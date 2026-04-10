Świętokrzyskie. Miejsca z klimatem

Góry Świętokrzyskie, Chęciny, Jaskinia Raj i Sandomierz czy Dąb Bartek - te miejsca związane z regionem świętokrzyskim zna każdy z Was. Dziś chcemy pokazać Wam kilka "miejscówek" mniej znanych turystom, miejsc do których docierają pasjonaci regionu świętokrzyskiego. Oto 8 "miejsc z klimatem" wybranych właśnie dla Was.

Numer 1. Kamieniołom Kopulak

Kopulak to nazwa kamieniołomu i złoża piaskowca w kompleksie leśnym pomiędzy Suchedniowem a Skarżyskiem. W latach 90. ubiegłego wieku zaprzestano wydobycia, wyrobisko wypełniło się wodą, która - podobnie jak otaczające ją skały - ma niesamowitą, brunatnoczerwoną barwę. Kamieniołom Kopulak nazywany jest przez internautów "Polskim Marsem". Do kamieniołomu najłatwiej dotrzeć od ul. Langiewicza w Suchedniowie, z której należy skręcić w szutrową drogę i jechać w kierunku lasu, na pierwszym rozjeździe skręcić w prawo.

UWAGA! Kopulak jest wciąż czynnym kamieniołomem, wstęp na jego teren jest surowo zabroniony!!!

Numer 2. Jezioro Żabiniec

Jezioro Żabiniec w gminie Łopuszno (Świętokrzyskie) to jedno z najbardziej zjawiskowych miejsc w regionie. Na jeziorze znajduje się kilkadziesiąt skupisk romantycznych lilii wodnych, czyli grzybieni białych, które rosną na powierzchni wody. To niewątpliwie najpiękniejsze jezioro należące do tzw. Pojezierza Świętokrzyskiego, które zostało odkryte w wyniku badań naukowych. Wędrując drogą brzegiem jeziora, obserwujemy w pasie szerokim od kilku do kilkunastu metrów płat boru bagiennego okalający jezioro Żabiniec.

Numer 3. Ruiny pałacowe Niemojewskich w Lasocinie

W Lasocinie (świętokrzyskie) znajdziecie zespół pałacowy z początku XIX w. W jego skład wchodził: pałac o powierzchni 800 metrów kwadratowych z 16 pomieszczeniami mieszkalnymi, oficyna, dwie stodoły, spichlerz, budynek gospodarczy i blisko 8 - hektarowy park. Pałac posiadał wszelkie luksusy, wyposażony był w centralne ogrzewanie, telefon i elektryczność. Ruiny pałacowe Niemojewskich w Lasocinie znajdują się w strefie ochronnej Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

Numer 4. Wioska Niebo

Niebo to wieś sołecka położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim. Nieopodal Nieba znajduje się zgrupowanie skał noszących nazwę Piekło Gatniki, zbudowanych z piaskowca jurajskiego, sięgających wysokości 5 m., ciągnących się pasmem o długości około 100 m. Niebo położone jest pośród lasów około ośmiu kilometrów na południe od Końskich. W pobliżu miejscowości znajduje się zbiornik rekreacyjny w Sielpi - to największy i najpopularniejszy ośrodek wypoczynkowy w regionie świętokrzyskim.

Autor: Wikipedia/ Creative Commons

Numer 5. Park Miejski w Starachowicach

Liczący 127 700 metrów kwadratowych park im. Stefana Żeromskiego w Starachowicach jest jednym z najpiękniejszych w regionie świętokrzyskim. Na jego terenie istniał kiedyś obiekt industrialny. Od lat 40. do 90. XIX w. funkcjonowała tu kopalnia rudy żelaza "Herkules". Po rewitalizacji starachowicki Park Miejski zmienił się nie do poznania. Architekci tchnęli w niego nowe życie, tworząc z nieciekawego, zapuszczonego zakątka miasta przyjemną zieloną oazę. Zostało to docenione w międzynarodowym konkursie. Projekt parku miejskiego w Starachowicach autorstwa krakowskiego biura eM4 otrzymał wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Design Educates Awards 2023.

Numer 6. Raków - Polskie Ateny

Raków to miejscowość na pograniczu Pogórza Szydłowieckiego i Gór Świętokrzyskich. Miasto powstało na tzw. "surowym korzeniu" w 1567 roku, a ufundował je Jan Siennieński - kasztelan żarnowski, wyznawca kalwinizmu. Miejscowość odnotowana w słynnej Wielkiej Encyklopedii Francuskiej z 1765 roku, w XVI i XVII w. sławne jako Nowe Jeruzalem i Polskie Ateny. Raków należy z pewnością do niezwykle atrakcyjnych historycznie miejsc na terenie powiatu kieleckiego. Położone jest dogodnie na ruchliwym szlaku z Kielc do Staszowa.

Numer 7. Szydłów

Szydłów - nazywany też "polskim Carcassone" to miasto w południowej Polsce, położone w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim. Dawne miasto królewskie i stolica powiatu, centrum dóbr królewskich zwanych starostwem niegrodowym szydłowskim. Skarbem polskiego Carcassonne jest zamek królewski z czasów Władysława Jagiełły. Król wizytował Szydłów aż 17 razy, dlatego jego miejsce zamieszkania musiało spełniać normy godne króla. Dziś można zobaczyć prywatną komnatę królewską wraz z kominkiem oraz średniowieczne piece hypokaustyczne, które służyły do ogrzewania sali tronowej ciepłym powietrzem. Po rewitalizacji w 2019 r. pałac zadaszono i przystosowano do ruchu turystycznego.

Numer 8. Pińczów

Pińczów jest niewielkim miastem powiatowym na południu województwa świętokrzyskiego. Leży nad brzegiem Nidy płynącej pośród rozległych łąk do Wisły, a mijającej po drodze sławną Wiślicę i królewski Nowy Korczyn. Historia dała miastu barwną przeszłość, którą poświadczają liczne i wartościowe zabytki architektury, wśród nich zespoły klasztorne paulinów i reformatów, renesansowa kaplica św. Anny, takaż drukarnia ariańska, pałac margrabiów Wielopolskich oraz niezwykle cenna synagoga.

źródło: ROT Świętokrzyskie, Gmina Łopuszno, Wikipedia, Moje Małe Czarowanie, Wrota Świętokrzyskie, www.swietorzsykie.pro, Swietkrzyskie Travel

