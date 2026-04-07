Pilne! Na drodze Starachowice-Lubienia zderzyły się dwa samochody osobowe. Są poszkodowani w tym nastolatka

Fatalne warunki pogodowe, śliska nawierzchnia i prawdopodobnie brawura- takie okoliczności przyczyniły się do kolejnego wypadku w naszym regionie. Na leśnym odcinku drogi łączącej Starachowice i Lubienie przed godziną 20:00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Autami podróżowało łącznie osiem osób, dwie (w tym 16-latka) trafiły do szpitala.

Autor: OSP Brody/ Materiały prasowe