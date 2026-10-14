Prawdziwy wysyp grzybów w regionie świętokrzyskim. Lasy znów pełne grzybiarzy. Zbierają opieńki, rydze, gąski i podgrzybki

Opieńki, gąski, rydze i podgrzybki w centrum uwagi

Jesień to czas, na który czekają miłośnicy grzybobrania. W świętokrzyskich lasach można szukać opieniek, gąsek, rydzów i podgrzybków. Każdy z tych gatunków ma swoich zwolenników, a udana wyprawa do lasu często kończy się koszykiem pełnym grzybów i pomysłami na domowe przetwory.

O powodzeniu zbiorów decydują przede wszystkim pogoda, wilgotność ściółki i warunki panujące w konkretnym lesie. Dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić, gdzie pojawiły się grzyby, i zapytać o doświadczenia innych zbieraczy.

Opieńki rosną w skupiskach. Warto zaglądać pod drzewa

Opieńki to jedne z najbardziej charakterystycznych grzybów jesieni. Często wyrastają w dużych skupiskach na pniakach, martwym drewnie i przy obumierających drzewach. Jeśli grzybiarz trafi na odpowiednie stanowisko, może znaleźć wiele owocników w jednym miejscu. W kuchni opieńki najczęściej wykorzystuje się do marynowania i przygotowywania pierogów. Trzeba jednak pamiętać, że wymagają odpowiedniej obróbki termicznej. Nie wolno spożywać ich na surowo.

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Gąski dla wprawnego oka

Wśród jesiennych zbiorów nie brakuje również gąsek. Niektóre gatunki można spotkać w lasach sosnowych, a ich rozpoznawanie wymaga doświadczenia. Podobne grzyby mogą różnić się jadalnością, dlatego nie należy kierować się wyłącznie wyglądem czy miejscem znalezienia. Gąski mają swoich wiernych amatorów, którzy co roku wracają do sprawdzonych miejsc. W przypadku tego rodzaju grzybów szczególna ostrożność jest niezbędna.

Rydze – przysmak prosto z lasu

Rydze są cenione za smak i charakterystyczny pomarańczowy kolor. Najczęściej szuka się ich w lasach iglastych, zwłaszcza sosnowych i jodłowych. Można je wypatrzyć wśród liści, traw i leśnej ściółki. W Świętokrzyskiem częściej trafimy "gorszego brata" klasycznego rydza - mleczaja jodłowego.

Wiele osób uważa, że mleczaje najlepiej smakują smażone na maśle, z odrobiną soli. Rydze można także wykorzystywać do przygotowywania przetworów. Dla grzybiarzy znalezienie dorodnych okazów bywa jednym z najważniejszych celów jesiennej wyprawy.

Podgrzybki trafiają do koszyków

Podgrzybki należą do najchętniej zbieranych grzybów jadalnych. Występują w lasach iglastych i mieszanych, często wśród mchu, opadłych liści oraz igliwia. Można je wykorzystać na wiele sposobów – do sosów, zup, farszów i dań obiadowych. Dużą popularnością cieszą się również podgrzybki suszone. Po wysuszeniu zachowują intensywny aromat i świetnie nadają się do potraw przygotowywanych zimą, szczególnie do bigosu i farszu na pierogi.

Przy zbieraniu grzybów liczy się nie tylko ilość, ale również ich jakość. Należy wybierać zdrowe okazy, bez oznak pleśni i rozkładu.

Zapraszamy w świętokrzyskie lasy. Możecie trafić na gąski i rydze i borowiki i maślaki i kanie i ceglastopore i opieńki. Prawdziwy urodzaj jesieni - mówi nam zaprawiony grzybiarz ze świętokrzyskiego Konrad Rączka

Gdzie wybrać się na grzyby w Świętokrzyskiem?

Województwo świętokrzyskie ma wiele terenów leśnych, które jesienią przyciągają grzybiarzy. Warto rozglądać się za odpowiednimi siedliskami w okolicach Gór Świętokrzyskich oraz w lasach z dala od ruchliwych dróg. Konkretne miejsce najlepiej wybierać z uwzględnieniem warunków pogodowych i informacji od osób, które niedawno były na zbiorach.

Nie każdy wyjazd kończy się pełnym koszykiem. W jednym lesie grzybów może być dużo, podczas gdy kilka kilometrów dalej trudno znaleźć choćby kilka sztuk. Znaczenie mają opady, temperatura i rodzaj podłoża. Przed wejściem do lasu należy sprawdzić, czy nie obowiązuje zakaz wstępu. Zbioru grzybów mogą zabraniać przepisy dotyczące niektórych obszarów chronionych, w tym parków narodowych i rezerwatów.

O czym pamiętać podczas grzybobrania?

Jesienne wyprawy do lasu wymagają odpowiedniego przygotowania. Najlepiej zabrać przewiewny koszyk, wygodne obuwie i telefon z naładowaną baterią. Warto też poinformować bliskich, dokąd się wybieramy, szczególnie jeśli planujemy dłuższy spacer.

Najważniejsza jest jednak pewność co do gatunku. Nie należy zbierać grzybów, których nie potrafimy bezbłędnie rozpoznać. W razie wątpliwości można skorzystać z bezpłatnej porady grzyboznawcy w odpowiedniej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Opieńki, gąski, rydze i podgrzybki od lat należą do grzybów, których jesienią szukają mieszkańcy regionu. To, jak obfite będą zbiory w świętokrzyskich lasach, zależy przede wszystkim od pogody. Przed wyjazdem warto więc sprawdzić aktualne warunki i przygotować się na spacer, który może przynieść zarówno pełny koszyk, jak i kilka godzin odpoczynku wśród drzew.