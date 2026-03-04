Gdzie szukać historycznych przystanków?
Nowa ekspozycja plenerowa nie jest przypadkowa. Tablice zostały ulokowane w punktach, które łączą codzienne życie mieszkańców z historycznym szlakiem kolejowym:
- Skwer pomiędzy Galardią a McDonald’s (ul. Wyszyńskiego) – to tutaj powstaje przyszły Skwer Kolejarzy, który ma przypominać o tradycjach branży w naszym mieście.
- Plac przed dworcem Starachowice Wschodnie (ul. Kolejowa) – w miejscu, gdzie historia styka się z nowoczesną komunikacją.
- Parking przy Muzeum Przyrody i Techniki (ul. Marszałka Piłsudskiego 95) – tuż obok serca dawnego przemysłu
Dlaczego warto się zatrzymać? Ciekawostki, o których mogłeś nie wiedzieć
Starachowicka wąskotorówka to nie tylko „pociąg retro”. To fascynująca historia techniki i... kryminalna zagadka w tle. Oto kilka faktów, które znajdziesz w źródłach.
- Przemysłowy gigant. System o rozstawie toru 750 mm powstał na początku XX wieku, by łączyć Wielki Piec z kopalniami rudy żelaza i lasami Puszczy Iłżeckiej. Był niezbędny do transportu drewna i surowców.
- Zaginione kilometry. Czy wiesz, że obecnie trasa jest podzielona na dwa odcinki (Starachowice–Lipie oraz Iłża–Marcule), ponieważ ok. 4 km torowiska zostało rozkradzione w latach 1998–2004?.
- Unikat na skalę kraju. Tabor kolejki obejmuje wagon z rampą dla wózków inwalidzkich, co jest rzadkością w polskim muzealnictwie wąskotorowym.
- Zabytek pod ochroną. Już w 1995 roku cała linia została wpisana do rejestru zabytków, co potwierdza jej ogromną wartość historyczną
Wielki powrót coraz bliżej?
Pojawienie się tablic to tylko wstęp do większych zmian. W lutym 2026 roku władze powiatu podpisały umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej, która ma doprowadzić do pełnej rewitalizacji linii łączącej Starachowice z Iłżą. Planowana modernizacja obejmuje m.in. remonty torowisk i przejazdów kolejowych, co w przyszłości pozwoli znów cieszyć się pełną, blisko 20-kilometrową trasą.
Muzealne eksponaty w małym muzeum Starachowickiej Kolejki
W mini-muzeum Starachowickiej Kolei Wąskotorowej, zlokalizowanym przy stacji początkowej w Starachowicach, zgromadzono przedmioty dokumentujące bogatą historię tej linii.Do najważniejszych kategorii eksponatów znajdujących się w muzeum należą:
- Uniformy kolejowe – dawne stroje służbowe pracowników kolei.
- Narzędzia – sprzęty wykorzystywane przy obsłudze i konserwacji linii.
- Stare bilety – dokumentujące ruch pasażerski, który tętnił tu przez dziesięciolecia.
- Archiwalne fotografie – zdjęcia przedstawiające kolejkę w czasach, gdy stanowiła ona kręgosłup lokalnego przemysłu i łączyła Wielki Piec z kopalniami oraz lasami Puszczy Iłżeckiej.
Oprócz mniejszych eksponatów zgromadzonych w budynku, „żywym muzeum” jest sam zabytkowy tabor, którym dysponuje Powiat Starachowicki. W jego skład wchodzą:
- Dwie lokomotywy spalinowe typu Lyd1.
- Wagony osobowe typu Bxhpi oraz odkryte wagony letnie (tzw. gondole).
- Wagon brankard oraz wagon kryty pełniący funkcję pługa odśnieżnego.
- Unikatowy wagon z rampą dla wózków inwalidzkich, co jest wyjątkowym rozwiązaniem w skali polskiego taboru wąskotorowego