Pilne! Na drodze Starachowice-Lubienia zderzyły się dwa samochody osobowe. Są poszkodowani w tym nastolatka

Fatalne warunki na drogach. Wypadek na drodze Starachowice-Lubienia
Do zderzenia dwóch osobowych doszło przed godziną 20:00 na leśnym odcinku drogi łączącej Starachowice i Lubienie. Na miejscu próbę lądowania podjął śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Autami łącznie podróżowało osiem osób, dwie z nich zostały zabrane do szpitala ( wśród poszkodowanych jest 16-latka). Aktualnie ruch na tym odcinku jest zablokowany na miejscu pracują wszystkie służby.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący BMW 22-latek podróżujący w kierunku miejscowości Lubienia, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu czym doprowadził do czołowego zderzenia z kierującym Peugeotem 41-latkiem. W wyniku zderzenia obrażeń doznała żona i 16-letnia córka 41-latka. Syn kierowcy Peugeota został opatrzony na miejscu i nie wymagał interwencji w szpitalu. Z kolei zarówno kierujący 22-latek z BMW jak i pozostali pasażerowie (trzy młode osoby) nie wymagali hospitalizacji - powiedział nam Paweł Kusiak oficer prasowy KPP Starachowice.
Kierowcy na miejscu zostali przebadani, obaj byli trzeźwi.