Ponidzie to obszar niemal całkowicie leżący na terenie Niecki Nidziańskiej. To kraina, słynąca z największych w Europie złóż gipsu, rezerwatów z unikalną roślinnością stepową, kolorowych lasów, przydrożnych figur i kapliczek, zabytków oraz słynących w świecie źródeł siarczano-słonych wód mineralnych. Swoim obszarem obejmuje m.in. miejscowości: Jędrzejów, Pińczów, Busko-Zdrój, Wiślica i Nowy Korczyn. Charakterystycznym elementem krajobrazu Ponidzia jest dolina rzeki Nidy z licznymi meandrami i starorzeczami, stanowiąca istotny korytarz ekologiczny oraz ostoję ptactwa wodno-błotnego.

21

Ponidzie SLOW. Są tu trzy parki krajobrazowe

Szaniecki Park Krajobrazowy

Charakterystycznym elementem parku są liczne odsłonięcia gipsów, zwłaszcza wielko krystalicznych, widoczne głównie na terenie Płaskowyżu Szanieckiego.

Kozubowski Park Krajobrazowy

Osobliwością parku jest występowanie w rezerwacie „polana Polichno” groszku panońskiego (jedyne stanowisko w Polsce) oraz największego gatunku w Polsce – jelonka rogacza.

Nadnidziański Park Krajobrazowy – Meandry Nidy w gipsowej krainie

Charakterystycznym elementem krajobrazu Parku jest dolina rzeki Nidy – z licznymi meandrami i starorzeczami, stanowiąca ważny korytarz ekologiczny oraz ostoję ptactwa wodno-błotnego. Natomiast dobrze nasłonecznione zbocza gipsowych i wapiennych wzgórz zajmuje jedno z największych w kraju stanowisk roślinności kserotermicznej.

Ponidzie. Bocian czarny

Występuje w całej Polsce, lecz aby go zobaczyć trzeba mieć dużo szczęścia. Z reguły gniazda buduje na drzewach wewnątrz lasu i stroni od ludzi. Na Ponidziu zaobserwowano 8 gniazd bociana czarnego. W całym województwie świętokrzyskim jest ich ponad 30. Czarne bociany to duże ptaki. Ich rozpiętość skrzydeł waha się od 145 do 155 cm. Przylatują na początku kwietnia i odlatują na przełomie sierpnia i września.

Kolej Wąskotorowa. Atrakcja Ponidzia

Jedną z atrakcji turystycznych tego regionu jest Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa Ciuchcia Ponidzie

Hymn Ponidzia

Z Ponidziem związane jest życie i twórczość Wojciecha Belona, którego piosenka "Nuta z Ponidzia", wykonywana przez zespół Wolna Grupa Bukowina uznawana jest za nieformalny hymn tej krainy.

Źródło. Wikipedia i www.swietokrzyskie.trwalel

Polub nasz fanpage ESKA Starachowice News na Facebooku! Znajdziesz tam najświeższe informacje z Twojego miasta i okolicy