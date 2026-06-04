Smaki, tradycja i zabawa 21. Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny w Tokarni

Kiedy: Niedziela, 7 czerwca 2026 r., godz. 11.00 – 18.00

Niedziela, 7 czerwca 2026 r., godz. 11.00 – 18.00 Gdzie: Park Etnograficzny w Tokarni (Muzeum Wsi Kieleckiej)

Jeśli chcecie poczuć prawdziwą magię dawnej kieleckiej wsi, skosztować potraw, których smaku nie znajdziecie w żadnej miejskiej restauracji i zatańczyć tak, jak bawiono się przed laty – kierunek może być tylko jeden. W niedzielę, 7 czerwca, urokliwy skansen w Tokarni zamieni się w tętniące życiem, barwne serce świętokrzyskiej kultury i gościnności. To już 21. edycja legendarnego Jarmarku Agroturystycznego.

Co czeka na Was w programie?

Folklor z najwyższej półki. Na scenie zaprezentuje się śmietanka regionalnych artystów. Zobaczymy i usłyszymy tradycyjne pieśni i tańce w wykonaniu takich grup jak Królewiaczki, Zespół Ludowy Bolechowiczanie, a także Zespoły Pieśni i Tańca: Wincentowianie, Strawczynek oraz Piekoszowianie. Klimat dawnych jarmarków podkręcą energetyczne występy Kapeli Heńka z Małogoszcza oraz formacji Sukowianki znad Lubrzanki.

Na scenie zaprezentuje się śmietanka regionalnych artystów. Zobaczymy i usłyszymy tradycyjne pieśni i tańce w wykonaniu takich grup jak Królewiaczki, Zespół Ludowy Bolechowiczanie, a także Zespoły Pieśni i Tańca: Wincentowianie, Strawczynek oraz Piekoszowianie. Klimat dawnych jarmarków podkręcą energetyczne występy Kapeli Heńka z Małogoszcza oraz formacji Sukowianki znad Lubrzanki. Bitwa na smaki. Zapach świeżego chleba, tradycyjnych wędlin, miodów i regionalnych wypieków rozniesie się po całym skansenie. Wszystko za sprawą stoisk regionalnych ze swojskim jadłem oraz uwielbianej Giełdy Agroturystycznej „Swojskie Klimaty – Świętokrzyskie Smaki”. O godzinie 15.00 poznamy zwycięzców prestiżowego konkursu kulinarnego „Smaki Ziemi Świętokrzyskiej”, w którym Koła Gospodyń Wiejskich i lokalni producenci powalczą o miano najlepszego regionalnego specjału.

Zapach świeżego chleba, tradycyjnych wędlin, miodów i regionalnych wypieków rozniesie się po całym skansenie. Wszystko za sprawą stoisk regionalnych ze swojskim jadłem oraz uwielbianej Giełdy Agroturystycznej „Swojskie Klimaty – Świętokrzyskie Smaki”. O godzinie 15.00 poznamy zwycięzców prestiżowego konkursu kulinarnego „Smaki Ziemi Świętokrzyskiej”, w którym Koła Gospodyń Wiejskich i lokalni producenci powalczą o miano najlepszego regionalnego specjału. Wiejska potańcówka na dechach. Przygotujcie wygodne buty! W godzinach 16.00 – 18.00 odbędzie się tradycyjna potańcówka pod gołym niebem. Do tańca porwą Was żywiołowe, uwielbiane przez publiczność zespoły: Kapela Adaśki oraz Kapela Stąporkowska. Gwarantujemy, że nogi same rwą się do skakania!

Najbardziej soczysta niedziela w roku. XXVII Dzień Świętokrzyskiej Truskawki w Bielinach

Kiedy: Niedziela, 7 czerwca 2026 r., start od godz. 13.00

Niedziela, 7 czerwca 2026 r., start od godz. 13.00 Gdzie: Stadion sportowy w Bielinach (u stóp Gór Świętokrzyskich)

Czerwiec w Świętokrzyskiem pachnie... świeżo zerwanymi truskawkami! Jeśli chcecie spędzić niedzielę w najbardziej apetyczny z możliwych sposobów, koniecznie zaplanujcie wizytę w Bielinach. To właśnie ta gmina, słynąca z uprawy najsłodszych owoców w Polsce, już po raz 27. organizuje Dzień Świętokrzyskiej Truskawki. Szykujcie się na gigantyczną dawkę humoru, lokalnych smaków i muzycznych emocji!

