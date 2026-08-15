Świętokrzyskie. Gdzie warto iść na grzyby?
W lasach świętokrzyskich można znaleźć wiele rodzajów grzybów. Najbardziej popularne są jednak w tej chwili borowiki szlachetne i ceglastopore. Zdarzają się też opieńki, a szczęśliwcy mogą natknąć się kanie. Wyprawa na grzybobranie to ciekawy pomysł nie tylko na weekend, ale również „zwykły” dzień. Gdzie w woj. świętokrzyskim najlepiej wybrać się do lasu, żeby zapełnić koszyk dorodnymi grzybami? Poniżej znajdziecie listę miejsc, gdzie najlepiej pójść na grzybobranie w regionie!
Gdzie w woj. świętokrzyskim wybrać się na grzyby? Lista miejsc
Jeśli zastanawiacie się, gdzie w woj. świętokrzyskim szukać grzybów? Nasz region jest wymarzonym miejscem dla miłośników takiej formy spędzania czasu wolnego! Wśród miejsc, do których warto wybierać się na grzybobranie, najczęściej pojawiają się poniższe lokalizacje:
- Gmina Zagnańsk (powiat kielecki). Lasy między Kielcami a Zagnańskiem
- Gmina Bodzentyn. Lasy w okolicach Świętej Katarzyny, Wilkowa, Podgórza
- Gmina Bliżyn. Puszcza Świętokrzyskia, okolice rezerwatu Świnia Góra i Zagnańsk
- Gmina Daleszyce. Popularne miejsca to m.in. Niestachów, Suków czy Mójcza
- Powiat starachowicki. Brody, Mirzec, Wąchock, Gadka, Rataje, Lipie i okolice Tychowa Starego
- Gmina Stąporków. Świerczów, Krasna, Luta, Bień, Odrowąż, Hucisko
Grzyby w Świętokrzyskiem. Wasze zdjęcia
Jak przygotować się na zbieranie grzybów?
Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, zanim wybierzemy się na grzybobranie, powinniśmy zadbać o kilka kwestii. Wśród głównych z nich należy wymienić:
- odpowiednie ubranie: bluza lub kurtka, spodnie z długimi nogawkami, peleryna przeciwdeszczowa, kalosze lub buty z wyższą cholewką, czapka lub kapelusz – zabezpieczy nas przed wilgocią oraz ukąszeniem owadów i żmij;
- koszyk na grzyby najlepiej wiklinowy – w foliowej torebce grzyby zaczynają parować, co sprzyja ich psuciu;
- nożyk do oczyszczania grzybów – zbierając grzyby delikatnie je wykręcamy z podłoża a pozostałości ściółki czyścimy za pomocą noża;
- środek odstraszający owady – stanowi dodatkową ochronę przed komarami i kleszczami.
Gdzie szukać informacji o grzybach w Świętokrzyskiem?
Polecamy Wam fanpage Świętokrzyscy grzybiarze i Grzyby pl (świętokrzyskie - aktualne doniesienia z grzybobrań).
Polecany artykuł:
Polub nasz fanpage ESKA Starachowice News na Facebooku! Znajdziesz tam najświeższe informacje z Twojego miasta i okolicy