsca w Świętokrzyskiem są najlepsze na grzybobranie? Podpowiemy Wam, gdzie najlepiej się wybrać, aby wrócić z koszami pełnymi prawdziwków! W lasach świętokrzyskich w tej chwili królują borowiki szlachetne i ceglastopore. Sprawdźcie te miejsca koniecznie!

Grzyby Świętokrzyskie
Autor: facebook.com/ Samotny Wilk/ Archiwum prywatne

Świętokrzyskie. Gdzie warto iść na grzyby?

W lasach świętokrzyskich można znaleźć wiele rodzajów grzybów. Najbardziej popularne są jednak w tej chwili borowiki szlachetne i ceglastopore. Zdarzają się też opieńki, a szczęśliwcy mogą natknąć się kanie. Wyprawa na grzybobranie to ciekawy pomysł nie tylko na weekend, ale również „zwykły” dzień. Gdzie w woj. świętokrzyskim najlepiej wybrać się do lasu, żeby zapełnić koszyk dorodnymi grzybami? Poniżej znajdziecie listę miejsc, gdzie najlepiej pójść na grzybobranie w regionie!

Gdzie w woj. świętokrzyskim wybrać się na grzyby? Lista miejsc

Jeśli zastanawiacie się, gdzie w woj. świętokrzyskim szukać grzybów? Nasz region jest wymarzonym miejscem dla miłośników takiej formy spędzania czasu wolnego! Wśród miejsc, do których warto wybierać się na grzybobranie, najczęściej pojawiają się poniższe lokalizacje: 

  • Gmina Zagnańsk (powiat kielecki). Lasy między Kielcami a Zagnańskiem
  • Gmina Bodzentyn. Lasy w okolicach Świętej Katarzyny, Wilkowa, Podgórza
  • Gmina Bliżyn. Puszcza Świętokrzyskia, okolice rezerwatu Świnia Góra i Zagnańsk
  • Gmina Daleszyce. Popularne miejsca to m.in. Niestachów, Suków czy Mójcza
  • Powiat starachowicki. Brody, Mirzec, Wąchock, Gadka, Rataje, Lipie i okolice Tychowa Starego
  • Gmina Stąporków. Świerczów, Krasna, Luta, Bień, Odrowąż, Hucisko

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Jak przygotować się na zbieranie grzybów?

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, zanim wybierzemy się na grzybobranie, powinniśmy zadbać o kilka kwestii. Wśród głównych z nich należy wymienić:

  • odpowiednie ubranie: bluza lub kurtka, spodnie z długimi nogawkami, peleryna przeciwdeszczowa, kalosze lub buty z wyższą cholewką, czapka lub kapelusz – zabezpieczy nas przed wilgocią oraz ukąszeniem owadów i żmij;
  • koszyk na grzyby najlepiej wiklinowy – w foliowej torebce grzyby zaczynają parować, co sprzyja ich psuciu;
  • nożyk do oczyszczania grzybów – zbierając grzyby delikatnie je wykręcamy z podłoża a pozostałości ściółki czyścimy za pomocą noża;
  • środek odstraszający owady – stanowi dodatkową ochronę przed komarami i kleszczami.

Gdzie szukać informacji o grzybach w Świętokrzyskiem?

Polecamy Wam fanpage Świętokrzyscy grzybiarze i Grzyby pl (świętokrzyskie - aktualne doniesienia z grzybobrań).

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