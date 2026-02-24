Milionowy kontrakt dla Odlewni Polskich w Starachowicach

Zarząd spółki poinformował w poniedziałek (24.02), że zamówienie wpłynęło od jednego z podmiotów należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). Realizacja zamówienia ruszy już w marcu, a finał prac przewidziano na lipiec tego roku. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, co wymaga od zakładu perfekcyjnej logistyki. Warto zaznaczyć, że umowa jest obwarowana rygorystycznymi warunkami – każdy dzień zwłoki może kosztować firmę 0,5% wartości zamówienia.

Odlewnie Polskie w Starachowicach z kontraktem zbrojeniowym

Dzięki własnemu Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu, Odlewnie Polskie są w stanie dostarczać komponenty spełniające wyśrubowane normy wojskowe, co dotychczas znajdowało zastosowanie głównie w kolejnictwie, górnictwie i rolnictwie. Kontrakt o wartości 28,4 mln zł został uznany za „istotny”, co oznacza umowę o dużym znaczeniu dla rozwoju firmy. Odlewnie Polskie wchodzą w ten projekt z bardzo stabilną sytuacją finansową. Na koniec 2024 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 221,8 mln zł, a zysk netto 13,2 mln zł. Kapitał własny spółki sięgał 147,7 mln zł. W latach 2005–2023 nakłady inwestycyjne wyniosły 218,5 mln zł.

Odlewnie Polskie S.A. w Starachowicach

Dla Starachowic ten kontrakt to coś więcej niż biznes. Miasto ma wieloletnie tradycje przemysłowe sięgające 1899 roku. W okresie międzywojennym zakład był filarem Centralnego Okręgu Przemysłowego, produkując m.in. odlewy do słynnych armat przeciwlotniczych. Dzisiejsza współpraca z PGZ jest naturalną kontynuacją tej historii, pokazującą, że polski przemysł ciężki potrafi skutecznie łączyć tradycję z nowoczesnością. Po II wojnie światowej produkował m.in. odlewy motoryzacyjne dla Fabryki Samochodów Ciężarowych.

Starachowice. Okres międzywojenny i Centralny Okręg Przemysłowy

W wolnej Polsce Starachowice zyskały strategiczne znaczenie. W ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP), Zakłady Starachowickie stały się gigantem zbrojeniowym.

Produkcja dla wojska: Odlewnia dostarczała komponenty do produkcji armat przeciwlotniczych (słynne 40 mm wz. 36 Bofors) oraz haubic.

Precyzja: Wymagania militarne wymusiły skok technologiczny w jakości odlewów, co postawiło starachowickich fachowców w krajowej czołówce.

Upadek systemu komunistycznego wymusił restrukturyzację ogromnego molocha, jakim była FSC. W 1991 roku, na bazie wydziałów odlewniczych dawnej fabryki samochodów, powstała spółka Odlewnie Polskie S.A. Firma przestała być zależna tylko od motoryzacji. Zaczęła produkować wysokospecjalistyczne odlewy z żeliwa sferoidalnego i modyfikowanego dla sektora energetycznego, maszynowego i kolejowego.