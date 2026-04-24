Spłaciłeś kredyt gotówkowy? Zobacz, czy na Twoje konto nie powinny wrócić prowizje i odsetki

Ulga po spłacie a ukryte niespodzianki

Pamiętasz ten dzień, kiedy wpłaciłeś ostatnią ratę kredytu? Dla większości ludzi to moment ogromnej ulgi, koniec comiesięcznego obciążenia, więcej wolnych środków w budżecie, wreszcie oddech. A gdyby tak okazało się, że po tej całej historii bank wciąż jest Ci winien pieniądze? Nie chodzi o symboliczną kwotę, ale o sumy, które potrafią zmienić domowy budżet, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

To możliwe dzięki Sankcji Kredytu Darmowego, która działa także w przypadku umów już całkowicie spłaconych. Jeśli w umowie, którą podpisałeś kilka lat temu, bank popełnił określone błędy, nawet jeśli spłacałeś wszystko wzorowo i na czas, możesz domagać się zwrotu wszystkich zapłaconych odsetek, prowizji i kosztów ubezpieczeń.

W ostatnich miesiącach w regionie świętokrzyskim pojawiło się już kilka takich przypadków. Mieszkańcy Kielc, którzy spłacili kredyty w 2019 czy 2020 roku, otrzymali przelewy na kwoty od 12 000 do nawet 38 000 zł. To nie są wyjątki, to efekt stosowania przepisów, które istnieją od lat, ale o których wciąż mało się mówi.

Czego szukamy w zamkniętych umowach? Typowe błędy banków

W przypadku umów, które zostały już całkowicie rozliczone, analiza koncentruje się na tym, czy bank dopełnił wszystkich obowiązków informacyjnych. Najczęściej spotykane nieprawidłowości to:

Błędnie wyliczone RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) – to jeden z najważniejszych elementów umowy. Jeśli RRSO podane w umowie różni się od wartości rzeczywistej (np. pominięto w nim koszty ubezpieczenia lub prowizję), umowa może być dotknięta sankcją.

– to jeden z najważniejszych elementów umowy. Jeśli RRSO podane w umowie różni się od wartości rzeczywistej (np. pominięto w nim koszty ubezpieczenia lub prowizję), umowa może być dotknięta sankcją. Naliczanie odsetek od kredytowanej prowizji – bank nie ma prawa pobierać odsetek od kwoty prowizji, którą sam doliczył do kredytu. To częsty błąd, który dyskwalifikuje umowę.

– bank nie ma prawa pobierać odsetek od kwoty prowizji, którą sam doliczył do kredytu. To częsty błąd, który dyskwalifikuje umowę. Brak jasnej informacji o kosztach pozaodsetkowych – ustawa wymaga, by wszystkie opłaty (przygotowanie umowy, ubezpieczenie, prowizja) były wymienione w czytelny sposób. Jeśli są ukryte lub opisane nieprecyzyjnie – to podstawa do SKD.

– ustawa wymaga, by wszystkie opłaty (przygotowanie umowy, ubezpieczenie, prowizja) były wymienione w czytelny sposób. Jeśli są ukryte lub opisane nieprecyzyjnie – to podstawa do SKD. Nieprawidłowe określenie całkowitej kwoty kredytu – czasem banki dodają do niej koszty, które nie powinny być wliczane.

Sankcja nie wymaga udowodnienia, że bank działał celowo. Wystarczy sam fakt istnienia błędu. Nie ma też znaczenia, czy kredyt był spłacany bez opóźnień, czy z problemami. Liczy się wyłącznie treść umowy.

Jak odzyskać pieniądze po spłacie kredytu?

Procedura nie jest skomplikowana i nie wymaga od Ciebie znajomości prawa bankowego. Można ją opisać w kilku krokach:

Krok 1. Znajdź swoją starą umowę kredytową, nawet jeśli ma 5, 6 czy 8 lat. Ważne, aby była to umowa kredytu konsumenckiego (gotówkowego) zaciągniętego na cele prywatne.

Krok 2. Zeskanuj ją lub zrób wyraźne zdjęcia telefonem. Nie musisz mieć całej księgi, najważniejsze są strony z tabelą opłat, RRSO oraz paragrafami dotyczącymi kosztów.

Krok 3. Prześlij dokumenty do specjalisty lub przynieś osobiście do kancelarii.

Krok 4. My przeprowadzamy bezpłatną analizę, sprawdzamy zgodność z ustawą, identyfikujemy potencjalne błędy i szacujemy możliwą kwotę zwrotu. To nic nie kosztuje i nie wiąże się z żadnym zobowiązaniem.

Krok 5. Jeśli błędy występują, informujemy Cię o tym i pomagamy przygotować wezwanie do banku. Jeśli nie ma podstaw – również mówimy wprost.

Kluczowy haczyk: limit 1 roku. Dlaczego czas ma znaczenie?

Tutaj pojawia się bardzo ważna informacja, którą warto znać. W przypadku kredytów spłaconych zgodnie z umową (czyli bez wcześniejszej całkowitej spłaty przed terminem) roszczenia związane z SKD przedawniają się po 1 roku od daty całkowitego rozliczenia kredytu.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli Twój kredyt został zamknięty np. w marcu 2025 roku, masz czas do marca 2026 roku, aby skutecznie dochodzić zwrotu. Po tym terminie bank może podnieść zarzut przedawnienia. To nie znaczy, że sprawa jest od razu przegrana, ale zdecydowanie komplikuje procedurę.

