To nie była zwykła sobota w Starachowicach. Pierwsza edycja Powiatowego Festiwalu KGiGW „Lokalne pasje” ruszyła z ogromnym impetem. Starosta Starachowicki Piotr Babicki, otwierając wydarzenie, podkreślił, że "to święto tych, którzy na co dzień dbają o to, by tradycja nie odeszła w zapomnienie".

Trzy filary ludowej energii

Na miejscu rywalizacja toczy się w trzech kategoriach, a poziom – jak przyznają jurorzy – jest niezwykle wyrównany.

Smaki dzieciństwa . Stoiska uginają się pod ciężarem regionalnych przysmaków. Królują pierogi, domowe nalewki i ciasta, których receptury są pilnie strzeżonymi rodzinnymi sekretami.

Scena pełna życia. W kategorii artystycznej Park Kultury wypełnił się ludowym śpiewem i tańcem. Zespoły udowadniają, że folklor ma się świetnie i potrafi porwać do zabawy każdą generację.

Rękodzieło z duszą. Warsztaty regionalne przyciągają najmłodszych. To tu można zobaczyć, jak powstają tradycyjne ozdoby i dowiedzieć się więcej o ginących zawodach.

Dlaczego warto tu być?

Festiwal to nie tylko konkurs, ale przede wszystkim potężna dawka pozytywnej energii i integracji. Współpraca z ARiMR oraz Parkiem Kultury pozwoliła stworzyć przestrzeń, w której nowoczesne podejście do promocji regionu spotyka się z szacunkiem do korzeni.

„To niesamowite, jak wiele pasji drzemie w naszych sołectwach. To nie tylko jedzenie, to przede wszystkim ludzie i ich niespożyta energia” – komentują pierwsi odwiedzający.

Jeśli jesteś w okolicy, koniecznie zajrzyj do Parku Kultury. Wydarzenie potrwa do późnych godzin popołudniowych, a emocje związane z ogłoszeniem wyników wciąż przed nami. Wstęp na festiwal jest bezpłatny.

Pierwsza edycja Powiatowego Festiwalu KGiGW „Lokalne pasje” [GALERIA]

Lokalne Pasje w Starachowicach

Stoły regionu wystawiły : Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Nasza Jabłonna w Jabłonnie; Koło Gospodyń Wiejskich ALLE BABKI ze Stykowa; Koło Gospodyń Wiejskich "Rudzianie" w Rudzie; Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Grabkowie; Koło Gospodyń Wiejskich w Adamowie oraz Koło Gospodyń Wiejskich Śwarne Babki w Nowym Bostowie.

Na scenie Parku Kultury zaprezentowały się : Zespół Folklorystyczno – Obrzędowy "Sołtyski"; Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Dziurowa; Koło Gospodyń Wiejskich "Mirczanie" z Mirca oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Ratajach.

Warsztaty rękodzielnictwa przygotowały: Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Tarczku i Koło Gospodyń Wiejskich Małyszyniec z Małyszyna Dolnego.