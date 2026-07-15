Nowe miejsce na mapie Starachowic podbija serca rodzin. Tu dzieci nie chcą wracać do domu!

Od 1 czerwca 2026 roku mieszkańcy Starachowic i okolic mogą korzystać z nowego miejsca stworzonego z myślą o dzieciach, młodzieży, rodzinach oraz grupach zorganizowanych.

Epicentrum Park Rozrywki, mieszczący się przy ul. Składowej 33B, oferuje 2500 m² przestrzeni wypełnionej atrakcjami dla osób w każdym wieku.

Autor: Archiwum prywatne

Autor: Archiwum prywatne

Na odwiedzających czekają trampoliny, rozbudowany małpi gaj, strefa malucha, interaktywne strefy zabawy, gry zręcznościowe, cymbergaje, piłkarzyki, strefa gamingowa oraz miejsca do budowania kreatywnych konstrukcji z klocków. To propozycja zarówno dla najmłodszych, jak i starszych dzieci, młodzieży oraz dorosłych, którzy chcą aktywnie spędzić czas.

Autor: Archiwum prywatne

Twórcy Epicentrum podkreślają, że jest to miejsce, które łączy pokolenia. Rodzice mogą wspólnie bawić się z dziećmi, dziadkowie towarzyszyć wnukom, a nastolatkowie spędzać czas nie tylko z rówieśnikami, ale także z rodziną. Wszystko po to, by wspólna zabawa stała się okazją do budowania relacji i aktywnego wypoczynku.

Autor: Archiwum prywatne

Epicentrum Park Rozrywki sprawdzi się również jako miejsce na rodzinne wyjście czy spotkanie ze znajomymi. Osoby, które potrzebują chwili odpoczynku, mogą skorzystać z komfortowej poczekalni oraz Cafe Bistro. To przestrzeń, w której można napić się kawy, zjeść coś smacznego i spokojnie obserwować bawiących się uczestników.

Jedną z najchętniej wybieranych propozycji są urodziny oraz imprezy okolicznościowe. Organizatorzy przygotowują przyjęcia dla dzieci w przestrzeni pełnej atrakcji i ruchu. To wygodne rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą zapewnić swoim pociechom wyjątkowe świętowanie bez konieczności organizowania atrakcji we własnym zakresie czy późniejszego sprzątania.

Autor: Archiwum prywatne

Z oferty korzystają również szkoły, przedszkola i inne grupy zorganizowane. Wizyta w Epicentrum może być ciekawą alternatywą dla tradycyjnych wycieczek lub zajęć integracyjnych. Dzieci i młodzież mają okazję aktywnie spędzić czas, rozwijać współpracę i dobrze się bawić, a opiekunowie mogą liczyć na przestrzeń przystosowaną do przyjęcia większych grup.

Autor: Archiwum prywatne

Autor: Archiwum prywatne

Duży nacisk położono także na bezpieczeństwo. We wszystkich strefach zabawy obowiązuje korzystanie ze skarpetek antypoślizgowych, a atrakcje zostały przygotowane tak, aby zapewnić uczestnikom komfort i bezpieczną zabawę zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Autor: Archiwum prywatne

Godziny otwarcia Epicentrum Parku Rozrywki:

poniedziałek–czwartek: 11:00–19:00

piątek i sobota: 10:00–20:00

niedziela: 10:00–19:00

Epicentrum Park Rozrywki to miejsce dla wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić czas – niezależnie od wieku i pogody. To propozycja dla rodzin z dziećmi, młodzieży, dziadków z wnukami, grup szkolnych oraz każdego, kto szuka ciekawego pomysłu na wolne popołudnie lub weekend.

Autor: Archiwum prywatne

Epicentrum Park Rozrywki

📍 Starachowice, ul. Składowa 33B

📞 Recepcja i rezerwacje: 505 805 312

Więcej informacji, aktualny cennik oraz szczegóły oferty dostępne są na stronie internetowej epicentrumparkrozrywki.pl.