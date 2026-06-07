Starachowice ruszają do tańca! Pierwsza potańcówka sezonu tym razem na Szlakowisku

Taniec, który łączy pokolenia

Starachowickie potańcówki to już prawdziwy kulturalny hit. To tutaj, na jednym parkiecie, zacierają się granice wieku, a muzyka porywa do wspólnego tańca dzieci, młodzież i starszych mieszkańców. Atmosfera jest zawsze tak gorąca, że nie ma szans na „podpieranie ścian” – tańczyć można zarówno w parach, jak i we wspólnych układach grupowych.

Co nas czeka na Szlakowisku?

Organizatorzy zadbali o to, by nikt się nie nudził. Program imprezy to nie tylko taniec, ale cała masa dodatkowych atrakcji:

Muzyczny Koncert Życzeń. DJ będzie prezentował zróżnicowane hity – od klasyków lat 70. i 80. po współczesne przeboje. Co ważne, uczestnicy mogą zamawiać własne dedykacje i życzenia.

DJ będzie prezentował zróżnicowane hity – od klasyków lat 70. i 80. po współczesne przeboje. Co ważne, uczestnicy mogą zamawiać własne dedykacje i życzenia. Strefa dla najmłodszych. Dzieci będą mogły skorzystać z malowania buziek, zaplatania kolorowych warkoczyków czy wodnych tatuaży.

Dzieci będą mogły skorzystać z malowania buziek, zaplatania kolorowych warkoczyków czy wodnych tatuaży. Coś na ząb. Na uczestników czekać będzie darmowy popcorn oraz orzeźwiająca „starachowicka kranówka” z sokiem, serwowana przez ekipę z Centrum Usług Społecznych.

Na uczestników czekać będzie darmowy popcorn oraz orzeźwiająca „starachowicka kranówka” z sokiem, serwowana przez ekipę z Centrum Usług Społecznych. Pokazy i nauka. Często podczas potańcówek odbywają się pokazy taneczne oraz wspólna nauka nowych kroków.

Zobaczcie jak bawili się Starachowiczanie na potańcówce w 2025 roku [GALERIA]

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Nowa lokalizacja – odpowiedź na głosy mieszkańców

Przeniesienie imprezy na Szlakowisko (ul. Na Szlakowisku) to ciekawa zmiana. Wcześniejsze edycje odbywały się głównie na starachowickim Rynku. Zmiana ta wpisuje się w sugestie mieszkańców, którzy wskazywali Szlakowisko jako doskonałe, alternatywne miejsce na letnie spotkania pod chmurką. Najważniejsze informacje:

Gdzie: Plac przy Szlakowisku, Starachowice.

Plac przy Szlakowisku, Starachowice. Wstęp: Zawsze wolny!.

Zawsze wolny!. Dla kogo: Dla każdego – wydarzenie ma charakter międzypokoleniowej integracji

Za organizację wydarzenia odpowiadają Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, Centrum Usług Społecznych, Starachowicka Rada Seniorów oraz Park Kultury. Impreza realizowana jest w ramach miejskiej polityki senioralnej, udowadniając, że Starachowice to miasto aktywne i pełne życia.Nie przegapcie pierwszej potańcówki w tym sezonie! Do zobaczenia na parkiecie!