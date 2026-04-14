Nietrzeźwy kierowca busa, pościg za BMW, pijany na hulajnodze. Policjanci podsumowali "Trzeźwy poranek" w Świętokrzyskiem

„Trzeźwy poranek” na świętokrzyskich drogach

Wczoraj (14.04) rano na terenie całego województwa świętokrzyskiego mundurowi prowadzili działania „Trzeźwy poranek”. Szybko okazało się, że kilkunastu kierujących nie powinno wsiadać za kierownice swoich aut z uwagi na stan psychofizyczny. W ciągu 3 godzin mundurowi skontrolowali ponad 10 000 kierujących, spośród których aż 19 znajdowało się pod wpływem alkoholu.

Jednym z nich był 45-latek, który naraził się na poważne konsekwencje prawne. W ramach porannych działań funkcjonariusze z grupy „Speed” Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach prowadzili kontrolę stanu trzeźwości kierujących na ul. Mielczarskiego.

W tym miejscu, o godzinie 6:30, policjant wydał polecenie zatrzymania się kierującemu pojazdem BMW, który zbliżał się do mundurowych. Mężczyzna siedzący za kierownicą niemieckiego auta ominął punkt kontrolny i przyspieszył. W pościg natychmiast ruszyli policjanci, którzy na ul. Krakowskiej doprowadzili do zatrzymania kierującego. Krótko później okazało się, że był to nietrzeźwy 45-latek. Przeprowadzone badanie wykazało nieco ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. W najbliższym czasie kielczanin stanie przed sądem, gdzie odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Za tego typu przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności - informuje Świętokrzyska Policja.

Nietrzeźwy kierowca kursowego busa w Świętokrzyskiem

Brakiem wyobraźni wykazał się także 48-latek kierujący tzw. kursowym busem. Wczoraj przed godziną 8:00 w miejscowości Kornica został on zatrzymany do kontroli przez mundurowych z koneckiej jednostki. Okazało się, że kierujący, który przewoził 2 pasażerów, znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało 0,24 promila alkoholu w jego organizmie. Mundurowi zatrzymali nieodpowiedzialnemu kierującemu prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. W tym przypadku mężczyźnie grozi kara aresztu, grzywna w wysokości do 30 000 zł oraz minimum 6-miesięczny zakaz kierowania pojazdami.

Podsumowanie akcji "Trzeźwy poranek" w Świętokrzyskiem

Podczas wczorajszych działań policjanci skupiali się nie tylko na kierujących samochodami, lecz sprawdzali również stan trzeźwości osób poruszających się innymi pojazdami.

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego kazimierskiej jednostki w miejscowości Łękawa zwrócili uwagę na mężczyznę jadącego elektryczną hulajnogą, który poruszał się po drodze, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Po zatrzymaniu go do kontroli okazało się, że to nie jedyne przewinienie 32-latka. Mężczyzna był nietrzeźwy – miał w organizmie ponad 1,2 promila alkoholu. Jego sprawą w najbliższym czasie także zajmie się sąd - informuje Świętokrzyska Policja.

Nietrzeźwy spowodował kolizję na DK 79

Do niebezpiecznej kolizji doszło w niedzielę (12.04) w miejscowości Karsy na drodze krajowej nr 79. 19-latkowi grozi do 3 lat za kratkami. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że w chwili zdarzenia miał w organizmie 1,9 promila alkoholu a ponadto okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. W trakcie realizacji czynności na miejscu zdarzenia policjanci ustalili również, że 20-latka siedząca za kierownicą auta, w które uderzył 19-latek również jest pod wpływem alkoholu.

W niedzielny poranek dyżurny opatowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o tym, że na drodze krajowej numer 79 w miejscowości Karsy doszło do zdarzenia drogowego. 19-latek kierujący samochodem osobowym marki Audi nie zachował bezpiecznej odległości i najechał na tył Skody, która zatrzymała się zgodnie z warunkami na drodze za pojazdem marki Audi, który z kolei zatrzymał się przed sygnalizatorem, wskazującym czerwone światło. Okazało się, że 19-latek nie posiada uprawnień do kierowania. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie 1,9 promila alkoholu. 20-latka kierująca Skodą, również nie powinna prowadzić samochodu, ponieważ znajdowała się pod wpływem alkoholu. Urządzenie pomiarowe w tym przypadku wskazało wynik 0,3 promila alkoholu. Trzeci z kierujących był trzeźwy. Żaden z uczestników zdarzenia nie odniósł obrażeń. 19-latek odpowie przed sądem za przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie kolizji drogowej. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, wysokie kary finansowe oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów. 20-latka natomiast dopuściła się wykroczenia. Straciła już prawo jazdy a o dalszych konsekwencjach zdecyduje sąd - informuje Katarzyna Czesna – Wójcik, oficer prasowy KPP w Opatowie.

Policja przypomina, że kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości stanowi śmiertelne zagrożenie – zarówno dla samych kierujących, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Należy podkreślić, że nie są to pierwsze w tym roku tego typu działania oraz że będą one cyklicznie prowadzone na terenie całego województwa świętokrzyskiego, nie tylko o poranku.