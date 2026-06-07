Starachowice ruszają do tańca! Pierwsza potańcówka sezonu tym razem na Szlakowisku

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-06-07 18:53

Przygotujcie wygodne buty i dobre humory! Przed nami otwarcie sezonu tanecznego w Starachowicach. To wydarzenie, na które czekają wszyscy – od przedszkolaków po seniorów. Tym razem międzypokoleniowa zabawa przenosi się na plac przy Szlakowisku, co zapowiada zupełnie nową energię w tej popularnej miejskiej przestrzeni

Starachowice i Międzypokoleniowa Potańcówka – Hit sezonu, który pokochali wszyscy

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Autor: Park Kultury -Katarzyna Gritzmann/ Materiały prasowe Starachowice i Międzypokoleniowa Potańcówka – Hit sezonu, który pokochali wszyscy

Taniec, który łączy pokolenia

Starachowickie potańcówki to już prawdziwy kulturalny hit. To tutaj, na jednym parkiecie, zacierają się granice wieku, a muzyka porywa do wspólnego tańca dzieci, młodzież i starszych mieszkańców. Atmosfera jest zawsze tak gorąca, że nie ma szans na „podpieranie ścian” – tańczyć można zarówno w parach, jak i we wspólnych układach grupowych.

Co nas czeka na Szlakowisku?

Organizatorzy zadbali o to, by nikt się nie nudził. Program imprezy to nie tylko taniec, ale cała masa dodatkowych atrakcji:

  • Muzyczny Koncert Życzeń. DJ będzie prezentował zróżnicowane hity – od klasyków lat 70. i 80. po współczesne przeboje. Co ważne, uczestnicy mogą zamawiać własne dedykacje i życzenia.
  • Strefa dla najmłodszych. Dzieci będą mogły skorzystać z malowania buziek, zaplatania kolorowych warkoczyków czy wodnych tatuaży.
  • Coś na ząb. Na uczestników czekać będzie darmowy popcorn oraz orzeźwiająca „starachowicka kranówka” z sokiem, serwowana przez ekipę z Centrum Usług Społecznych.
  • Pokazy i nauka. Często podczas potańcówek odbywają się pokazy taneczne oraz wspólna nauka nowych kroków.

Zobaczcie jak bawili się Starachowiczanie na potańcówce w 2025 roku [GALERIA]

Starachowice i Międzypokoleniowa Potańcówka – Hit sezonu, który pokochali wszyscy
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Nowa lokalizacja – odpowiedź na głosy mieszkańców

Przeniesienie imprezy na Szlakowisko (ul. Na Szlakowisku) to ciekawa zmiana. Wcześniejsze edycje odbywały się głównie na starachowickim Rynku. Zmiana ta wpisuje się w sugestie mieszkańców, którzy wskazywali Szlakowisko jako doskonałe, alternatywne miejsce na letnie spotkania pod chmurką. Najważniejsze informacje:

  • Gdzie: Plac przy Szlakowisku, Starachowice.
  • Wstęp: Zawsze wolny!.
  • Dla kogo: Dla każdego – wydarzenie ma charakter międzypokoleniowej integracji

Za organizację wydarzenia odpowiadają Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, Centrum Usług Społecznych, Starachowicka Rada Seniorów oraz Park Kultury. Impreza realizowana jest w ramach miejskiej polityki senioralnej, udowadniając, że Starachowice to miasto aktywne i pełne życia.Nie przegapcie pierwszej potańcówki w tym sezonie! Do zobaczenia na parkiecie!

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Starachowickie potańcówki na Rynku 2025
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