Pod koniec gorącego, letniego dnia pogoda w regionie gwałtownie się załamała. Zamiast orzeźwiającego deszczu, Starachowice i sąsiednie miejscowości nawiedziła nawałnica o gigantycznej sile. Statystyki meteorologiczne z tego wieczoru wyglądają wręcz niewiarygodnie: natężenie opadu momentami przekraczało 210 mm/h, a porywy wiatru osiągały blisko 100 km/h.

W zaledwie 15-20 minut na miasto spadło od 40 do 60 mm wody, a chwile później suma ta dobiła do 80 mm. Żadna miejska kanalizacja burzowa nie miała szans poradzić sobie z taką masą wody w tak krótkim czasie.

Dramatyczna sytuacja w Starachowicach. Powtórka z 2016 roku?

Zła sytuacja panuje w wielu częściach miasta. Michałów, dolne Starachowice Marszałka Piłsudskiego, Majówka, Armii Krajowej niemal natychmiast znalazły się pod wodą. Podtopione zostały piwnice, garaże, podwórka oraz lokalne drogi, które momentalnie stały się nieprzejezdne dla samochodów osobowych.

Mieszkańcy z niepokojem patrzą w niebo i z drżeniem serca wspominają 31 maja 2016 roku. Wtedy Starachowice dotknęła katastrofalna powódź błyskawiczna o uderzająco podobnym przebiegu. Dzisiejszy wieczór dla wielu osób stał się koszmarnym powrotem do tamtych wspomnień.

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Służby w akcji. Jak zgłosić zniszczenia?

Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna odnotowują dziesiątki zgłoszeń. Chodzi nie tylko o zalane posesje, ale także o powalone drzewa i uszkodzoną infrastrukturę.

Prezydent Miasta, Marek Materek, natychmiast zaapelował do mieszkańców w mediach społecznościowych, dziękując służbom za heroiczną walkę z żywiołem i przypominając o dedykowanych kanałach zgłoszeniowych dla uszkodzonej infrastruktury miejskiej.

Jeśli zauważyłeś usterki lub zniszczenia, możesz je zgłosić za pomocą:

Starachowickiego Alertu Miejskiego: pod numerem SMS/MMS: 792 082 222

Aplikacji: Naprawmy Starachowice

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, niezmiennie należy dzwonić pod numery alarmowe 112 lub 998. Usuwanie skutków tej nawałnicy w Starachowicach i okolicach potrwa co najmniej kilkanaście najbliższych godzin.

Będziemy aktualizować ten materiał na bieżąco, gdy tylko pojawią się nowe informacje od służb ratunkowych.