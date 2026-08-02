Dla mieszkańców regionu i turystów to wiadomość przełomowa. Zamiast kolejnego, klasycznego sanatorium, w Kazimierzy Wielkiej zaplanowano resort łączący funkcje lecznicze z atrakcjami typowymi dla nowoczesnych parków rozrywki, takimi jak baseny tropikalne pod przeszklonymi kopułami. Rozmach przedsięwzięcia oraz udział doświadczonego inwestora sugerują, że Świętokrzyskie zyska nową wizytówkę, która przyciągnie gości z całego kraju.

Kazimierza Wielka. Od rolniczego miasteczka do statusu uzdrowiska

Przez dekady Kazimierza Wielka kojarzona była głównie z przemysłem rolno-spożywczym, w tym z funkcjonującą tu przez ponad 150 lat cukrownią „Łubna”. Przełom nastąpił wraz z odkryciem wód termalnych i siarczkowych, co stało się impulsem do zmiany strategii rozwoju gminy. W 2019 roku miejscowość, wraz z sołectwami Cudzynowice, Donosy i Słonowice, uzyskała oficjalny status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Decyzja ta była poparta rzetelnymi badaniami klimatu oraz lokalnych zasobów naturalnych. Choć miasto nie posiada jeszcze pełnego statusu uzdrowiska statutowego – do czego wymagane jest posiadanie gotowych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego – to poczynione kroki formalne otworzyły drogę do wielomilionowych inwestycji. Samorządowcy podkreślają, że wykorzystanie wód leczniczych to fundament, na którym powstanie nowoczesna infrastruktura.

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Skarb z głębokości 750 metrów. Właściwości wód leczniczych

Sercem przyszłego uzdrowiska są wody wydobywane z odwiertu GT-1 w Cudzynowicach o głębokości 750 metrów. Badania przeprowadzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny potwierdziły, że jest to woda lecznicza, mineralna, typu chlorkowo-sodowego, siarczkowa, jodkowa i hipotermalna. Temperatura wody na wypływie wynosi około 26-28,5 stopni Celsjusza.

Drogocenna zawartość siarki i jodu sprawia, że woda ta jest potężną bronią w walce ze schorzeniami reumatycznymi, kardiologicznymi oraz osteoporozą. Kąpiele w kazimierskiej solance wspomagają leczenie bólów kręgosłupa, dyskopatii oraz stanów pourazowych układu ruchu. Co istotne, oprócz właściwości leczniczych, zasoby te są wykorzystywane do celów grzewczych, co czyni inwestycję bardziej ekologiczną.

Baseny tropikalne pod kopułami – jak wygląda inwestycja?

Projekt zaplanowany nad zbiornikiem retencyjno-rekreacyjnym w Kazimierzy Wielkiej robi wrażenie rozmachem architektonicznym. Wizualizacje przedstawiają kompleks składający się z kilku budynków połączonych terenami zielonymi, przypominający samowystarczalne miasteczko wypoczynkowe. Najbardziej charakterystycznym punktem mają być przeszklone kopuły, skrywające całoroczne baseny tropikalne, strefy SPA i saunaria.

Według założeń, kompleks ma oferować:

około 500 pokoi hotelowych

zabudowę zajmującą ponad 2,5 hektara terenu

podziemny parking dla ponad tysiąca samochodów

rozbudowaną strefę ze zjeżdżalniami oraz tarasy wypoczynkowe.

Inwestorem została spółka ZPC Złoty Kłos, znana z realizacji prestiżowego kompleksu Binkowski Resort w Kielcach. Doświadczenie firmy w prowadzeniu obiektów z aquaparkami i strefami SPA daje gwarancję, że projekt w Kazimierzy Wielkiej zostanie zrealizowany na najwyższym poziomie.

Kazimierza Wielka kontra Busko-Zdrój. Nowy lider regionu?