Mistrzostwa w Szypułkowaniu – jedyne takie widowisko!Głównym punktem programu, który co roku elektryzuje publiczność, są XX Jubileuszowe Mistrzostwa w Szypułkowaniu Truskawek. To niezwykle widowiskowa i zacięta rywalizacja, w której liczy się każda sekunda i bezbłędna technika!

Godz. 13.00 – 13.30 Do walki staną najmłodsi w kategorii „KIDS” oraz amatorzy w kategorii open.

Godz. 15.30 – 16.40 Oficjalne rozpoczęcie imprezy połączone z widowiskowymi Mistrzostwami VIP (w których lokalni włodarze i zaproszeni goście udowodnią, jak radzą sobie z bielińskim „czerwonym złotem”).

Gwiazda wieczoru i atrakcje dodatkoweO godzinie 20.00 stadion w Bielinach zapłonie do czerwoności! Na scenę wkroczy legenda polskiej muzyki tanecznej – zespół Bayer Full. Ich największe hity bez wątpienia porwą do tańca tysiące zgromadzonych osób i będą idealnym, energetycznym finałem tego wyjątkowego dnia.

Trzy dni pełne energii Dni Jędrzejowa 2026 z Oskarem Cymsem i B.R.O

Kiedy: Piątek – Niedziela, 5–7 czerwca 2026 r.

Piątek – Niedziela, 5–7 czerwca 2026 r. Gdzie: Duża Scena przy Centrum Kultury w Jędrzejowie / Stadion KS Naprzód

Jeśli chcecie spędzić długi weekend na absolutnie najwyższych obrotach, Jędrzejów ma dla Was propozycję nie do odrzucenia. Burmistrz Miasta oraz Centrum Kultury przygotowali trzydniowy maraton imprezowy, który zaspokoi apetyty zarówno fanów sportu, miłośników tradycji, jak i poszukiwaczy nowoczesnych, radiowych brzmień. Przez cały weekend na uczestników czekać będzie także Wesołe Miasteczko oraz tętniąca zapachami strefa food trucków.

Piątek, 5 czerwca: Tradycja zderza się z klubowym bitemŚwiętowanie na dobre rozpocznie się w piątkowy wieczór i będzie to idealny pomost między folklorem a nowoczesnością:

Godz. 18.00 – „Nuta od Jędrzejowa” Scenę przejmą lokalne i zaproszone kapele ludowe pod hasłem „Niechaj nie zanika, ludowa muzyka!”. Do tańca i tupania zagrają: Kapela Rodzinna Całków, Kapela Edwarda Goli, Kapela „Małopolanie” Kazimierza Lędźwy, Kapela Wyczyńskiego, ZPiT „Mały Jędrzejów” oraz gościnnie Nierodzinna Kapela Ostrowskich.

Scenę przejmą lokalne i zaproszone kapele ludowe pod hasłem „Niechaj nie zanika, ludowa muzyka!”. Do tańca i tupania zagrają: Kapela Rodzinna Całków, Kapela Edwarda Goli, Kapela „Małopolanie” Kazimierza Lędźwy, Kapela Wyczyńskiego, ZPiT „Mały Jędrzejów” oraz gościnnie Nierodzinna Kapela Ostrowskich. Godz. 22.00 – Dyskoteka pod Gwiazdami. Tuż po ludowych klimatach, Duża Scena przy CK zamieni się w wielki klub pod gołym niebem. Najlepsze imprezowe numery zaserwują DJ Mike F oraz Dev J.

Sobota, 6 czerwca: Rodzinny festyn, rapowe show i nocna zabawaSobota to dzień, w którym energia Jędrzejowa sięgnie zenitu. Od rana do nocy miasto będzie tętnić życiem:

Na Sportowo (od godz. 9.00) Emocje na stadionie KS Naprzód, gdzie najmłodsi (rocznik 2017 i młodsi) powalczą o prestiżowy Puchar Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

Godz. 15.00 – Wielki Festyn Rodzinny Popołudnie pełne uśmiechu, animacji i popisów artystycznych. Na scenie zaprezentują się m.in. podopieczni Ogniska Caritas, Fabryki Muzyki, Formacja Taneczna „EKS-TREM”, Szkoła Tańca La Malanga, Zespoły Taneczne „Kaprys” i Parada oraz młode talenty z Małej Akademii Śpiewu i finaliści XXXIII PPPA.

