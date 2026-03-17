Nowe inwestycje w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Uroczystość przekazania decyzji odbyła się w siedzibie SSE Starachowice, a udział w niej wzięli przedstawiciele zarządu strefy – prezes Michał Godowski oraz członek zarządu Sylwester Kwiecień. Wydarzenie to wpisuje się w misję rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez instrumenty Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).

Instrument ten, obowiązujący w nowej formule od 2018 roku, pozwala firmom na uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego bez względu na to, czy inwestycja znajduje się na wydzielonym terenie strefowym, czy na gruntach prywatnych. Jak podkreślił Sylwester Kwiecień, "SSE wspiera inwestorów w niemal całym województwie świętokrzyskim oraz w wybranych powiatach województw mazowieckiego i lubelskiego".

RCP Poland. Niemiecka technologia i 30 nowych etatów

Pierwszym z beneficjentów wsparcia jest firma RCP Poland Sp. z o.o., spółka z kapitałem niemieckim, legitymująca się 70-letnim doświadczeniem na rynku europejskim. Firma ta specjalizuje się w produkcji środków higieny osobistej oraz chemii gospodarczej.

Wartość inwestycji : 12 331 000 zł

: 12 331 000 zł Kwota zwolnienia podatkowego : 6 156 000 zł

: 6 156 000 zł Nowe miejsca pracy: Do końca 2026 roku powstanie 30 nowych etatów. Andreas Ulm, członek zarządu spółki, zapowiedział, że w przypadku dalszego rozwoju i popytu, liczba ta może zostać podwojona w ciągu dwóch lat.

Zakład RCP Poland zlokalizowany będzie w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 11. Firma prowadzi już intensywną rekrutację na stanowiska produkcyjne (operatorzy maszyn, mieszalni), techniczne (elektrycy, automatycy) oraz magazynowe i kontroli jakości. Wybrani pracownicy zostaną wysłani na specjalistyczne szkolenia do Niemiec.

Vitrintec. Rozbudowa potencjału i innowacje

Drugą decyzję o wsparciu otrzymała firma Vitrintec Sp. z o.o. (Kielce), prężnie rozwijający się producent nowoczesnych systemów aluminiowo-szklanych wykorzystywanych w aranżacji nowoczesnych biur i obiektów komercyjnych.

Wartość inwestycji : 27 260 000 zł

: 27 260 000 zł Kwota zwolnienia podatkowego : 16 356 000 zł

: 16 356 000 zł Zakres prac: Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej oraz znaczna rozbudowa parku maszynowego.

Dla Vitrintec jest to już druga decyzja uzyskana od SSE Starachowice, a trzecia w ramach całej grupy kapitałowej. Łączne nakłady inwestycyjne grupy Creo Concept, do której należy Vitrintec, przekroczyły już w ramach współpracy ze strefą 40 milionów złotych. Firma aktywnie wdraża rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0, automatyzując procesy takie jak szlifowanie krawędzi szkła czy operacje transportowe z użyciem robotów.

Impuls dla regionu i lokalnej gospodarki

Nowe inwestycje to nie tylko konkretne kwoty na kontach firm, ale przede wszystkim realny wzrost zamożności regionu. Zarząd SSE Starachowice zaznacza, że proces przyznawania wsparcia jest rygorystyczny i poprzedzony dogłębną analizą potencjału przedsiębiorstwa.