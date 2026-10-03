Ta wieś w woj. świętokrzyskim zachwyca rezydencją magnatów. Nazywają ją Perłą Świętokrzyskiego! [GALERIA]

Dlaczego akurat Chroberz i dlaczego Ponidzie to ukryty skarb?

Ponidzie bywa nazywane jednym z najbardziej malowniczych i sielskich regionów Polski. Słynie z meandrującej, spokojnej rzeki Nidy, słonecznych wzgórz kserotermicznych i unikalnej przyrody. W samym sercu tego krajobrazu leży Chroberz – mała miejscowość w gminie Złota, która od wieków przyciągała wielkie postacie z kart historii.

Tradycja głosi, że nazwę wsi nadano na cześć Bolesława Chrobrego, który wracając z wyprawy kijowskiej miał założyć tu obronny gród i parafię. Przez stulecia zatrzymywali się tu polscy władcy – od Leszka Białego i Bolesława Wstydliwego, po Kazimierza Wielkiego, który w Chrobrzu leczył rany po niefortunnym polowaniu.

(Wystarczy spojrzeć na te krajobrazy – zobacz zdjęcia w naszej galerii poniżej!)

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Rezydencja magnatów i wielka historia. Pałac Wielopolskich

Największą dumą miejscowości jest późnoklasycystyczny Pałac Wielopolskich, wzniesiony w latach 1857–1860. Jego fundatorem był margrabia Aleksander Wielopolski, XIII ordynat pińczowski, zaś projekt stworzył wybitny włoski architekt Henryk Marconi.

Rezydencję zbudowano z niezwykłym rozmachem, m.in. po to, by pomieścić imponujący księgozbiór Ordynacji Pińczowskiej oraz cenną kolekcję dzieł sztuki i archiwaliów przejętą od Konstantego Świdzińskiego. Pałacowe wnętrza – sala balowa z drewnianym sufitowym kasetonem, dawna jadalnia, kaplica czy gabinet margrabiego – zachowały swój dawny czar. To właśnie w tutejszej sali balowej kręcono słynną scenę balu w Odolanach do filmu „Przedwiośnie” w reżyserii Filipa Bajona.

Pałac był także świadkiem burzliwych wydarzeń narodowych: w trakcie powstania styczniowego w 1863 roku stacjonowały tu oddziały dyktatora Mariana Langiewicza.

Pałac otacza urokliwy park w stylu angielskim o powierzchni ponad 7 hektarów. Spacerując alejkami, można podziwiać pomnikowe okazy drzew, takie jak platan klonolistny, stuletnie miłorzęby japońskie i lipy, a także zabytkową kaplicę dworską zaprojektowaną przez Marconiego

Co zobaczyć w Chrobrzu podczas weekendowego wyjazdu?

Chroberz to idealna propozycja na jednodniowy lub weekendowy wypad poza miasto. Oto najważniejsze punkty wycieczki:

Pałac Wielopolskich i Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego : W pałacu mieści się muzeum, w którym obejrzysz m.in. ekspozycje archeologiczne, wystawy poświęcone kulturze rolnej oraz pamiątki po rodzie Wielopolskich.

: W pałacu mieści się muzeum, w którym obejrzysz m.in. ekspozycje archeologiczne, wystawy poświęcone kulturze rolnej oraz pamiątki po rodzie Wielopolskich. XVI-wieczny kościół pw. Wniebowzięcia NMP: Ufundowana przez wojewodę Stanisława Tarnowskiego świątynia skrywa wyjątkowe sklepienia sieciowe (wzorowane na praskiej katedrze św. Wita) oraz renesansowe nagrobki dłuta warsztatu Jana Michałowicza z Urzędowa.

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Przystań kajakowa nad Nidą: Nowoczesna, bezpłatna przystań turystyczno-rekreacyjna oferuje miejsca piknikowe, plac zabaw oraz pole biwakowe. To wymarzone miejsce do rozpoczęcia spływu kajakowego po spokojnych meandrach Nidy (np. na popularnych trasach do Nieprowic czy Wiślicy).

Chroberz zachwyca wyjątkową atmosferą, w której wielka historia rodu Wielopolskich spotyka się z malowniczą przyrodą Ponidzia.