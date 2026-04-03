Sezon motocyklowy 2026 w Starachowicach

Przed nami XIII edycja Otwarcia Sezonu Motocyklowego w Starachowicach – wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz lokalnych inicjatyw motoryzacyjnych. Tegoroczna odsłona odbędzie się 19 kwietnia w odświeżonej formule i zgromadzi motocyklistów oraz sympatyków jednośladów z całego regionu.

Wydarzenie powstaje we współpracy grupy STONERIVER oraz dobrze znanej grupy motocyklowej MOTOSTAR Starachowice, która od lat angażuję się w integrację środowiska motocyklistów oraz promocję odpowiedzialnej i bezpiecznej jazdy. Program wydarzenia obejmie tradycyjny przejazd motocyklistów ulicami miasta, który co roku przyciąga setki uczestników. W tegorocznej edycji przygotowano również dodatkowe atrakcje, a finał motocyklowej parady zaplanowano w wyjątkowej przestrzeni na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach - informują organizatorzy.

XIII Otwarcie Sezonu Motocyklowego 2026 w Starachowicach w nowej formule

Otwarcie sezonu motocyklowego ma charakter nie tylko symboliczny, lecz także integracyjny i edukacyjny. Wydarzenie stanowi okazję do spotkań środowiska motocyklowego, wymiany doświadczeń, prezentacji motocykli oraz rozmów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i odpowiedzialnego rozwijania pasji motocyklowej. Wydarzenie ma charakter otwarty i skierowane jest zarówno do motocyklistów, jak i wszystkich miłośników motoryzacji. Starachowice na jeden dzień ponownie staną się ważnym punktem na motocyklowej mapie regionu, tworząc przestrzeń do spotkań, integracji oraz wspólnego rozpoczęcia nowego sezonu.

PROGRAM WYDARZENIA:

19 kwietnia

10.30 – Zbiórka pod kościołem pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Starachowicach

11.00 – Msza Święta

12.00 – Przejazd ulicami miasta

13.00 – Dojazd na teren Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

13.30 – Oficjalne Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego 2026

17.00 – Zakończenie wydarzenia

Otwarcie sezonu motocyklowego 2026 w Starachowicach

Tegoroczna odsłona to efekt współpracy dwóch działających środowisk. Do dobrze znanej grupy MOTOSTAR Starachowice, która od lat promuje odpowiedzialną jazdę i integruje fanów dwóch kółek, dołączyła nowa siła – grupa STONERIVER. Wspólnymi siłami organizatorzy przygotowali wydarzenie, które ma szansę przyciągnąć rekordową liczbę uczestników z całego regionu.