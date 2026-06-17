To najpiękniejszy jednodniowy trip w Świętokrzyskiem. AI nazywa to miejsce lokalnym Giewontem

Miedzianka. Tajemnica Świętokrzyskiego Eldorado na Czerwcowy Weekend

Miedzianka (354 m n.p.m.) to nie jest zwykły spacerowy pagórek. To zachodni kraniec Grzbietu Chęcińskiego, który od wieków rozbudzał wyobraźnię poszukiwaczy skarbów. Już w XIV wieku wydobywano tu miedź, srebro i galenę, a tutejszy kruszec posłużył m.in. do wykonania pokrycia dachów na Wawelu. Dziś cała góra objęta jest ochroną jako rezerwat przyrody, chroniący unikalne minerały i ślady dawnych robót górniczych.

Plan na idealną jednodniówkę

1. Poranek: Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego. Swoją przygodę najlepiej zacząć od wizyty w Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego (ul. Miedzianka 23e). Mieści się ona w budynku dawnej szkoły górniczej, a sale wystawowe stylizowane są na kopalniane chodniki. Zobaczysz tu:

Imponujące minerały - zielony malachit i niebieski azuryt, które barwiły tutejsze skały.

- zielony malachit i niebieski azuryt, które barwiły tutejsze skały. Zabytkową wieżę szybową - jedyną taką w regionie, pochodzącą z 1902 roku, która dumnie wznosi się nad szybem „Piotr”.

- jedyną taką w regionie, pochodzącą z 1902 roku, która dumnie wznosi się nad szybem „Piotr”. Historię braci Łaszczyńskich - genialnych wynalazców, którzy opracowali pionierskie metody otrzymywania miedzi.

2. Zdobycie szczytu. Krótko, ale intensywnie Z bezpłatnego parkingu przy muzeum na wierzchołek prowadzi wydeptana ścieżka. Choć podejście zajmuje tylko około 20–30 minut, przygotuj się na strome fragmenty i luźne kamienie – warto mieć stabilne buty.Nagrodą jest panorama 360°, uznawana za jedną z najpiękniejszych w Górach Świętokrzyskich. Przy dobrej widoczności zobaczysz nie tylko pobliski Zamek w Chęcinach i Łysogóry, ale nawet majaczące w oddali szczyty Tatr.

3. Tajemnice ukryte w skale. Sztolnie i jaskinie - wędrując grzbietem (przebiega tu żółty szlak turystyczny), natkniesz się na wejścia do dawnych kopalń, takich jak Sztolnia Zofia czy Teresa. Pamiętaj jednak o bezpieczeństwie:

Większość otworów jest zabezpieczona kratami, a wejście do środka bez specjalnych zezwoleń jest niemożliwe i skrajnie niebezpieczne.

Uważaj na tzw. Księżycowe Pole – teren pełen zapadlisk i szczelin po dawnych wyrobiskach.

– teren pełen zapadlisk i szczelin po dawnych wyrobiskach. Jaskinie są domem dla 10 gatunków nietoperzy oraz jadowitego (choć niegroźnego dla życia) pająka – sieciarza jaskiniowego

Odkryj „Górę Skarbów”, o której milczą przewodniki. Miedzianka na zdjęciach [GALERIA]

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Dlaczego warto tu przyjechać właśnie w czerwcowy weekend?

Odpowiedź sztucznej inteligencji jest prosta.

Brak tłumów. Podczas gdy inne atrakcje regionu pękają w szwach, na szlakach Miedzianki spotkasz głównie pasjonatów geologii i ciszy.

Podczas gdy inne atrakcje regionu pękają w szwach, na szlakach Miedzianki spotkasz głównie pasjonatów geologii i ciszy. Widoki 360 stopni. Szczyt góry gwarantuje jedną z najpiękniejszych panoram w całym województwie świętokrzyskim. Przy dobrej pogodzie zobaczysz stąd jak na dłoni zamek w Chęcinach, a nawet odległe pasma górskie.

Szczyt góry gwarantuje jedną z najpiękniejszych panoram w całym województwie świętokrzyskim. Przy dobrej pogodzie zobaczysz stąd jak na dłoni zamek w Chęcinach, a nawet odległe pasma górskie. Geologiczny rollercoaster. To teren dawnej kopalni, gdzie odsłonięte formacje skalne mienią się odcieniami zieleni i niebieskiego.

Informacje praktyczne (Sezon 2026)

Dojazd : Z Chęcin kieruj się na Zajączków przez Polichno.

: Z Chęcin kieruj się na Zajączków przez Polichno. Parking : Bezpłatny przy Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego.

: Bezpłatny przy Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego. Bilety do muzeum : Normalny ok. 10–15 zł, ulgowy 8–12 zł.

: Normalny ok. 10–15 zł, ulgowy 8–12 zł. Pies na szlaku: Dozwolony, ale wyłącznie na smyczy (teren rezerwatu).

Miedzianka to miejsce, gdzie historia ziemi i człowieka splatają się w jedno. To idealny wybór na mikro-podróż w duchu slow travel, pozwalający odkryć „świętokrzyskie eldorado” bez pośpiechu i tłumów.