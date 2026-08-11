Łezka w oku się kręci... W Starachowicach kultowy Jelcz znów wozi pasażerów

Pamiętasz charakterystyczny ryk tego silnika? Kultowy Jelcz znowu wozi pasażerów

Wyjazd kultowego pojazdu na regularne trasy nie jest przypadkowy. Prawdziwa legenda polskiej motoryzacji realizuje dodatkowe kursy z okazji wyjątkowego jubileuszu – 70-lecia komunikacji miejskiej w Starachowicach. Dla wielu starszych mieszkańców to sentymentalna podróż do czasów młodości, codziennych dojazdów do pracy czy szkół, a dla młodszych okazja, by na własnej skórze przekonać się, jak wyglądała publiczna komunikacja sprzed wielu lat.

Spotkanie Jelcza PR110M w codziennym ruchu ulicznym to dziś prawdziwa rzadkość. Autobus, który przez lata stanowił fundament miejskiej floty w całej Polsce, obecnie jest cennym zabytkiem. Warto więc wypatrywać go na przystankach, przygotować aparaty fotograficzne i wybrać się na przejażdżkę pojazdem, który napisał ważny rozdział w historii polskiego transportu - zachęcają Sympatycy Komunikacji Miejskiej - Skarżysko-Kamienna.

Kultowy Jelcz na starachowickich ulicach. Dodatkowe kursy od 11 sierpnia

Zgodnie z komunikatem Zakładu Energetyki Cieplnej w Starachowicach, dodatkowe kursy zabytkowego Jelcza PR110M rozpoczną się we wtorek 11 sierpnia 2026 roku. Szczegółowy rozkład przejazdów znaleźć można na stronie operatora starachowickiej komunikacji miejskiej, ZEC Starachowice. Przed planowaniem przejazdu warto sprawdzić godziny kursowania, ponieważ autobus realizuje jedynie wybrane kursy.

Informujemy, że od dnia 11 sierpnia 2026 r. do taboru Komunikacji Miejskiej w Starachowicach zostaje czasowo włączony autobus zabytkowy Jelcz PR110. Ze względu na swoją konstrukcję jest to pojazd z wysoką podłogą, niewyposażony w niskie wejście, dlatego wsiadanie i wysiadanie może stanowić utrudnienie dla osób z niepełnosprawnościami, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz pasażerów o ograniczonej mobilności. Prosimy pasażerów o uwzględnienie powyższych utrudnień przy planowaniu podróży - informuje ZEC Komunikacja Miejska w Starachowicach.

Legenda PRL-u wraca na trasy. Kultowy Jelcz znów wozi pasażerów w Starachowicach

To nie jedyna niespodzianka, jaką przygotowano dla pasażerów i entuzjastów motoryzacji. Pojawienie się charakterystycznego Jelcza PR110M na codziennych trasach to zaledwie wstęp do szerszych obchodów 70-lecia starachowickiej komunikacji miejskiej. Dodatkowe kursy realizowane przez tego klasyka stanowią również wyjątkową zapowiedź i rozgrzewkę przed nadchodzącym III Zlotem Zabytkowych Autobusów.

III Zlot Zabytkowych Autobusów w Starachowicach

W ostatni weekend wakacji Starachowice ponownie staną się stolicą zabytkowych pojazdów. Do miasta na dwa dni powróci również specjalna Linia DS, a wraz z nią wyczekiwany III Zlot Autobusów Zabytkowych. Tegoroczna edycja imprezy będzie wyjątkowa ponieważ starachowicka komunikacja miejska świętuje 70-lecie istnienia. Z tej okazji będzie specjalny urodzinowy tort. Tradycyjnie do naszego miasta przyjadą pasjonaci i kultowe klasyki z całej Polski.

Na tereny zielone MOSiR-u, gdzie przez dwa dni zapowiada się szereg atrakcji dowiozą uczestników autobusy... tym razem zabytkowe. W ramach III Zlotu Autobusów Zabytkowych świętować będziemy 70 lat komunikacji miejskiej w Starachowicach - start 29 sierpnia od godz. 13.30. W programie linie specjalne, zwiedzanie zajezdni ZEC, wystawa, parada autobusów i jubileuszowy tort - zapowiada Prezydent Marek Materek.