Początki na „surowym korzeniu” i narodziny Denkowa

Dzieje miejskiego Denkowa rozpoczęły się w drugiej połowie XVI wieku. W dniu 3 stycznia 1564 roku król Zygmunt II August wydał przywilej lokacyjny dla Stanisława Michowskiego, zezwalający na założenie miasta na tzw. surowym korzeniu. Nowo powstały ośrodek zlokalizowano na lewym brzegu rzeki Kamiennej, bezpośrednio naprzeciw istniejącej już wcześniej wsi Denków. Na cześć założyciela miejscowość nazwano początkowo Wielkim Michowem (lub Michowem Wielkim). Herbem miejskim stał się szlachecki herb Rawicz.

Syn Stanisława, Kalikst Michowski, przeniósł zabudowę na grunta wsi Denków i uzyskał dla miasta prawo magdeburskie. Mieszkańcy otrzymali przywilej organizowania dwóch jarmarków rocznie oraz cotygodniowych targów, a także 15-letnie zwolnienie z ceł i podatków targowych. W 1585 roku Kalikst obdarował miasto nowymi gruntami, prawem wyrębu drzew w pobliskich lasach oraz łowienia ryb w rzece Kamiennej. Pierwotna nazwa Wielki Michów nie przetrwała jednak długo – już na początku XVII wieku w dokumentach i użyciu utrwaliła się nazwa Denków, natomiast sąsiednią wieś dla rozróżnienia przemianowano na Denkówek.

Słynne garncarstwo i spław wyrobów do Gdańska

Przez stulecia Denków słynął w całym regionie ze swojego rzemiosła. Najważniejszą gałęzią lokalnej gospodarki stało się garncarstwo oraz tkactwo. Wyroby denkowskich rzemieślników trafiały nie tylko na okoliczne targi w Opatowie czy Iłży, ale spławiane rzeką Kamienną i Wisłą docierały aż do Gdańska oraz innych miast nadbałtyckich. W mieście prężnie działały cechy rzemieślnicze, posiadające własne sądownictwo i surowe zasady – nieżonaci mistrzowie po określonym czasie musieli przykładowo wnosić opłatę starokawalerską do skrzyni brackiej.

Z biegiem lat w mieście powstawały kolejne zakłady produkcyjne. W XVIII wieku Hiacynt Małachowski założył tu pierwszą manufakturę ceramiczną („farfurnię”) wyrabiającą kafle piecowe. W 1812 roku na denkowskim rynku uruchomiono kaflarnię Józefa Petrowskiego, a w 1853 roku Gabriel Weiss otworzył wytwórnię kafli i fajansu. Denków rozwijał też przemysł metalowy – w 1840 roku dzierżawca dóbr bodzechowskich Ignacy Kotkowski wzniósł nad Kamienną dwie fryszerki, które wraz z wielkim piecem w Bodzechowie tworzyły kompleks hutniczy. Miasto było prywatną własnością znanych rodów: Siemianowskich, Małachowskich oraz Kotkowskich.

Utrata praw miejskich i połączenie z Ostrowcem

Przełomowy moment w strukturze administracyjnej miejscowości nastąpił w XIX wieku. W wyniku reformy władz carskich, 13 stycznia 1870 roku Denków utracił prawa miejskie i został przekształcony w osadę. Decyzja ta spotkała się z aprobatą samych mieszkańców, którzy uderzeni kryzysami gospodarczymi liczy na zmniejszenie ciężarów podatkowych po przejściu na status rolniczy. Miejscowość włączono wówczas do gminy Częstocice, a w późniejszych latach do gminy Bodzechów.

W tym samym okresie sąsiedni Ostrowiec Świętokrzyski przeżywał dynamiczny rozwój przemysłowy, stając się głównym ośrodkiem miejskim w rejonie. Powojenny rozwój przemysłu spowodował konieczność rozszerzenia granic administracyjnych miasteczka hutniczego. Decyzją władz z 29 września 1954 roku Denków oficjalnie wyłączono z gminy Bodzechów i włączono w granice Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie przekształcił się w osiedle samorządowe.

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Ślady dawnej historii. Dwa rynki i bezcenne zabytki

Najbardziej wyrazistym świadectwem odrębnej przeszłości dzisiejszego Ostrowca Świętokrzyskiego pozostają dwa rynki. Główny Rynek w Ostrowcu tętni życiem jako centrum współczesnego miasta, natomiast Rynek Denkowski zachował kameralny, małomiasteczkowy układ przestrzenny. Centralny plac Denkowa ma bogatą historię – dawniej stał tu drewniany ratusz, który spłonął w wielkim pożarze w 1870 roku. W jego miejscu funkcjonowała kaflarnia, a około 1930 roku wzniesiono Dom Ludowy i remizę strażacką, w których po wojnie działało popularne kino „Zorza”. Po wyburzeniu pustostanu plac poddano rewitalizacji, tworząc przestrzeń wypoczynkową.

W samym sercu Rynku Denkowskiego stoi zabytkowa figura św. Floriana z 1803 roku z charakterystyczną inskrypcją na cokole. Przy figurze swój początek i koniec ma zielony Szlak Rowerowy im. Witolda Gombrowicza. Związek pisarza z tą częścią miasta jest bezpośredni – w denkowskim kościele ślub wzięli jego rodzice, Antonina Kotkowska i Jan Gombrowicz.

Głównym zabytkiem sakralnym jest barokowy kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Pierwszą modrzewiową świątynię ufundowali w 1581 roku Stanisław i Kalikst Michowscy. W okresie reformacji służyła ona wspólnie katolikom i kalwinom. Po zniszczeniach z czasów potopu szwedzkiego, w latach 1691–1702 Kacper Teodor i Anna Siemianowscy wznieśli obecny kościół murowany. Obok świątyni usytuowana jest czworoboczna dzwonnica z 1806 roku – murowana w dolnej części i drewniana na górze.

Wśród innych historycznych obiektów Denkowa wyróżnia się figura św. Jana Nepomucena z XVIII wieku w kapliczce przy ul. Spółdzielczej oraz cmentarz parafialny założony w 1798 roku. Na nekropolii znajduje się klasycystyczna kaplica grobowa rodziny Kotkowskich oraz pomnik poświęcony powstańcom styczniowym poległym w bitwie pod Bodzechowem.

Współczesny Ostrowiec Świętokrzyski stanowi przykład miasta, w którym historyczna tożsamość dwóch dawnych ośrodków przetrwała próbę czasu. Spacerując między rynkiem ostrowieckim a denkowskim, można na własne oczy zobaczyć, jak dawne rzemieślnicze miasteczko połączyło swoje losy z prężnym ośrodkiem przemysłowym.

Świętokrzyskie. W jakiej miejscowości znajduje się obiekt ze zdjecia? Pytanie 1 z 12 W której miejscowości w Świętokrzyskiem zobaczyć można słynny Dąb Bartek? Zagnańsk Masłów Chęciny Następne pytanie

źródła: Ostrowiec Travel, Wikipedia, Świętokrzyskie szlaki turystyczne