Nowe miejsce na mapie Starachowic podbija serca rodzin. Tu dzieci nie chcą wracać do domu!

2026-07-15 13:37 Materiał sponsorowany

Szukasz miejsca, w którym dzieci będą mogły się wyszaleć, a dorośli odpocząć przy kawie? W Starachowicach działa nowoczesny park rozrywki, który przyciąga całe rodziny, grupy szkolne i wszystkich miłośników aktywnego spędzania czasu. Epicentrum Park Rozrywki to aż 2500 m² atrakcji dostępnych przez cały rok – niezależnie od pogody.

Dzieci skaczą na trampolinach w nowoczesnym parku rozrywki. O atrakcjach w Starachowicach przeczytasz na Eska Starachowice.
Autor: Archiwum prywatne

Od 1 czerwca 2026 roku mieszkańcy Starachowic i okolic mogą korzystać z nowego miejsca stworzonego z myślą o dzieciach, młodzieży, rodzinach oraz grupach zorganizowanych.

Epicentrum Park Rozrywki, mieszczący się przy ul. Składowej 33B, oferuje 2500 m² przestrzeni wypełnionej atrakcjami dla osób w każdym wieku.

Nowe miejsce na mapie Starachowic podbija serca rodzin. Tu dzieci nie chcą wracać do domu!
Autor: Archiwum prywatne
Nowe miejsce na mapie Starachowic podbija serca rodzin. Tu dzieci nie chcą wracać do domu!
Autor: Archiwum prywatne

Na odwiedzających czekają trampoliny, rozbudowany małpi gaj, strefa malucha, interaktywne strefy zabawy, gry zręcznościowe, cymbergaje, piłkarzyki, strefa gamingowa oraz miejsca do budowania kreatywnych konstrukcji z klocków. To propozycja zarówno dla najmłodszych, jak i starszych dzieci, młodzieży oraz dorosłych, którzy chcą aktywnie spędzić czas.

Nowe miejsce na mapie Starachowic podbija serca rodzin. Tu dzieci nie chcą wracać do domu!
Autor: Archiwum prywatne

Twórcy Epicentrum podkreślają, że jest to miejsce, które łączy pokolenia. Rodzice mogą wspólnie bawić się z dziećmi, dziadkowie towarzyszyć wnukom, a nastolatkowie spędzać czas nie tylko z rówieśnikami, ale także z rodziną. Wszystko po to, by wspólna zabawa stała się okazją do budowania relacji i aktywnego wypoczynku.

Nowe miejsce na mapie Starachowic podbija serca rodzin. Tu dzieci nie chcą wracać do domu!
Autor: Archiwum prywatne

Epicentrum Park Rozrywki sprawdzi się również jako miejsce na rodzinne wyjście czy spotkanie ze znajomymi. Osoby, które potrzebują chwili odpoczynku, mogą skorzystać z komfortowej poczekalni oraz Cafe Bistro. To przestrzeń, w której można napić się kawy, zjeść coś smacznego i spokojnie obserwować bawiących się uczestników.

Jedną z najchętniej wybieranych propozycji są urodziny oraz imprezy okolicznościowe. Organizatorzy przygotowują przyjęcia dla dzieci w przestrzeni pełnej atrakcji i ruchu. To wygodne rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą zapewnić swoim pociechom wyjątkowe świętowanie bez konieczności organizowania atrakcji we własnym zakresie czy późniejszego sprzątania.

Nowe miejsce na mapie Starachowic podbija serca rodzin. Tu dzieci nie chcą wracać do domu!
Autor: Archiwum prywatne

Z oferty korzystają również szkoły, przedszkola i inne grupy zorganizowane. Wizyta w Epicentrum może być ciekawą alternatywą dla tradycyjnych wycieczek lub zajęć integracyjnych. Dzieci i młodzież mają okazję aktywnie spędzić czas, rozwijać współpracę i dobrze się bawić, a opiekunowie mogą liczyć na przestrzeń przystosowaną do przyjęcia większych grup.

Nowe miejsce na mapie Starachowic podbija serca rodzin. Tu dzieci nie chcą wracać do domu!
Autor: Archiwum prywatne
Nowe miejsce na mapie Starachowic podbija serca rodzin. Tu dzieci nie chcą wracać do domu!
Autor: Archiwum prywatne

Duży nacisk położono także na bezpieczeństwo. We wszystkich strefach zabawy obowiązuje korzystanie ze skarpetek antypoślizgowych, a atrakcje zostały przygotowane tak, aby zapewnić uczestnikom komfort i bezpieczną zabawę zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Nowe miejsce na mapie Starachowic podbija serca rodzin. Tu dzieci nie chcą wracać do domu!
Autor: Archiwum prywatne

Godziny otwarcia Epicentrum Parku Rozrywki:

  • poniedziałek–czwartek: 11:00–19:00
  • piątek i sobota: 10:00–20:00
  • niedziela: 10:00–19:00

Epicentrum Park Rozrywki to miejsce dla wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić czas – niezależnie od wieku i pogody. To propozycja dla rodzin z dziećmi, młodzieży, dziadków z wnukami, grup szkolnych oraz każdego, kto szuka ciekawego pomysłu na wolne popołudnie lub weekend.

Nowe miejsce na mapie Starachowic podbija serca rodzin. Tu dzieci nie chcą wracać do domu!
Autor: Archiwum prywatne

Epicentrum Park Rozrywki

📍 Starachowice, ul. Składowa 33B

📞 Recepcja i rezerwacje: 505 805 312

Więcej informacji, aktualny cennik oraz szczegóły oferty dostępne są na stronie internetowej epicentrumparkrozrywki.pl.

Nowe miejsce na mapie Starachowic podbija serca rodzin. Tu dzieci nie chcą wracać do domu!
Autor: Archiwum prywatne