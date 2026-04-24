Miliony na rozwój świętokrzyskich firm! Od opłatków dla Papieża po eksport do Chin

Wielkie pieniądze na lokalny rozwój

Podczas uroczystego wręczenia decyzji, które odbyło się 24 kwietnia, zarząd strefy podkreślił, że to "druga dziesiątka" firm wspartych w 2026 roku. Łączne zaangażowanie finansowe trzech nowych beneficjentów przekracza 8 milionów złotych, co przekłada się na zwolnienia z podatku dochodowego na poziomie ponad 5 milionów złotych.

Opłatki ze Stąporkowa na cały świat

Jednym z najciekawszych beneficjentów jest firma Christ z gminy Stąporków, która zajmuje się nietypową branżą – produkcją pieczywa liturgicznego. Choć działają lokalnie, ich zasięg jest globalny. Wysyłają swoje produkty do USA, Anglii, a nawet do tak egzotycznych miejsc jak Hongkong czy Singapur. Wiceprezes firmy, Barbara Gębska, podzieliła się niezwykłą ciekawostką dotyczącą ich pracy

„Największą średnicę pieczywa liturgicznego robiliśmy dla ojca świętego Jana Pawła II – 25 cm. To była koncelebra papieska, tak zwana hostia”

Firma produkuje miesięcznie około 50 milionów jednostek pieczywa liturgicznego, a ich receptura od lat pozostaje niezmienna i tajna. Co jest najważniejsze przy wypieku? Jak mówi wiceprezes „Dobrym sercem. Przede wszystkim receptura jest stała, oczywiście tajna od lat”

Autor: SSE Starachowice/ Materiały prasowe

Polska kalkomania, którą kupują nawet Chińczycy

Kolejnym gigantem w swojej niszy jest firma ETC z Ostrowca Świętokrzyskiego, zajmująca się kalkomanią ceramiczną i szklarską. Ich produkty trafiają na filiżanki słynnej porcelany z Ćmielowa, ale aż 70% produkcji trafia na eksport. Prezes Andrzej Wnuk nie kryje dumy z jakości, jaką oferuje jego zakład.

Jesteśmy numerem jeden na świecie, jeśli chodzi o jakość kalkomanii i nawet Chińczycy od nas kupują, jeśli potrzebują dobrej kalki. To jest największy sukces

Nowa inwestycja pozwoli firmie na przeskok technologiczny – przejście z naświetlania analogowego na nowoczesne, cyfrowe systemy CTP, co znacznie przyspieszy proces produkcji wzorów przygotowywanych przez własnych artystów grafików.

Stabilizacja i nowe miejsca pracy

Trzecią firmą, która otrzymała wsparcie, jest Remar z gminy Kije w powiecie pińczowskim. Wszystkie te przedsiębiorstwa łącznie zatrudniają ponad 130 pracowników, co ma ogromne znaczenie dla stabilności lokalnego rynku pracy.

Decyzje o wsparciu to jasny sygnał, że rodzimy biznes w regionie świętokrzyskim stawia na nowoczesne technologie i nie boi się konkurować na globalnych rynkach. SSE Starachowice pozostaje kluczowym partnerem dla tych, którzy chcą „sięgać po marzenia” i rozwijać gospodarczy potencjał regionu.