Godz. 21.00 – Koncert Gwiazdy B.R.O : Wieczorny ogień! Jeden z najpopularniejszych raperów i producentów w kraju, twórca megahitu „Jeszcze będzie pięknie”, rozbuja jędrzejowską publiczność.

: Wieczorny ogień! Jeden z najpopularniejszych raperów i producentów w kraju, twórca megahitu „Jeszcze będzie pięknie”, rozbuja jędrzejowską publiczność. Godz. 22.00 – Dyskoteka pod Gwiazdami (część II) Jeśli po koncercie wciąż będzie Wam mało, sobotnią noc do białego rana rozkręcą DJ Asip oraz DJ Korrdi.

Niedziela, 7 czerwca: Ryk silników, bieg uliczny i Wielki Finał!Niedziela to kumulacja widowiskowych wydarzeń dla oka, ucha i... kondycji:

Godz. 12.00 – VIII Bieg Lisów Sportowe serce Jędrzejowa zabije mocniej podczas oficjalnego Jędrzejowskiego Biegu Ulicznego im. Kazimierza Mazurkiewicza.

Godz. 13.20 – Parada Motocyklowa . Coś dla fanów motoryzacji! Z parkingu przy Kauflandzie ruszy potężna, widowiskowa parada maszyn, która przejedzie ulicami miasta przy głośnym akompaniamencie setek koni mechanicznych.

. Coś dla fanów motoryzacji! Z parkingu przy Kauflandzie ruszy potężna, widowiskowa parada maszyn, która przejedzie ulicami miasta przy głośnym akompaniamencie setek koni mechanicznych. Od godz. 17.00 – Dzień Koncertowy i Gwiazda Wieczoru . Muzyczne odliczanie do finału rozpoczną świetne zespoły supportujące: The Kumpels, Fabryka BZU oraz Magdalena Paradziej.

. Muzyczne odliczanie do finału rozpoczną świetne zespoły supportujące: The Kumpels, Fabryka BZU oraz Magdalena Paradziej. Finałowy Koncert. Kulminacyjnym punktem całych Dni Jędrzejowa będzie występ Oskara Cymsa! Artysta, którego przeboje podbijają listy radiowe w całym kraju, zapewni magiczne, pełne emocji i wspólnego śpiewania zamknięcie tego niesamowitego długiego weekendu.

Rycerze, rabusie i nocne zmory. Magiczna sobota w Zamku Krzyżtopór w Ujeździe

Kiedy: Sobota, 6 czerwca 2026 r.

Sobota, 6 czerwca 2026 r. Edycja dzienna: godz. 13.00 – 18.00

godz. 13.00 – 18.00 Edycja nocna: od godz. 20.00 (start zwiedzania: 21.30)

od godz. 20.00 (start zwiedzania: 21.30) Gdzie: Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (gm. Iwaniska)

Jeżeli w długi weekend czerwcowy szukacie prawdziwej, historycznej przygody z domieszką magii i gęsiej skórki, Wasze kroki muszą skierować się w stronę majestatycznych ruin Zamku Krzyżtopór. Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska, Marek Staniek, wraz z Instytucją Kultury Zamek Krzyżtopór zapraszają na wyjątkowe wydarzenie „Rycerze kontra Rabusie”. Ten monumentalny XVII-wieczny zamek stanie się tłem dla opowieści płaszcza i szpady, które porwą zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Część I: Historyczna przygoda w świetle dnia (13.00 – 18.00)W sobotnie popołudnie mury zamku zatętnią życiem dawnych epok. Na dziedzińcach i w labiryntach korytarzy rozegra się prawdziwy spektakl.

Pokazy walk i fechtunku. Zobaczycie widowiskowe starcia z użyciem różnych rodzajów broni białej. Szczęk stali i okrzyki bojowe gwarantowane!

Zobaczycie widowiskowe starcia z użyciem różnych rodzajów broni białej. Szczęk stali i okrzyki bojowe gwarantowane! Od procy do artylerii. Fascynująca lekcja żywej historii, podczas której prześledzicie ewolucję broni miotającej i palnej. Specjalne pokazy dadzą Wam poczucie potęgi dawnych fortyfikacji.