Naturalnym pytaniem, które zadają sobie eksperci i kuracjusze, jest to, czy nowe uzdrowisko zagrozi pozycji Buska-Zdroju. Busko od lat dominuje w rankingach popularności, wygrywając m.in. plebiscyty Travelist dzięki bogatej tradycji, unikalnemu nasłonecznieniu (ok. 1600 godzin rocznie) i historycznej architekturze, takiej jak Łazienki Marconiego.

Kazimierza Wielka nie zamierza jednak kopiować starego modelu uzdrowiska. Podczas gdy Busko stawia na kameralność i spokojny rytm Parku Zdrojowego, Kazimierza chce przyciągnąć nową grupę odbiorców – osoby szukające połączenia profesjonalnego leczenia z nowoczesnym stylem życia i rozrywką dla całych rodzin. Dzięki basenom tropikalnym i nowoczesnej infrastrukturze, Kazimierza może stać się atrakcyjniejsza dla młodszych pokoleń kuracjuszy oraz turystów weekendowych z pobliskiego Krakowa.

Na jakim etapie są przygotowania i kiedy otwarcie?

Proces tworzenia uzdrowiska to maraton, a nie sprint. Obecnie zakończono procedurę wyboru inwestora dla blisko 12-hektarowego terenu, który zostanie przekazany w użytkowanie wieczyste. Gmina przygotowuje się do budowy niezbędnej infrastruktury towarzyszącej: nowych dróg, wodociągów i kanalizacji.

Harmonogram prac jest rozłożony na lata:

Przygotowanie dokumentacji projektowej: szacowane na około 2 lata Rozpoczęcie budowy: inwestor ma obowiązek ruszyć z pracami w ciągu 3 lat od uzyskania prawa do gruntu Realizacja całego przedsięwzięcia: może potrwać do 8-10 lat.

Warto jednak zaznaczyć, że turyści już teraz mogą korzystać z namiastki przyszłych luksusów. W grudniu 2023 roku w Kazimierzy Wielkiej otwarto pierwszy całoroczny basen termalny z wodą siarczkową, zlokalizowany przy miejskiej pływalni.

Autor: UM Kazimierza Wielka/ Materiały prasowe 12. Kazimierza Wielka 4 436,52

Co inwestycja oznacza dla mieszkańców i turystyki zdrowotnej?

Powstanie nowoczesnego resortu to szansa na radykalną poprawę sytuacji gospodarczej regionu. Szacuje się, że samo uzdrowisko stworzy bazę łóżkową na poziomie około 2000 miejsc, co wygeneruje setki nowych stanowisk pracy. Rozwój turystyki zdrowotnej pociągnie za sobą rozkwit usług towarzyszących: gastronomii, agroturystyki oraz handlu lokalnymi produktami.

Dla turystów Kazimierza Wielka stanie się punktem centralnym szerszej oferty regionu. Oprócz kąpieli mineralnych, okolica oferuje unikatowe zabytki archeologiczne, takie jak megalityczne grobowce w Słonowicach czy pozostałości słowiańskiego grodziska w Stradowie. Aktywni goście mogą skorzystać z fragmentu trasy rowerowej EuroVelo 11, prowadzącej przez malownicze tereny Ponidzia.

Nowa era dla Świętokrzyskiego

Inwestycja w Kazimierzy Wielkiej to jeden z najbardziej ambitnych projektów uzdrowiskowych w południowej Polsce. Połączenie unikalnych w skali kraju wód leczniczych z wizjonerską architekturą basenów tropikalnych może trwale zmienić mapę polskiej turystyki zdrowotnej.

Choć na pełną realizację kompleksu z 500 pokojami przyjdzie nam poczekać około dekady, Kazimierza Wielka już teraz wychodzi z cienia i rzuca wyzwanie największym kurortom. Kolejne etapy, w tym budowa zakładu przyrodoleczniczego oraz rozwój infrastruktury w strefie „A”, będą kluczowe dla uzyskania przez miasto pełnego statusu uzdrowiska statutowego.