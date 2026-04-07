Pilne! Na drodze Starachowice-Lubienia zderzyły się dwa samochody osobowe. Są poszkodowani w tym nastolatka

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-04-07 20:15

Fatalne warunki pogodowe, śliska nawierzchnia i prawdopodobnie brawura- takie okoliczności przyczyniły się do kolejnego wypadku w naszym regionie. Na leśnym odcinku drogi łączącej Starachowice i Lubienie przed godziną 20:00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Autami podróżowało łącznie osiem osób, dwie (w tym 16-latka) trafiły do szpitala.

Pilne! Pilne! Na drodze Starachowice-Lubienia zderzyły się dwa samochody osobowe. Są poszkodowani w tym nastolatka

Autor: OSP Brody/ Materiały prasowe

Fatalne warunki na drogach. Wypadek na drodze Starachowice-Lubienia

Do zderzenia dwóch osobowych doszło przed godziną 20:00 na leśnym odcinku drogi łączącej Starachowice i Lubienie. Na miejscu próbę lądowania podjął śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Autami łącznie podróżowało osiem osób, dwie z nich zostały zabrane do szpitala ( wśród poszkodowanych jest 16-latka). Aktualnie ruch na tym odcinku jest zablokowany na miejscu pracują wszystkie służby. 

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący BMW 22-latek podróżujący w kierunku miejscowości Lubienia, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu czym doprowadził do czołowego zderzenia z kierującym Peugeotem 41-latkiem. W wyniku zderzenia obrażeń doznała żona i 16-letnia córka 41-latka. Syn kierowcy Peugeota został opatrzony na miejscu i nie wymagał interwencji w szpitalu. Z kolei zarówno kierujący 22-latek z BMW jak i pozostali pasażerowie (trzy młode osoby) nie wymagali hospitalizacji - powiedział nam Paweł Kusiak oficer prasowy KPP Starachowice. 

Pilne! Na drodze Starachowice-Lubienia zderzyły się dwa samochody osobowe. Są poszkodowani w tym nastolatka
Kierowcy na miejscu zostali przebadani, obaj byli trzeźwi. 

Polecany artykuł:

Tragedia na drodze pod Starachowicami. 33-letni kierowca Audi zginął po dramaty…
