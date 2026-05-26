Nad Lubianką znów będzie głośno. Tego lata jeszcze więcej klubowych brzmień w Starachowicach

Dawid Bąk
2026-05-26 7:34

Szykujcie się na święto muzyki klubowej. Czwarta edycja Sunshine Lubianka Festival zawita do Starachowic 11 lipca 2026 roku. Amfiteatr Lubianka ponownie zmieni się w tętniące życiem serce muzyki elektronicznej, goszcząc wybitnych artystów z całego kraju. Klubowe rytmy będą rozbrzmiewać nad starachowickim zalewem aż do godziny 24:00.

Sunshine Lubianka 2025. Tłumy klubowiczów nad starachowickim zalewem

i

Autor: Dawid Bąk Sunshine Lubianka 2025. Tłumy klubowiczów nad starachowickim zalewem

Sunshine Lubianka Festival w lipcu w Starachowicach

Z roku na rok Sunshine Lubianka Festival umacnia swoją pozycję na mapie imprez plenerowych, będąc obecnie jednym z największych i najważniejszych wydarzeń muzycznych tego typu w województwie świętokrzyskim i z każdą kolejną edycją przyciąga pod scenę coraz większe tłumy fanów klubowych brzmień.

Starachowicka Lubianka w lipcu zamieni się w klubową scenę

Mimo dynamicznego rozwoju festiwalu, jego fundamenty pozostają nienaruszone. Organizatorzy niezmiennie stawiają na najwyższy poziom muzyczny. Program wydarzenia opiera się na starannie wyselekcjonowanych artystach z całej Polski, co gwarantuje jakość, która zadowoli nawet najbardziej wymagających klubowiczów.

Przeżyjmy to jeszcze raz. Sunshine Lubianka 2025. Zdjęcia

Sunshine Lubianka 2025. Muzyka klubowa nad malowniczą Lubianką
Galeria zdjęć 31

Niezapomniany klimat w wyjątkowych okolicznościach przyrody

Magia Sunshine Lubianka Festival to nie tylko starannie dobrany line-up, ale również unikalna lokalizacja. Nowoczesny Amfiteatr Lubianka, malowniczo położony tuż przy rewitalizowanym zalewie w Starachowicach, tworzy idealną scenerię dla letniego festiwalu.

Na uczestników tegorocznej edycji czekają:

  • Najlepsze elektroniczne brzmienia: Przekrój przez najciekawsze gatunki muzyki klubowej w wykonaniu topowych polskich DJ-ów i producentów.
  • Wyjątkowa atmosfera: Niepowtarzalny, festiwalowy klimat, który łączy ludzi, generuje pozytywną energię i pozwala w pełni celebrować letni czas.
  • Wspomnienia: Widowisko audio-wizualne, które na stałe zapisze się w pamięci wszystkich obecnych.

Podczas tegorocznej imprezy wystąpią m. in.  InSpire, Jackob Roenald, Reborn Sound System, Pavlo, Arctic Moon, MELOOZ

Harmonogram i informacje organizacyjne

Festiwal wystartuje już w godzinach popołudniowych, co pozwoli na zabawę zarówno w promieniach słońca, jak i po zmroku, przy pełnej oprawie świetlnej.

  • Data: 11 lipca 2026 (sobota)
  • Lokalizacja: Amfiteatr Lubianka, Starachowice
  • Godziny trwania: 15:00 – 24:00
  • Wstęp: BEZPŁATNY

Niezależnie od tego, czy jesteście oddanymi fanami elektroniki, czy po prostu szukacie idealnego pomysłu na spędzenie lipcowego weekendu ze znajomymi, Sunshine Lubianka Festival 2026 to punkt obowiązkowy. Zbierajcie ekipę i przygotujcie się na prawdziwe muzyczne święto w Starachowicach.

Starachowice Radio ESKA Google News

Polecany artykuł:

Najlepsi DJ-e z całej Polski i klubowicze spragnieni dobrej zabawy na "Sunshine…
Starachowice
świętokrzyskie
Imprezy
Lubianka sunshine