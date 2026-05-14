Bronocice

Bronocice - to wieś w położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim. W wieku XIX opisano Bronocice jako wieś, nad rzeką Nidzicą, w powiecie pińczowskim, gminie Drożejowice, parafii Skalbmierz. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku liczba ludności we wsi Bronocice to 70 z czego 47,1% mieszkańców stanowią kobiety, a 52,9% ludności to mężczyźni.

Bronocice. Niesamowite wykopalisko

Na terenie Bronocic odkryto pozostałości po pradawnej osadzie z okresu kultury pucharów lejkowatych, datowanej na okres 3770–3540 lat p.n.e. Szczególnie ważne okazało się odkrycie wazy z Bronocic, sprzed ponad 5500 lat, z wizerunkiem czterokołowego wozu. Waza została odkryta w 1976.

Waza z Bronocic. Ile ma lat?

Waza z Bronocic to ceramiczna waza z rysunkiem interpretowanym jako najstarszy znany dowód używania pojazdu kołowego. Jej wiek szacuje się za pomocą datowania radiowęglowego na 3635–3370 p.n.e. i zaliczana jest do kultury pucharów lejkowatych. Obecnie przechowywana w Muzeum Archeologicznym w Krakowie (zwiedzającym udostępniona jest jedynie kopia).

Zdjęcia. Waza z Bronocic

Świętokrzyskie ojczyzną koła?

Do początku lat 90-tych XX w. za ojczyznę koła uważano Mezopotamię, jednak datowanie szczątków jednej z waz znalezionych w Bronocicach, a później innych odkryć w tej części Europy powoli podważają tę teorię. Otóż owa waza z Bronocic, gliniane naczynie o średnicy 26 centymetrów, ma na sobie ornament, będący najstarszym, jednoznacznym dowodem używania pojazdu kołowego, który do tej pory został odkryty na świecie, a pochodzi sprzed 5,5 tysiąca lat (3550 p.n.e.) i jest o 200-300 lat starsze od podobnych odkryć w Syrii i Mezopotamii! Mimo jednak, że tak niesamowite odkrycie pochodzi z terenu Polski, praktycznie nie jest ono znane w kręgach pozaarcheologicznych - czytamy na stronie Buduj z Głową.

Waza z Bronoicic. Ma ponad 5,5 tysiaca lat

Co zobaczymy na wazie z Bronocic?

Ornament przedstawia symbolicznie najważniejsze elementy prehistorycznego środowiska przetworzonego przez człowieka. Najistotniejszą częścią dekoracji jest 5 szczątkowych wizerunków przypominających wóz. Przedstawiają one czterokołowy pojazd z dyszlem dla zwierząt pociągowych. Linie łączące koła prawdopodobnie reprezentują osie. Koło pośrodku być może symbolizuje pojemnik na zbiory.

Wizerunek na wazie jest najstarszym znanym wyobrażeniem pojazdu kołowego na świecie. Dowodzi, że pojazdy kołowe były znane w Europie Środkowej już w IV tysiącleciu p.n.e.

Bronocice. Rys historyczny

W wieku XIX opisano Bronocice, jako wieś, nad rzeką Nidzicą, w powiecie pińczowskim, gminie Drożejowice, parafii Skalbmierz.

Według spisu miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z roku 1827 w Bronocicach było 29 domów, 197 mieszkańców, a także młyn wodny, od Skalbmierza odległe wiorst 3, od Pińczowa wiorst 21, od Działoszyc wiorst 3, od rzeki Nidy wiorst 21.

Spis z roku 1880 pokazał rozległości 359 mórg. Wieś graniczyła z Podgajam, Szczotkowicami, Prokocicami, Szarbiją, Rosiejowem i Dziekanowicami.

źródło.Wikipedia, Polska w Liczbach, Buduj z Głową, Wirtualne Muzea Małopolski

