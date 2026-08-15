Świętokrzyskie. Gdzie warto iść na grzyby?

W lasach świętokrzyskich można znaleźć wiele rodzajów grzybów. Najbardziej popularne są jednak w tej chwili borowiki szlachetne i ceglastopore. Zdarzają się też opieńki, a szczęśliwcy mogą natknąć się kanie. Wyprawa na grzybobranie to ciekawy pomysł nie tylko na weekend, ale również „zwykły” dzień. Gdzie w woj. świętokrzyskim najlepiej wybrać się do lasu, żeby zapełnić koszyk dorodnymi grzybami? Poniżej znajdziecie listę miejsc, gdzie najlepiej pójść na grzybobranie w regionie!

Gdzie w woj. świętokrzyskim wybrać się na grzyby? Lista miejsc

Jeśli zastanawiacie się, gdzie w woj. świętokrzyskim szukać grzybów? Nasz region jest wymarzonym miejscem dla miłośników takiej formy spędzania czasu wolnego! Wśród miejsc, do których warto wybierać się na grzybobranie, najczęściej pojawiają się poniższe lokalizacje:

Gmina Zagnańsk (powiat kielecki). Lasy między Kielcami a Zagnańskiem

(powiat kielecki). Lasy między Kielcami a Zagnańskiem Gmina Bodzentyn . Lasy w okolicach Świętej Katarzyny, Wilkowa, Podgórza

. Lasy w okolicach Świętej Katarzyny, Wilkowa, Podgórza Gmina Bliżyn . Puszcza Świętokrzyskia, okolice rezerwatu Świnia Góra i Zagnańsk

. Puszcza Świętokrzyskia, okolice rezerwatu Świnia Góra i Zagnańsk Gmina Daleszyce . Popularne miejsca to m.in. Niestachów, Suków czy Mójcza

. Popularne miejsca to m.in. Niestachów, Suków czy Mójcza Powiat starachowicki . Brody, Mirzec, Wąchock, Gadka, Rataje, Lipie i okolice Tychowa Starego

. Brody, Mirzec, Wąchock, Gadka, Rataje, Lipie i okolice Tychowa Starego Gmina Stąporków. Świerczów, Krasna, Luta, Bień, Odrowąż, Hucisko

Grzyby w Świętokrzyskiem. Wasze zdjęcia

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Jak przygotować się na zbieranie grzybów?

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, zanim wybierzemy się na grzybobranie, powinniśmy zadbać o kilka kwestii. Wśród głównych z nich należy wymienić:

odpowiednie ubranie: bluza lub kurtka, spodnie z długimi nogawkami, peleryna przeciwdeszczowa, kalosze lub buty z wyższą cholewką, czapka lub kapelusz – zabezpieczy nas przed wilgocią oraz ukąszeniem owadów i żmij;

koszyk na grzyby najlepiej wiklinowy – w foliowej torebce grzyby zaczynają parować, co sprzyja ich psuciu;

nożyk do oczyszczania grzybów – zbierając grzyby delikatnie je wykręcamy z podłoża a pozostałości ściółki czyścimy za pomocą noża;

środek odstraszający owady – stanowi dodatkową ochronę przed komarami i kleszczami.

Gdzie szukać informacji o grzybach w Świętokrzyskiem?

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