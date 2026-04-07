Świętokrzyskie w rytmie SLOW. Ponidzie idealne na letnie wyprawy

Agnieszka Jędrasik
2026-04-07 7:22

Ponidzie to jeden z najpiękniejszych regionów województwa Świętokrzyskiego. Tu czas płynie wolniej, a krajobrazy zachwycają turystów. "Ponidzie wiosenne, Ponidzie leniwe. Prężysz się jak do słońca kot" śpiewa Wolna Grupa Bukowina w "Nucie z Ponidzia", skąd pochodzi Wojtek Belon. Na terenie Ponidzia umiejscowione są trzy parki krajobrazowe: Nadnidziański, Szaniecki i Kozubowski. Zobaczcie te krajobrazy!

Nowe atrakcje. Grodzisko Stradów

Autor: facebook.com/ Grodzisko Stradów/ Archiwum prywatne

Ponidzie to obszar niemal całkowicie leżący na terenie Niecki Nidziańskiej. To kraina, słynąca z największych w Europie złóż gipsu, rezerwatów z unikalną roślinnością stepową, kolorowych lasów, przydrożnych figur i kapliczek, zabytków oraz słynących w świecie źródeł siarczano-słonych wód mineralnych. Swoim obszarem obejmuje m.in. miejscowości: Jędrzejów, Pińczów, Busko-Zdrój, Wiślica i Nowy Korczyn. Charakterystycznym elementem krajobrazu Ponidzia jest dolina rzeki Nidy z licznymi meandrami i starorzeczami, stanowiąca istotny korytarz ekologiczny oraz ostoję ptactwa wodno-błotnego.

Świętokrzyskie Ponidzie
Galeria zdjęć 21

Ponidzie SLOW. Są tu trzy parki krajobrazowe

  • Szaniecki Park Krajobrazowy

Charakterystycznym elementem parku są liczne odsłonięcia gipsów, zwłaszcza wielko krystalicznych, widoczne głównie na terenie Płaskowyżu Szanieckiego.

  • Kozubowski Park Krajobrazowy

Osobliwością parku jest występowanie w rezerwacie „polana Polichno” groszku panońskiego (jedyne stanowisko w Polsce) oraz największego gatunku w Polsce – jelonka rogacza.

  • Nadnidziański Park Krajobrazowy – Meandry Nidy w gipsowej krainie

Charakterystycznym elementem krajobrazu Parku jest dolina rzeki Nidy – z licznymi meandrami i starorzeczami, stanowiąca ważny korytarz ekologiczny oraz ostoję ptactwa wodno-błotnego. Natomiast dobrze nasłonecznione zbocza gipsowych i wapiennych wzgórz zajmuje jedno z największych w kraju stanowisk roślinności kserotermicznej.

Ponidzie. Bocian czarny

Występuje w całej Polsce, lecz aby go zobaczyć trzeba mieć dużo szczęścia. Z reguły gniazda buduje na drzewach wewnątrz lasu i stroni od ludzi. Na Ponidziu zaobserwowano 8 gniazd bociana czarnego. W całym województwie świętokrzyskim jest ich ponad 30. Czarne bociany to duże ptaki. Ich rozpiętość skrzydeł waha się od 145 do 155 cm. Przylatują na początku kwietnia i odlatują na przełomie sierpnia i września.

Kolej Wąskotorowa. Atrakcja Ponidzia

Jedną z atrakcji turystycznych tego regionu jest Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa Ciuchcia Ponidzie

Hymn Ponidzia

Z Ponidziem związane jest  życie i twórczość Wojciecha Belona, którego piosenka "Nuta z Ponidzia", wykonywana przez zespół Wolna Grupa Bukowina uznawana jest za nieformalny hymn tej krainy.

Źródło. Wikipedia i www.swietokrzyskie.trwalel

