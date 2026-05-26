Nad Lubianką znów będzie głośno. Tego lata jeszcze więcej klubowych brzmień w Starachowicach

Sunshine Lubianka Festival w lipcu w Starachowicach
Z roku na rok Sunshine Lubianka Festival umacnia swoją pozycję na mapie imprez plenerowych, będąc obecnie jednym z największych i najważniejszych wydarzeń muzycznych tego typu w województwie świętokrzyskim i z każdą kolejną edycją przyciąga pod scenę coraz większe tłumy fanów klubowych brzmień.
Mimo dynamicznego rozwoju festiwalu, jego fundamenty pozostają nienaruszone. Organizatorzy niezmiennie stawiają na najwyższy poziom muzyczny. Program wydarzenia opiera się na starannie wyselekcjonowanych artystach z całej Polski, co gwarantuje jakość, która zadowoli nawet najbardziej wymagających klubowiczów.
Niezapomniany klimat w wyjątkowych okolicznościach przyrody
Magia Sunshine Lubianka Festival to nie tylko starannie dobrany line-up, ale również unikalna lokalizacja. Nowoczesny Amfiteatr Lubianka, malowniczo położony tuż przy rewitalizowanym zalewie w Starachowicach, tworzy idealną scenerię dla letniego festiwalu.
Na uczestników tegorocznej edycji czekają:
- Najlepsze elektroniczne brzmienia: Przekrój przez najciekawsze gatunki muzyki klubowej w wykonaniu topowych polskich DJ-ów i producentów.
- Wyjątkowa atmosfera: Niepowtarzalny, festiwalowy klimat, który łączy ludzi, generuje pozytywną energię i pozwala w pełni celebrować letni czas.
- Wspomnienia: Widowisko audio-wizualne, które na stałe zapisze się w pamięci wszystkich obecnych.
Podczas tegorocznej imprezy wystąpią m. in. InSpire, Jackob Roenald, Reborn Sound System, Pavlo, Arctic Moon, MELOOZ
Harmonogram i informacje organizacyjne
Festiwal wystartuje już w godzinach popołudniowych, co pozwoli na zabawę zarówno w promieniach słońca, jak i po zmroku, przy pełnej oprawie świetlnej.
- Data: 11 lipca 2026 (sobota)
- Lokalizacja: Amfiteatr Lubianka, Starachowice
- Godziny trwania: 15:00 – 24:00
- Wstęp: BEZPŁATNY
Niezależnie od tego, czy jesteście oddanymi fanami elektroniki, czy po prostu szukacie idealnego pomysłu na spędzenie lipcowego weekendu ze znajomymi, Sunshine Lubianka Festival 2026 to punkt obowiązkowy. Zbierajcie ekipę i przygotujcie się na prawdziwe muzyczne święto w Starachowicach.