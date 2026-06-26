Wąchock. Samochód dostawczy wjechał pod pociąg

Jak potwierdza nam policja, do niebezpiecznego zdarzenia doszło dziś około godz. 14:26 na przejeździe kolejowym w Wąchocku. Samochód dostawczy wjechał w pociąg. Na miejscu pracują służby ratunkowe, trwa ustalanie szczegółowych okoliczności zdarzenia.

Kilka minut przed godziną 14:30 na przejeździe kolejowym bez zapór na terenie Gminy Wąchock doszło do zderzenia pociągu relacji Skarżysko - Ostrowiec z pojazdem dostawczym - powiedział Radiu ESKA Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP Starachowice. Za kierownica auta siedział 41 -latek, który wjechał w pociąg. Na szczęście w tym zdarzeniu nikomu noc się nie stało - dodaje Paweł Kusiak. Kierowca był trzeźwy.

Wąchock. Zdjęcia z miejsca zdarzenia