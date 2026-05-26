Nad Lubianką znów będzie głośno. Tego lata jeszcze więcej klubowych brzmień w Starachowicach

Sunshine Lubianka Festival w lipcu w Starachowicach

Z roku na rok Sunshine Lubianka Festival umacnia swoją pozycję na mapie imprez plenerowych, będąc obecnie jednym z największych i najważniejszych wydarzeń muzycznych tego typu w województwie świętokrzyskim i z każdą kolejną edycją przyciąga pod scenę coraz większe tłumy fanów klubowych brzmień.

Starachowicka Lubianka w lipcu zamieni się w klubową scenę

Mimo dynamicznego rozwoju festiwalu, jego fundamenty pozostają nienaruszone. Organizatorzy niezmiennie stawiają na najwyższy poziom muzyczny. Program wydarzenia opiera się na starannie wyselekcjonowanych artystach z całej Polski, co gwarantuje jakość, która zadowoli nawet najbardziej wymagających klubowiczów.

Niezapomniany klimat w wyjątkowych okolicznościach przyrody

Magia Sunshine Lubianka Festival to nie tylko starannie dobrany line-up, ale również unikalna lokalizacja. Nowoczesny Amfiteatr Lubianka, malowniczo położony tuż przy rewitalizowanym zalewie w Starachowicach, tworzy idealną scenerię dla letniego festiwalu.

Na uczestników tegorocznej edycji czekają:

Najlepsze elektroniczne brzmienia: Przekrój przez najciekawsze gatunki muzyki klubowej w wykonaniu topowych polskich DJ-ów i producentów.

Wyjątkowa atmosfera: Niepowtarzalny, festiwalowy klimat, który łączy ludzi, generuje pozytywną energię i pozwala w pełni celebrować letni czas.

Wspomnienia: Widowisko audio-wizualne, które na stałe zapisze się w pamięci wszystkich obecnych.

Podczas tegorocznej imprezy wystąpią m. in. InSpire, Jackob Roenald, Reborn Sound System, Pavlo, Arctic Moon, MELOOZ

Harmonogram i informacje organizacyjne

Festiwal wystartuje już w godzinach popołudniowych, co pozwoli na zabawę zarówno w promieniach słońca, jak i po zmroku, przy pełnej oprawie świetlnej.

Data: 11 lipca 2026 (sobota)

Lokalizacja: Amfiteatr Lubianka, Starachowice

Godziny trwania: 15:00 – 24:00

Wstęp: BEZPŁATNY

Niezależnie od tego, czy jesteście oddanymi fanami elektroniki, czy po prostu szukacie idealnego pomysłu na spędzenie lipcowego weekendu ze znajomymi, Sunshine Lubianka Festival 2026 to punkt obowiązkowy. Zbierajcie ekipę i przygotujcie się na prawdziwe muzyczne święto w Starachowicach.