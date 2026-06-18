Krwawy finał imprezy w Ostrowcu Świętokrzyskim. 25-latek chwycił za nóż, grozi mu dożywocie

Zabił 26-latka podczas libacji? Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Erwinowi M.

W oparciu o zebrany materiał dowodowy m. in. zeznań świadków, protokołów oględzin miejsc i rzeczy, opinii biegłych odtworzono przebieg zdarzenia z dnia 03 października 2025 roku. w Ostrowu Świętokrzyskim, którego skutkiem była śmierć 26-letniego mężczyzny.

Jak ustalono, w toku prowadzonego śledztwa, 3 października 2025 roku. oskarżony wraz z innymi osobami w jednym z mieszkań w Ostrowu Świętokrzyskim spożywali alkohol. W trakcie tego spotkania pomiędzy oskarżonym a pokrzywdzonym doszło do sprzeczki. Oskarżony, używając noża, zadał pokrzywdzonemu wielokrotne uderzenia powodując obrażenia ciała, skutkujące śmiercią pokrzywdzonego. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Erwin M. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. W chwili zatrzymania oskarżony był pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych - informuje Tomasz Rurarz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

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Prokurator przedstawił Erwinowi M. zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 16 czerwca skierowano w tej sprawie akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Kielcach. Oskarżony pozostaje tymczasowo aresztowany. Zarzucany mu czyn zagrożony jest karą dożywotniego pozbawienia wolności.