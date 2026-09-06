Nowa atrakcja dla dzieci w Wąchocku już otwarta. Farma Sołtysa oficjalnie wystartowała

Naturalna zabawa przy ulicy Świętego Rocha

Farma Sołtysa zlokalizowana jest w Wąchocku przy ulicy Świętego Rocha 24C. Już od pierwszych kroków widać, że twórcy tego miejsca postawili na prostotę, bliskość natury i tradycyjny wiejski klimat. Cała koncepcja opiera się na tym, aby dzieci mogły same organizować sobie czas, biegać i odkrywać kolejne zakamarki bez narzuconych scenariuszy, świecących automatów czy ekranów.W dniu otwarcia teren gospodarstwa przybrał ciepłe, jesienne barwy, a motywem przewodnim dekoracji stały się m.in. wszechobecne dynie, bele słomy oraz słoneczniki. Stworzyło to bardzo nastrojowy klimat, idealny do spędzania wolnego czasu w gronie najbliższych. Ta nowa atrakcja w Wąchocku doskonale wpisuje się w krajobraz gminy, kojarzonej dotychczas głównie z klasztorem cystersów, humorem i urokliwym zalewem.

Farma Sołtysa w Wąchocku [GALERIA]

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Z bliska ze zwierzętami – kózki i króliki kradną serca

Dla większości dzieci największą radością okazało się spotkanie z mieszkańcami farmy. W zagrodach zamieszkały kózki, króliki, kury oraz kaczki. Organizatorzy zadbali o to, by najmłodsi mogli wejść w bezpośrednią interakcję ze zwierzętami. Wyjątkowym powodzeniem cieszyła się możliwość wejścia do zagrody króliczków oraz karmienie kózek z ręki, co dla wielu dzieci było przeżyciem znacznie ciekawszym niż nowoczesne karuzele. Kury spacerujące po kurniku oraz kaczki korzystające ze swojego małego stawu dopełniają obrazu tradycyjnego, spokojnego gospodarstwa, w którym czas płynie wolniej.

Poza kontaktem z naturą, przygotowano liczne atrakcje dla dzieci, które angażują zmysły i zachęcają do ruchu. Maluchy chętnie biegały po labiryncie zbudowanym ze skrzynek, pokonywały ścieżkę sensoryczną, jeździły na rowerkach i próbowały swoich sił w łowieniu drewnianych rybek. Dla poszukiwaczy mocniejszych wrażeń przygotowano dmuchańce oraz zjazd na pontonach.

Dużym zainteresowaniem cieszył się także Dziecięcy Park Linowy pełen siatek, przeszkód i lin zawieszonych nad ziemią. Warto jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa przekazywanych przez organizatorów – na park linowy wejść mogą wyłącznie dzieci powyżej 130 cm wzrostu w sportowym, wygodnym obuwiu.

Wyzwania na linie, pontony i radiowa niespodzianka

Podczas gdy dzieci bawiły się w najlepsze, dorośli również znaleźli coś dla siebie. Na terenie gospodarstwa zaaranżowano strefę odpoczynku z ławkami, leżakami oraz hamakami rozwieszonymi między drzewami, co pozwoliło opiekunom na chwilę relaksu w cieniu. Atmosfera otwarcia była niezwykle swobodna i piknikowa.Naturalnym elementem tego radosnego dnia okazała się wizyta patrolu ESKA Summer City. Radiowa ekipa przyjechała na miejsce z dawką pozytywnej energii, muzyki i drobnych upominków. Ich obecność idealnie wkomponowała się w rodzinny charakter niedzielnego popołudnia, zachęcając do wspólnej zabawy i rozmów.Farma okazała się także niezwykle fotogenicznym miejscem. Stare drewniane drzwi w otoczeniu słoneczników, drewniane koła od wozu, kukurydza, żółty rower, szklarnia z warzywami oraz czerwona budka telefoniczna co chwilę stawały się tłem do pamiątkowych zdjęć rodzinnych.

Praktyczne wskazówki dla odwiedzających

Na gości przybywających samochodami czeka bezpłatny parking na miejscu. Bilety wstępu można zakupić w kasie przy głównym wejściu, przy czym obecnie obowiązuje płatność wyłącznie gotówką. Zakupiony bilet uprawnia do całodziennego pobytu i nielimitowanego korzystania ze wszystkich dostępnych atrakcji.Cennik prezentuje się następująco: dzieci do 90 cm wzrostu wchodzą bezpłatnie, bilet dla dzieci powyżej 90 cm kosztuje 30 zł, natomiast dorośli płacą 40 zł. Gospodarze już teraz zapowiadają dalszy rozwój tego miejsca, w tym uruchomienie specjalnej jesiennej strefy dyniowej. Farma Sołtysa to bez wątpienia wartościowe i ciekawe atrakcje dla rodzin, które szukają ucieczki od miejskiego zgiełku.