Gdzie szukać historycznych przystanków?

Nowa ekspozycja plenerowa nie jest przypadkowa. Tablice zostały ulokowane w punktach, które łączą codzienne życie mieszkańców z historycznym szlakiem kolejowym:

Skwer pomiędzy Galardią a McDonald’s (ul. Wyszyńskiego) – to tutaj powstaje przyszły Skwer Kolejarzy, który ma przypominać o tradycjach branży w naszym mieście. Plac przed dworcem Starachowice Wschodnie (ul. Kolejowa) – w miejscu, gdzie historia styka się z nowoczesną komunikacją. Parking przy Muzeum Przyrody i Techniki (ul. Marszałka Piłsudskiego 95) – tuż obok serca dawnego przemysłu

Dlaczego warto się zatrzymać? Ciekawostki, o których mogłeś nie wiedzieć

Starachowicka wąskotorówka to nie tylko „pociąg retro”. To fascynująca historia techniki i... kryminalna zagadka w tle. Oto kilka faktów, które znajdziesz w źródłach.

Przemysłowy gigant. System o rozstawie toru 750 mm powstał na początku XX wieku, by łączyć Wielki Piec z kopalniami rudy żelaza i lasami Puszczy Iłżeckiej. Był niezbędny do transportu drewna i surowców.

Zaginione kilometry. Czy wiesz, że obecnie trasa jest podzielona na dwa odcinki (Starachowice–Lipie oraz Iłża–Marcule), ponieważ ok. 4 km torowiska zostało rozkradzione w latach 1998–2004?.

Unikat na skalę kraju. Tabor kolejki obejmuje wagon z rampą dla wózków inwalidzkich, co jest rzadkością w polskim muzealnictwie wąskotorowym.

Tabor kolejki obejmuje wagon z rampą dla wózków inwalidzkich, co jest rzadkością w polskim muzealnictwie wąskotorowym. Zabytek pod ochroną. Już w 1995 roku cała linia została wpisana do rejestru zabytków, co potwierdza jej ogromną wartość historyczną

Wielki powrót coraz bliżej?

Pojawienie się tablic to tylko wstęp do większych zmian. W lutym 2026 roku władze powiatu podpisały umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej, która ma doprowadzić do pełnej rewitalizacji linii łączącej Starachowice z Iłżą. Planowana modernizacja obejmuje m.in. remonty torowisk i przejazdów kolejowych, co w przyszłości pozwoli znów cieszyć się pełną, blisko 20-kilometrową trasą.

Muzealne eksponaty w małym muzeum Starachowickiej Kolejki

W mini-muzeum Starachowickiej Kolei Wąskotorowej, zlokalizowanym przy stacji początkowej w Starachowicach, zgromadzono przedmioty dokumentujące bogatą historię tej linii.Do najważniejszych kategorii eksponatów znajdujących się w muzeum należą:

Uniformy kolejowe – dawne stroje służbowe pracowników kolei.

– dawne stroje służbowe pracowników kolei. Narzędzia – sprzęty wykorzystywane przy obsłudze i konserwacji linii.

– sprzęty wykorzystywane przy obsłudze i konserwacji linii. Stare bilety – dokumentujące ruch pasażerski, który tętnił tu przez dziesięciolecia.

– dokumentujące ruch pasażerski, który tętnił tu przez dziesięciolecia. Archiwalne fotografie – zdjęcia przedstawiające kolejkę w czasach, gdy stanowiła ona kręgosłup lokalnego przemysłu i łączyła Wielki Piec z kopalniami oraz lasami Puszczy Iłżeckiej.

Oprócz mniejszych eksponatów zgromadzonych w budynku, „żywym muzeum” jest sam zabytkowy tabor, którym dysponuje Powiat Starachowicki. W jego skład wchodzą: