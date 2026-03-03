Szydłów (Świętokrzyskie). Polskie Carcassone

Zabieramy Was na spacer do magicznego miejsca w Świętokrzyskiem. Spacerowaliście kiedyś po współczesnym mieście otoczonym murami pamiętającymi czasy średniowiecza? Takie miejsce znajdziecie w regionie świętokrzyskim. Mowa oczywiście o Szydłowie, który z powodu doskonale zachowanego średniowiecznego układu urbanistycznego oraz murów miejskich zyskał miano polskiego „Carcassonne”. Wykonane z lokalnego wapienia w XIV w. mury mierzyły 1080 m długości do 1,8 m szerokości.

Zabytki Szydłowa

Skarbem polskiego Carcassonne jest zamek królewski z czasów Władysława Jagiełły. Król wizytował Szydłów aż 17 razy, dlatego jego miejsce zamieszkania musiało spełniać normy godne króla. Dziś można zobaczyć prywatną komnatę królewską wraz z kominkiem oraz średniowieczne piece hypokaustyczne, które służyły do ogrzewania sali tronowej ciepłym powietrzem. Po rewitalizacji w 2019 r. pałac zadaszono i przystosowano do ruchu turystycznego.

Szydłów. Zdjęcia

11

Szydłów. Historia

Miasteczko już we wczesnym średniowieczu odgrywało znakomitą, historyczną rolę - za panowania księcia sandomierskiego Bolesława Wstydliwego funkcjonować miała tutaj siedziba książęca (1255 r.) w formie dworu lub grodu. Ustrój miejski na tzw. "prawie polskim" osada uzyskała przed rokiem 1329, zapewne od księcia Władysława Łokietka, który tego roku przeniósł je na "prawo średzkie". Obecny układ urbanistyczny miasto zawdzięcza królowi Kazimierzowi Wielkiemu, ale również jego następcy - Ludwikowi Węgierskiemu. Okres świetności miasta to XV stulecie, po nim nastąpił okres pewnej stagnacji związany z długotrwałym przejęciem dóbr szydłowskich przez ród Kurozwęckich z pobliskich Kurozwęk. Od około połowy XVIII wieku miasto kojarzone jest z lokalnie produkowaną suszoną śliwką, o czym nie tak dawno donosili reporterzy Discovery Polska...oraz śliwowicą.

Położenie Szydłowa

Zabytkowe miasto królewskie Szydłów rozłożyło swe zabudowania na cyplu skalnym wyniesionym w obniżeniu terenowym, po wschodniej stronie zakola rzeczki Cieknącej (dopływu rzeki Wschodniej), przy drodze do Staszowa przez Chmielnik i Kurozwęki- Staszów, oraz do Nowej Słupi przez Łagów.

Legenda. Jak powstało miasto?

Wedle legendy nazwa Szydłowa pochodzi od imienia miejscowego "zbója" Szydły. Skąd wzięło się przypuszczenie, że założyciel osady był wyjętym spod prawa człowiekiem - nie wiadomo dokładniej. Zapewne pierwotnie było ono związane z ludową opowieścią o którejś z szydłowskich jaskiń, i z czasem odniesione do najdawniejszej historii osady... Wiadomo, że w chwili lokacji na prawie średzkim w roku 1329 w miejscu obecnego miasta znajdowała się książęca osada Poszczyna oraz aż dziewięć funkcjonujących w jej otoczeniu karczm. Świadczyć to może o funkcjonowaniu we wczesnym średniowieczu w miejscu obecnego miasta miejsca targowego, obsługującego przebiegające nieopodal trakty handlowe.

źródło: Wikipedia, www.swietokrzyskie.travel, Wrota Świętokrzyskie

QUIZ. Rozpoznasz świętokrzyskie atrakcje turystyczne ze zdjęcia? 8/10 dla najlepszych Pytanie 1 z 10 W jakiej miejscowości zanjduje się ten zamek? Bodzentyn Starachowice Chęciny Następne pytanie

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia? Nagrałeś interesujący materiał? Podziel się z nami, a my zapewnimy Ci anonimowość. Pisz [email protected] lub prześlij wiadomość Messangerem. Polub nasz fanpage ESKA Starachowice News na Facebooku! Znajdziesz tam najświeższe informacje z Twojego miasta i okolicy