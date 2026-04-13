Do zdarzenia doszło we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, kilkanaście minut przed godziną 17:00. Miejscem tragedii był leśny odcinek drogi wojewódzkiej nr 744, znajdujący się w gminie Mirzec, na trasie łączącej Starachowice z Tychowem Starym.

Dramatyczny przebieg wypadku na trasie Starachowice – Tychów Stary

Z dotychczasowych ustaleń służb wynika, że 33-letni kierowca samochodu marki Audi A3, jadąc w stronę Starachowic, podjął manewr wyprzedzania busa. W trakcie kończenia tego manewru z naprzeciwka nadjechał inny pojazd – prawdopodobnie marki Fiat.

Aby uniknąć czołowego zderzenia, kierujący Audi gwałtownie zjechał na pobocze, co doprowadziło do utraty panowania nad autem. Samochód wielokrotnie koziołkował i ostatecznie zatrzymał się w przydrożnym rowie.

Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej strażaków z JRG Starachowice i OSP Tychów Stary oraz wysiłków zespołu ratownictwa medycznego, życia mężczyzny nie udało się uratować. 33-latek zmarł w szpitalu niedługo po zdarzeniu

Policja apeluje. Każdy szczegół ma znaczenie

Obecnie funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, pod nadzorem prokuratury, szczegółowo analizują przyczyny wypadku. Aspirant Paweł Kusiak, oficer prasowy starachowickiej policji, zwraca się z prośbą o pomoc do osób, które bezpośrednio widziały moment zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje na jego temat. Służby szczególnie proszą o kontakt:

Bezpośrednich świadków wypadku.

Osoby, które podróżowały tą trasą (DW 744) w okolicach godziny 16:40–17:00 i posiadają wideorejestratory.

Osoby mające wiedzę o pojazdach uczestniczących w zdarzeniu (w tym o wyprzedzanym busie oraz nadjeżdżającym z naprzeciwka aucie)

Jak można przekazać informacje?

Policja prosi, aby nie lekceważyć nawet pozornie drobnych informacji – każdy detal może być kluczowy dla ustalenia pełnego przebiegu zdarzenia. Świadkowie mogą kontaktować się ze starachowicką komendą na kilka sposobów.

Osobiście Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach, ul. Armii Krajowej 27.

Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach, ul. Armii Krajowej 27. Telefonicznie (całodobowo) pod numerami 47 8043 200 oraz 47 8043 205.

(całodobowo) pod numerami 47 8043 200 oraz 47 8043 205. Mailowo pod adresem [email protected]

Warto przypomnieć, że tego samego dnia w powiecie starachowickim doszło do jeszcze jednego poważnego wypadku – około godziny 19:30 na drodze między Starachowicami a Lubienią zderzyły się BMW i Peugeot, w wyniku czego dwie osoby trafiły do szpitala. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.