Fascynująca lekcja żywej historii, podczas której prześledzicie ewolucję broni miotającej i palnej. Specjalne pokazy dadzą Wam poczucie potęgi dawnych fortyfikacji. Historia filmowa – Kmicic. Gratka dla miłośników kina i literatury Henryka Sienkiewicza. Wplecione w program nawiązania do legendarnej postaci pozwolą Wam poczuć się jak na planie filmowym.

Gratka dla miłośników kina i literatury Henryka Sienkiewicza. Wplecione w program nawiązania do legendarnej postaci pozwolą Wam poczuć się jak na planie filmowym. Gra terenowa „Rycerze i Rabusie” oraz konkursy. Dzieci i dorośli będą mogli wziąć udział w emocjonujących grach oraz zręcznościowych zabawach z nagrodami. To idealny sposób na aktywne poznanie zamkowych tajemnic!

Część II: Rycerze kontra Rabusie Nocą… (od 20.00)Gdy nad Ujazdem zajdzie słońce, Krzyżtopór ujawni swoje zupełnie nowe, mistyczne oblicze. Od godziny 20.00 na zamku zapłoną oficjalne ogniska (warto zabrać własny prowiant oraz kocyk, by posiedzieć pod rozgwieżdżonym niebem), a o 21.30 rozpocznie się wydarzenie, które zapamiętacie na długo.

Czeka na Was niesamowite, fabularyzowane nocne zwiedzanie w blasku iluminacji świetlnej i przy pochodniach. Przewodnicy i aktorzy przeprowadzą Was przez najciemniejsze zakamarki zamku, w których ożyją legendy i mroczne opowieści:

Biała Dama – prawda czy fałsz? Przekonacie się, czy w ruinach rzeczywiście straszy najsłynniejszy zamkowy duch.

Przekonacie się, czy w ruinach rzeczywiście straszy najsłynniejszy zamkowy duch. Teatralne widowiska. Zobaczycie intrygujący taniec inspirowany Upiorem w Operze, weźmiecie udział w emocjonującej Rycerskiej Zwadzie o Basieńkę, a na koniec... spotkacie samego Draculę w Krzyżtoporze!

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Ruszaj śladami Koziołka Matołka. 24. Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie

Kiedy: Niedziela, 7 czerwca 2026 r., godz. 13.00 – 19.00

Niedziela, 7 czerwca 2026 r., godz. 13.00 – 19.00 Gdzie: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie Wstęp: Wolny!

Gdzie jeśli nie do Pacanowa? W niedzielę, 7 czerwca, całe miasteczko zamieni się w najprawdziwszą, baśniową krainę. Europejskie Centrum Bajki zaprasza na 24. edycję legendarnego Festiwalu Kultury Dziecięcej. Jeśli chcecie podarować swoim pociechom dzień pełen uśmiechu, magii, teatru i kreatywnych wyzwań – ten adres to absolutny „must-have” na Waszej weekendowej mapie!

Scena pełna magii, spektakli i muzykiOd samego południa festiwalowa scena będzie tętnić niesamowitą energią. Program widowisk i koncertów zachwyci nie tylko maluchy, ale i dorosłych:

Godz. 13.00 – Bajkowy Korowód: Oficjalne, niezwykle barwne i głośne otwarcie festiwalu, które przejdzie ulicami Pacanowa.

Godz. 14.00 – Spektakl „Teo, Przyjazny Dinozaur”: Fantastyczne przedstawienie w wykonaniu uwielbianego Teatru Lufcik na korbkę.

Godz. 15.00 – 93. urodziny Koziołka Matołka. Świętowanie rocznicy narodzin najsłynniejszego polskiego podróżnika z kozią bródką! Szykujcie się na wspólne życzenia i moc niespodzianek.

Godz. 16.00 – Koncert Centrum Uśmiechu. Energetyczne show muzyczne, przy którym żadne dziecko nie usiedzi w miejscu. Gwiazdy dziecięcej estrady porwą wszystkich do wspólnego skakania.

Godz. 17.00 – Spektakl „Odyseja narciarska”. Widowiskowe, pełne humoru i zręcznościowych popisów show w wykonaniu The Trick Brothers.

Godz. 18.00 – „Wesoły Cyrk Pana Pedro”. Drugie tego dnia, niezapomniane spotkanie z aktorami Teatru Lufcik na korbkę, które zamknie sceniczne występy.

Festiwalowy zawrót głowy. Magia, gwiazdy i Eska Summer CityPomiędzy spektaklami na dzieci czekać będą wyjątkowi goście oraz masa nowoczesnych atrakcji:

O magiczne i widowiskowe pokazy iluzji zadba niesamowity Marek Polak.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie młody i utalentowany wokalista Gabriel Kuliberda, znany z programu Mam Talent!.

