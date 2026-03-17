Nowe inwestycje w ramach Polskiej Strefy Inwestycji
Uroczystość przekazania decyzji odbyła się w siedzibie SSE Starachowice, a udział w niej wzięli przedstawiciele zarządu strefy – prezes Michał Godowski oraz członek zarządu Sylwester Kwiecień. Wydarzenie to wpisuje się w misję rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez instrumenty Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).
Instrument ten, obowiązujący w nowej formule od 2018 roku, pozwala firmom na uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego bez względu na to, czy inwestycja znajduje się na wydzielonym terenie strefowym, czy na gruntach prywatnych. Jak podkreślił Sylwester Kwiecień, "SSE wspiera inwestorów w niemal całym województwie świętokrzyskim oraz w wybranych powiatach województw mazowieckiego i lubelskiego".
RCP Poland. Niemiecka technologia i 30 nowych etatów
Pierwszym z beneficjentów wsparcia jest firma RCP Poland Sp. z o.o., spółka z kapitałem niemieckim, legitymująca się 70-letnim doświadczeniem na rynku europejskim. Firma ta specjalizuje się w produkcji środków higieny osobistej oraz chemii gospodarczej.
- Wartość inwestycji: 12 331 000 zł
- Kwota zwolnienia podatkowego: 6 156 000 zł
- Nowe miejsca pracy: Do końca 2026 roku powstanie 30 nowych etatów. Andreas Ulm, członek zarządu spółki, zapowiedział, że w przypadku dalszego rozwoju i popytu, liczba ta może zostać podwojona w ciągu dwóch lat.
Zakład RCP Poland zlokalizowany będzie w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 11. Firma prowadzi już intensywną rekrutację na stanowiska produkcyjne (operatorzy maszyn, mieszalni), techniczne (elektrycy, automatycy) oraz magazynowe i kontroli jakości. Wybrani pracownicy zostaną wysłani na specjalistyczne szkolenia do Niemiec.
Vitrintec. Rozbudowa potencjału i innowacje
Drugą decyzję o wsparciu otrzymała firma Vitrintec Sp. z o.o. (Kielce), prężnie rozwijający się producent nowoczesnych systemów aluminiowo-szklanych wykorzystywanych w aranżacji nowoczesnych biur i obiektów komercyjnych.
- Wartość inwestycji: 27 260 000 zł
- Kwota zwolnienia podatkowego: 16 356 000 zł
- Zakres prac: Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej oraz znaczna rozbudowa parku maszynowego.
Dla Vitrintec jest to już druga decyzja uzyskana od SSE Starachowice, a trzecia w ramach całej grupy kapitałowej. Łączne nakłady inwestycyjne grupy Creo Concept, do której należy Vitrintec, przekroczyły już w ramach współpracy ze strefą 40 milionów złotych. Firma aktywnie wdraża rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0, automatyzując procesy takie jak szlifowanie krawędzi szkła czy operacje transportowe z użyciem robotów.
Impuls dla regionu i lokalnej gospodarki
Nowe inwestycje to nie tylko konkretne kwoty na kontach firm, ale przede wszystkim realny wzrost zamożności regionu. Zarząd SSE Starachowice zaznacza, że proces przyznawania wsparcia jest rygorystyczny i poprzedzony dogłębną analizą potencjału przedsiębiorstwa.
To, że doszło do wydania tych decyzji, świadczy o tym, że jako region jesteśmy atrakcyjni i potrafimy tworzyć przestrzeń do rozwoju przedsiębiorczości – podkreślił Michał Godowski. Strefa pełni rolę „strażnika” rozwoju gospodarczego, oferując firmom nie tylko ulgi podatkowe, ale także wsparcie merytoryczne w postaci seminariów, klastrów i szkoleń z zakresu finansów i podatków. Dzięki współpracy samorządów, administracji publicznej i biznesu, region Ostrowca Świętokrzyskiego zyskuje nowych, stabilnych pracodawców, co jest kluczowe dla wzmocnienia lokalnego ekosystemu gospodarczego.