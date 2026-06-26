Samochód dostawczy wjechał w pociąg w Wąchocku. Są utrudnienia

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-06-26 14:48

Niebezpieczne zdarzenie na torach kolejowych w Wąchocku. Samochód dostawczy wjechał w pociąg, w wyniku czego ruch został zakłócony, a służby prowadzą akcję na miejscu. Do zdarzenia doszło dziś około godz. 14:26. Co udało nam się ustalić?

Znak STOP i ostrzegawczy Wypadki (pociąg zderzający się z samochodem) przy torach kolejowych, obok strażak w pełnym umundurowaniu. Scena ilustruje zdarzenie w Wąchocku, o którym można przeczytać więcej na naszym portalu.
Autor: Manicz Bartosz

Wąchock. Samochód dostawczy wjechał pod pociąg 

Jak potwierdza nam policja, do niebezpiecznego zdarzenia doszło dziś około godz. 14:26 na przejeździe kolejowym w Wąchocku. Samochód dostawczy wjechał w pociąg. Na miejscu pracują służby ratunkowe, trwa ustalanie szczegółowych okoliczności zdarzenia.

Kilka minut przed godziną 14:30 na przejeździe kolejowym bez zapór na terenie Gminy Wąchock doszło do zderzenia pociągu relacji Skarżysko -  Ostrowiec z pojazdem dostawczym - powiedział Radiu ESKA Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP Starachowice. Za kierownica auta siedział 41 -latek, który wjechał w pociąg. Na szczęście w tym zdarzeniu nikomu noc się nie stało - dodaje Paweł Kusiak. Kierowca był trzeźwy. 

Wąchock. Zdjęcia z miejsca zdarzenia

Wypadek na przejeździe kolejowym w Wąchocku
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