W godzinach 15.30 – 17.30 na miejscu zaparkuje legendarna, pełna gadżetów i pozytywnej energii strefa Eska Summer City, która podkręci wakacyjną atmosferę.

Dlaczego warto? Festiwal w Pacanowie to jedno z najpiękniejszych i najbardziej angażujących wydarzeń dla dzieci w Polsce. Połączenie teatru na żywo, spotkań z bajkowymi postaciami oraz możliwości własnoręcznego stworzenia pamiątek sprawia, że to idealny, rodzinny przepis na cudowną, czerwcową niedzielę.

Podróż machiną czasu. Długi Weekend na Zamku w Chęcinach

Kiedy: Czwartek – Sobota, 4–6 czerwca 2026 r.

Czwartek – Sobota, 4–6 czerwca 2026 r. Gdzie: Zamek Królewski w Chęcinach

Zamek Królewski w Chęcinach Atrakcje: W cenie biletu wstępu do warowni!

Jeśli chcecie stanąć oko w oko z historią, poczuć klimat średniowiecza i zobaczyć jedną z najsłynniejszych polskich warowni w iście królewskiej odsłonie, w dniach 4–6 czerwca musicie odwiedzić Chęciny. Majestatyczny Zamek Królewski przygotował cykl tematycznych dni, które sprawią, że zwykłe zwiedzanie zamkowych murów zamieni się w interaktywną, pełną magii przygodę dla całej rodziny. Każdy dzień długiego weekendu to zupełnie inna podróż w czasie.

Czwartek, 4 czerwca (godz. 14.00 – 18.00) – Piknik KrólewskiDługi czerwcowy weekend rozpocznie się z wielkim przytupem i iście dworskim ceremoniałem. Na zamkowym dziedzińcu zagości Piknik Królewski. To idealna okazja, by podejrzeć, jak wyglądało życie codzienne na dawnym królewskim dworze, posłuchać opowieści o obyczajach rycerskich i poczuć się jak gość na uczcie u samego króla Władysława Łokietka.

Piątek, 5 czerwca (godz. 11.00 – 15.00) – Skryba na ZamkuW piątek przeniesiecie się do świata, w którym nie znano smartfonów, a każde słowo wymagało niezwykłej precyzji i kunsztu. Podczas wydarzenia „Skryba na Zamku” dowiecie się, jak dawniej powstawały księgi i dokumenty. Chętni będą mogli spróbować swoich sił w trudnej sztuce kaligrafii, pisząc gęsim piórem i tradycyjnym atramentem. To genialna, żywa lekcja historii, która zachwyci zwłaszcza młodzież.

Sobota, 6 czerwca (godz. 11.00 – 15.00) – Legendy ŚwiętokrzyskieSobotnie przedpołudnie upłynie pod znakiem magii, podań i tajemniczych opowieści. Region świętokrzyski skrywa setki niesamowitych historii, a zamek w Chęcinach ma ich całą masę – od skarbów ukrytych w lochach po ducha królowej Bony. Wydarzenie „Legendy Świętokrzyskie” pozwoli Wam zgłębić te najbardziej fascynujące i mrożące krew w żyłach opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Jak zaplanować długi weekend w Świętokrzyskiem?

Województwo świętokrzyskie udowadnia, że jest absolutnym liderem, jeśli chodzi o organizację czasu wolnego. Aby wyciągnąć z tego weekendu jak najwięcej, warto połączyć te atrakcje w idealną trasę:

W czwartek lub piątek wybierzcie się na Zamek w Chęcinach i połączcie to z wieczorną zabawą na Dniach Jędrzejowa.

wybierzcie się na Zamek w Chęcinach i połączcie to z wieczorną zabawą na Dniach Jędrzejowa. Sobotnie popołudnie i noc spędźcie w magicznym Zamku Krzyżtopór.

spędźcie w magicznym Zamku Krzyżtopór. W niedzielę postawcie na smaki i tradycję w Tokarni, truskawkowe szaleństwo w Bielinach lub podarujcie dzieciom niezapomniany dzień w bajkowym Pacanowie.

Jedno jest pewne – w ten długi weekend w Świętokrzyskiem nuda Wam nie grozi! Którą atrakcję wybieracie jako pierwszą?