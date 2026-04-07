Ponidzie to obszar niemal całkowicie leżący na terenie Niecki Nidziańskiej. To kraina, słynąca z największych w Europie złóż gipsu, rezerwatów z unikalną roślinnością stepową, kolorowych lasów, przydrożnych figur i kapliczek, zabytków oraz słynących w świecie źródeł siarczano-słonych wód mineralnych. Swoim obszarem obejmuje m.in. miejscowości: Jędrzejów, Pińczów, Busko-Zdrój, Wiślica i Nowy Korczyn. Charakterystycznym elementem krajobrazu Ponidzia jest dolina rzeki Nidy z licznymi meandrami i starorzeczami, stanowiąca istotny korytarz ekologiczny oraz ostoję ptactwa wodno-błotnego.
Ponidzie SLOW. Są tu trzy parki krajobrazowe
- Szaniecki Park Krajobrazowy
Charakterystycznym elementem parku są liczne odsłonięcia gipsów, zwłaszcza wielko krystalicznych, widoczne głównie na terenie Płaskowyżu Szanieckiego.
- Kozubowski Park Krajobrazowy
Osobliwością parku jest występowanie w rezerwacie „polana Polichno” groszku panońskiego (jedyne stanowisko w Polsce) oraz największego gatunku w Polsce – jelonka rogacza.
- Nadnidziański Park Krajobrazowy – Meandry Nidy w gipsowej krainie
Charakterystycznym elementem krajobrazu Parku jest dolina rzeki Nidy – z licznymi meandrami i starorzeczami, stanowiąca ważny korytarz ekologiczny oraz ostoję ptactwa wodno-błotnego. Natomiast dobrze nasłonecznione zbocza gipsowych i wapiennych wzgórz zajmuje jedno z największych w kraju stanowisk roślinności kserotermicznej.
Ponidzie. Bocian czarny
Występuje w całej Polsce, lecz aby go zobaczyć trzeba mieć dużo szczęścia. Z reguły gniazda buduje na drzewach wewnątrz lasu i stroni od ludzi. Na Ponidziu zaobserwowano 8 gniazd bociana czarnego. W całym województwie świętokrzyskim jest ich ponad 30. Czarne bociany to duże ptaki. Ich rozpiętość skrzydeł waha się od 145 do 155 cm. Przylatują na początku kwietnia i odlatują na przełomie sierpnia i września.
Kolej Wąskotorowa. Atrakcja Ponidzia
Jedną z atrakcji turystycznych tego regionu jest Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa Ciuchcia Ponidzie
Hymn Ponidzia
Z Ponidziem związane jest życie i twórczość Wojciecha Belona, którego piosenka "Nuta z Ponidzia", wykonywana przez zespół Wolna Grupa Bukowina uznawana jest za nieformalny hymn tej krainy.
Źródło. Wikipedia
