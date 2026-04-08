Świętokrzyskie Ponidzie i Grodzisko w Stradowie. Miejsce nazywane Polską Toskanią

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-04-08 7:41

Toskania to piękny i malowniczy region położony we Włoszech. Niewiele osób wie, że podobne widoki można znaleźć w Świętokrzyskiem. To właśnie tutaj znajduje się niezwykłe miejsce, Grodzisko Stradów. Grodzisko jest największym w Polsce wczesnośredniowiecznym założeniem obronnym. Miejsce to znajdziecie na Ponidziu, nazywanym też Polską Toskanią. Zobaczcie sami!

Autor: facebook.com/swietokrzyskie.pro/ Archiwum prywatne

Świętokrzyskie: Grodzisko w Stradowie

Grodzisko w Stradowie – wczesnośredniowieczne grodzisko w województwie świętokrzyskim, położone w połowie drogi między Chrobrzem a Skalbmierzem. Największe grodzisko w Polsce. Powstanie grodu istniejącego od VIII – X wieku należy wiązać z państwem Wiślan. Grodzisko położone na wzgórzu w odległości około 750 m od wsi Stradów, ma kształt podkowy, a jego wały otoczone suchą fosą osiągają wysokość do 18 m. Razem z podgrodziami obejmowało obszar około 25 ha. Ze szczytu grodziska przy dobrych warunkach atmosferycznych widoczne są Beskidy. Wznoszące się na wysokość 12 metrów wały tworzą przepiękne miejsce. Cały kompleks znajduje się na wysokości około 350 m n.p.m., dzięki temu możemy podziwiać malownicze widoki Stradowa i okolicy.

Polska Toskania. Ponidzie
Grodzisko w Stradowie

Stradów leży w południowej części województwa świętokrzyskiego w powiecie kazimierskim, gmina Czarnocin. Stradów był ważnym grodem plemienia Wiślan. Służył on wtedy w razie obcego najazdu jako refugium – miejsce schronienia okolicznej ludności, często z całym swym dobytkiem. Z tego okresu na pewno pochodzą podgrodzia. Zbudowano je w IX lub nawet VIII w. Gród właściwy – Zamczysko. Po pożarze w poł. XI w., gród nie został już jednak odbudowany.

źródło: https://zabytek.pl/pl/obiekty/stradow-kompleks-osadniczo-obronny, Wikipedia, swietokrzsykie pro, Swietokrzyskie Travel

Dziś Grodzisko Stradów  jest cenną pamiątką historii, ale także wspaniałym miejscem do fotografowania. Za udostępnienie zdjęć z tego magicznego zakątka ziemi świętokrzyskiej dziękujemy Kadry na luzie.

