Takie motoryzacyjne perełki możemy podziwiać w Chlewiskach. To tylko kilka kilometrów od świętokrzyskiego

Motoryzacyjne perełki na wyciągnięcie ręki. To w Zabytkowej Hucie Żelaza w Chlewiskach koło Szydłowca

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach to dwu hektarowy kompleks użytkowo-wystawienniczy, położony w powiecie szydłowieckim. Znajduje się tutaj Oddział Terenowy Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. Do obejrzenia jest w sumie kilkadziesiąt zabytkowych pojazdów. Nie brakuje Syrenek, Fiatów czy Polonezów. Znajdziemy też auta prototypowe, takie jak: Wars, Syrena 110, Warszawa 210 czy Stratopolonez czyli Polonez z silnikiem Ferrari. Możemy zobaczyć również Volvo, które służyło do wożenia przywódców państw i szefów rządów z całego świata, podczas ich oficjalnych wizyt w Polsce. W 1987 roku model ten przeznaczono na użytek papieża Jana Pawła II podczas jego trzeciej pielgrzymki.

Warto zarezerwować sobie czas na odwiedzenie Huty Żelaza w Chlewiskach, które leżą zaledwie nieco ponad 40 kilometrów od Starachowic. Oprócz ekspozycji zabytkowych pojazdów są też wystawy prezentujące maszyny do obróbki metalu i drewna oraz maszyny do szycia. Organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, takie jak: zloty zabytkowych pojazdów, pikniki rodzinne i rekonstrukcje historyczne. W sierpniu odbywa się Święto Żelaza i Stali, gromadząc szeroką publiczność.

W skład Zabytkowej Huty Żelaza, oddziału Narodowego Muzeum Techniki, wchodzą zabytkowe budynki będące pozostałością po dawnej Hucie Żelaza, usytuowane na rozległych terenach zielonych. W architekturze budynków można odnaleźć elementy klasycystyczne, w których symetria i ład przestrzenny wzajemnie się przenikają. Osobliwością obiektu są XIX-wieczne piece na węgiel drzewny, zwane „prażakami”. Na terenie kompleksu zachowały się trzy takie piece, które w ostatnich latach przeszły rewitalizację konserwatorską. Huta Żelaza została wybudowana w latach 1890-1892 przez Francuskie Towarzystwo Metalurgiczne. Z przerwami, prężnie działała do 1940 roku. Po II wojnie światowej obiekt został przekazany pod opiekę Muzeum Techniki w Warszawie. Obecnie stanowi Oddział Terenowy Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie - czytamy na stronie Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie.

